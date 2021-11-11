Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211111/basina-ozel-hayatin-ihlali-davasi-acan-meghan-markle-yargiyi-yanlis-yonlendirdigi-icin-ozur-diledi-1050711895.html
Basına özel hayatın ihlali davası açan Meghan Markle, yargıyı yanlış yönlendirdiği için özür diledi
Basına özel hayatın ihlali davası açan Meghan Markle, yargıyı yanlış yönlendirdiği için özür diledi
Prens Harry'nin ABD'li eşi Meghan Markle, tam da bazı kesimler tarafından Britanya Kraliçesi 2. Elizabeth'in torununu ülkeden 'çalıp' kraliyet ailesini... 11.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-11T20:28+0300
2021-11-11T20:48+0300
yaşam
ingiltere
londra
kitap
daily mail
ihlal
prens harry
britanya
mahkeme
mektup
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1b/1049268523_0:0:2979:1676_1920x0_80_0_0_9034716b496f9e8c8abdd983e957ff94.jpg
Sussex Düşesi Meghan, kendisi ile Prens Harry'ye sempatiyle yaklaşan bir kitabın yazarlarıyla yaptığı işbirliğinin çapıyla ilgili Britanya yargısını yanlış yönlendirdiği için özür diledi. Babasına yazdığı mektupların gizliliği meselesiMeghan Markle, görüşmediği babası Thomas Markle'a 2018'de Harry ile evlenmesinin ardından yazdığı mektupları yayımlayan Mail on Sunday gazetesi ve MailOnline websitesini özel hayat ve telif hakkı ihlalleri suçlamasıyla Londra'da mahkemeye vermiş durumda. Şubatta bir Yüksek Mahkeme yargıcı, babasına yazdığı mektubun yayımlanmasının 'açıkça aşırı ve dolayısıyla yasadışı olduğu' gerekçesiyle Sussex Düşesi lehine karar vermişti. Hakkında kitap yazanlarla paylaştığı ortaya çıktıKararı temyize götüren Publisher Associated Newspapers şirketi ise Meghan'ın mektubu yayımlanabileceğini bilerek yazdığını ve özel hayatla ilgili bilgiyi 'Finding Freedom' (Özgürlüğü Bulmak) kitabının yazarları Omid Scobie ve Carolyn Durand ile işbirliği yaparak kamuoyuna açık ettiğini savunuyor. Eski iletişim direktörü tarafından yalanlandıSussex Düşesi'nin avukatları, daha önce Meghan ya da Harry'nin yazarlarla işbirliği yaptığını inkar etmişti. Ancak çiftin eski iletişim direktörü Jason Knauf, mahkemeye verdiği ifadede, bilgiyi yazarlara kendisinin verdiğini ve bunu Harry-Meghan ile konuşarak yaptığını söyledi. Tanık ifadesinde, kitap konusunda Düşes ile hem doğrudan hem de e-postayla birçok kez görüştüğünü belirten Knauf, kanıt olarak e-postaları da sundu. Bunlarda Harry ile kitap hakkında yazışıp yazarlarla görüşeceğini aktardığı da görüldü. Harry, yanıtında, "Bununla bir ilgimiz olmadığını söyleyebileceğimiz konusunda tümüyle hemfikirim. Aynı şekilde siz doğru bağlamı ve arka planı onlara vererek bazı gerçeklerin ortaya çıkmasına yardımcı olabilirsiniz" dedi. Nasıl çark etti?Çarşamba günü yayımlanan tanık ifadesinde, Meghan, 'Knauf'un yazarlara bazı bilgiler verdiğini ve bunu kendi bilgisi dahilinde yaptığını' kabul etti, ancak "Paylaştığı bilginin çapı tarafımca bilinmemektedir" diye ekledi. Daha önce davada ifade verirken Knauf ile sohbetlerini hatırlamadığını söyleyen Düşes, bu kez "O zaman bu sohbetleri hatırlamadığım gerçeği için mahkemeden özür dilerim. Savunmayı ya da mahkemeyi yanlış yönlendirme gibi bir isteğim ya da niyetim kesinlikle yoktu" dedi. 'Yazdıklarının sızabileceğini baştan hesaplamıştı'Publisher Associated Newspapers şirketi ise Knauf’un sunduğu kanıtların Meghan'ın 'mektubun babasından başkası tarafından görülmemesine niyet ettiği' savını boşa çıkardığına işaret etti. Knauf ifadesinde "Düşes 'elbette her şeyi sızabileceği idrakıyla kaleme aldım' diyerek mektubun metnini gözden geçirmemi benden istedi" dedi. Meghan'ın kendisine mektupta babasına 'Babacığım' diye hitap edip etmemesi gerektiğini sorarken 'talihsiz bir durumda sızması halinde kalplerde derin etki bırakacağını' söylediğini aktardı. Oysa Meghan, yazılı ifadesinde, 'babasının kendisini iyi göstermemesinden ötürü mektubu atacağına ya da sızdıracağına inanmadığını' dile getirerek eklemişti: "Açık olmak gerekirse, hiçbirinin yayınlanmasını istemedim ve kötüye kullanılması durumunda manipüle edilme veya yanıltıcı bir şekilde düzenlenme riskinin en aza indirilmesini sağlamak istedim."Devam edecek temyiz duruşmasında karar ileri bir tarihte verilecek. 'Suits' isimli hukuk dizinde rol almış ABD'li melez bir oyuncu olan Meghan Markle, Mayıs 2018'de Windsor Kalesi'nde düzenlenen düğünle Britanya Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu, Veliaht Prens Charles ile 1997'de ölen eski eşi Prenses Diana'nın iki oğlundan küçüğü Prens Harry ile evlenmişti. 2020 başında kraliyet görevlerin bıraktıklarını ve Kuzey Amerika'ya taşındıklarını açıklayan çift, Britanya medyasını 'özel hayatlarına tahammül edilemez müdahaleyle' suçlarken, 'kraliyet mekanizmasından ırkçılıkla karşılaştıklarından' da yakınmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211110/prens-harry-megxit-nefreti-gozler-onune-seren-kadin-dusmani-bir-ifade-1050659717.html
https://tr.sputniknews.com/20210308/harry--meghan-markle-roportajindan-dogacak-cocugumun-ten-renginin-ne-kadar-koyu-olacagina-dair-1043976545.html
https://tr.sputniknews.com/20210823/kralice-elizabethten-harry-ile-meghana-artik-yeter-yeni-bir-ifsa-gelirse-yargiya-basvuracak-1048263932.html
ingiltere
londra
britanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1b/1049268523_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_a512a2bd3c677aaea3dac25c294e9c99.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ingiltere, londra, kitap, daily mail, ihlal, prens harry, britanya, mahkeme, mektup, yargı, baba, özel hayat, mahremiyet, meghan markle, telif hakkı, kraliçe 2. elizabeth, mail on sunday

Basına özel hayatın ihlali davası açan Meghan Markle, yargıyı yanlış yönlendirdiği için özür diledi

20:28 11.11.2021 (güncellendi: 20:48 11.11.2021)
© REUTERS / CAITLIN OCHSKoronavirüs aşısının tüm ülkelere eşit şekilde gönderilmesi için farkındalık yaratma amacıyla Global Citizen kuruluşu tarafından düzenlenen etkinlikte eşi Prens Harry ile birlikte 'eşitlik' çağrısı yapan Meghan Markle, İngiliz basını tarafından pahalı mücevher seçimiyle eleştirildi, zenginliğine vurgu yapıldı.
Koronavirüs aşısının tüm ülkelere eşit şekilde gönderilmesi için farkındalık yaratma amacıyla Global Citizen kuruluşu tarafından düzenlenen etkinlikte eşi Prens Harry ile birlikte 'eşitlik' çağrısı yapan Meghan Markle, İngiliz basını tarafından pahalı mücevher seçimiyle eleştirildi, zenginliğine vurgu yapıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2021
© REUTERS / CAITLIN OCHS
Abone ol
Prens Harry'nin ABD'li eşi Meghan Markle, tam da bazı kesimler tarafından Britanya Kraliçesi 2. Elizabeth'in torununu ülkeden 'çalıp' kraliyet ailesini ırkçılıkla suçladığı gerekçesiyle 'şeytanlaştırılırken', yargıyı yanlış yönlendirdiğini kabul etmek zorunda kaldı.
Sussex Düşesi Meghan, kendisi ile Prens Harry'ye sempatiyle yaklaşan bir kitabın yazarlarıyla yaptığı işbirliğinin çapıyla ilgili Britanya yargısını yanlış yönlendirdiği için özür diledi.

Babasına yazdığı mektupların gizliliği meselesi

Meghan Markle, görüşmediği babası Thomas Markle'a 2018'de Harry ile evlenmesinin ardından yazdığı mektupları yayımlayan Mail on Sunday gazetesi ve MailOnline websitesini özel hayat ve telif hakkı ihlalleri suçlamasıyla Londra'da mahkemeye vermiş durumda.
Şubatta bir Yüksek Mahkeme yargıcı, babasına yazdığı mektubun yayımlanmasının 'açıkça aşırı ve dolayısıyla yasadışı olduğu' gerekçesiyle Sussex Düşesi lehine karar vermişti.

Hakkında kitap yazanlarla paylaştığı ortaya çıktı

Kararı temyize götüren Publisher Associated Newspapers şirketi ise Meghan'ın mektubu yayımlanabileceğini bilerek yazdığını ve özel hayatla ilgili bilgiyi 'Finding Freedom' (Özgürlüğü Bulmak) kitabının yazarları Omid Scobie ve Carolyn Durand ile işbirliği yaparak kamuoyuna açık ettiğini savunuyor.

Eski iletişim direktörü tarafından yalanlandı

Sussex Düşesi'nin avukatları, daha önce Meghan ya da Harry'nin yazarlarla işbirliği yaptığını inkar etmişti. Ancak çiftin eski iletişim direktörü Jason Knauf, mahkemeye verdiği ifadede, bilgiyi yazarlara kendisinin verdiğini ve bunu Harry-Meghan ile konuşarak yaptığını söyledi.
Tanık ifadesinde, kitap konusunda Düşes ile hem doğrudan hem de e-postayla birçok kez görüştüğünü belirten Knauf, kanıt olarak e-postaları da sundu. Bunlarda Harry ile kitap hakkında yazışıp yazarlarla görüşeceğini aktardığı da görüldü. Harry, yanıtında, "Bununla bir ilgimiz olmadığını söyleyebileceğimiz konusunda tümüyle hemfikirim. Aynı şekilde siz doğru bağlamı ve arka planı onlara vererek bazı gerçeklerin ortaya çıkmasına yardımcı olabilirsiniz" dedi.

Nasıl çark etti?

Çarşamba günü yayımlanan tanık ifadesinde, Meghan, 'Knauf'un yazarlara bazı bilgiler verdiğini ve bunu kendi bilgisi dahilinde yaptığını' kabul etti, ancak "Paylaştığı bilginin çapı tarafımca bilinmemektedir" diye ekledi.
Daha önce davada ifade verirken Knauf ile sohbetlerini hatırlamadığını söyleyen Düşes, bu kez "O zaman bu sohbetleri hatırlamadığım gerçeği için mahkemeden özür dilerim. Savunmayı ya da mahkemeyi yanlış yönlendirme gibi bir isteğim ya da niyetim kesinlikle yoktu" dedi.

'Yazdıklarının sızabileceğini baştan hesaplamıştı'

Publisher Associated Newspapers şirketi ise Knauf’un sunduğu kanıtların Meghan'ın 'mektubun babasından başkası tarafından görülmemesine niyet ettiği' savını boşa çıkardığına işaret etti.
Prens Harry, Meghan Markle - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
DÜNYA
Prens Harry: 'Megxit' nefreti gözler önüne seren, kadın düşmanı bir ifade
Dün, 13:51
Knauf ifadesinde "Düşes 'elbette her şeyi sızabileceği idrakıyla kaleme aldım' diyerek mektubun metnini gözden geçirmemi benden istedi" dedi. Meghan'ın kendisine mektupta babasına 'Babacığım' diye hitap edip etmemesi gerektiğini sorarken 'talihsiz bir durumda sızması halinde kalplerde derin etki bırakacağını' söylediğini aktardı.
Harry- Meghan Markle - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2021
DÜNYA
Harry- Meghan Markle röportajından: Doğacak çocuğumun ten renginin ne kadar koyu olacağına dair endişeler vardı
8 Mart, 11:31
Oysa Meghan, yazılı ifadesinde, 'babasının kendisini iyi göstermemesinden ötürü mektubu atacağına ya da sızdıracağına inanmadığını' dile getirerek eklemişti: "Açık olmak gerekirse, hiçbirinin yayınlanmasını istemedim ve kötüye kullanılması durumunda manipüle edilme veya yanıltıcı bir şekilde düzenlenme riskinin en aza indirilmesini sağlamak istedim."
Devam edecek temyiz duruşmasında karar ileri bir tarihte verilecek.
'Suits' isimli hukuk dizinde rol almış ABD'li melez bir oyuncu olan Meghan Markle, Mayıs 2018'de Windsor Kalesi'nde düzenlenen düğünle Britanya Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu, Veliaht Prens Charles ile 1997'de ölen eski eşi Prenses Diana'nın iki oğlundan küçüğü Prens Harry ile evlenmişti. 2020 başında kraliyet görevlerin bıraktıklarını ve Kuzey Amerika'ya taşındıklarını açıklayan çift, Britanya medyasını 'özel hayatlarına tahammül edilemez müdahaleyle' suçlarken, 'kraliyet mekanizmasından ırkçılıkla karşılaştıklarından' da yakınmıştı.
FILE PHOTO: Britain's Queen Elizabeth, Prince Harry and Meghan, the Duchess of Sussex, pose for a picture at in London, Britain June 26, 2018. John Stillwell/Pool via Reuters/File Photo - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2021
YAŞAM
Kraliçe Elizabeth'ten Harry ile Meghan'a 'artık yeter': 'Yeni bir ifşa gelirse yargıya başvuracak'
23 Ağustos, 19:59
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
20:37Yunanistan ana muhalefet lideri Çipras, azınlıklara yönelik reformların destekleneceğini belirtti
20:31Boşanmak isteyen eşini arabayla ezip öldürdü
20:28Rus Dışişleri: AB’nin yaptırımları genişletmesi durumunda Minsk'e ‘omuz vermeye’ hazırız
20:28Basına özel hayatın ihlali davası açan Meghan Markle, yargıyı yanlış yönlendirdiği için özür diledi
20:14Çalışma Bakanlığı: Öncelikli gündemimizde EYT bulunmuyor
20:13İletişim Başkanı Altun, Başak Cengiz cinayetinde yargılama sürecinin takipçisi olacaklarını bildirdi
20:00Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Pereira'nın arkasındayız
19:58Tanju Özcan duyurdu: Bolu'da yabancıların nikah ücretinin 100 bin lira olması için teklif hazırlığı
19:52Putin, Dostoyevski'nin doğumunun 200. yıldönümünde yazarın Moskova'daki müze evini ziyaret etti
19:26Son 24 saatte 24 bin 898 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 197 kişi hayatını kaybetti
19:21Putin'den Merkel'e: Göçmen krizinin çözümü için AB ülkeleri Belarus'la yeniden temas kurmalı
18:59İmamoğlu İklim Zirvesi'nde 'Kanal İstanbul' projesine dikkat çekti: Kentin güvenliği için tehlikeli
18:50Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mülteci krizinin Türkiye'den kaynaklandığını söylemek nankörlüktür
18:49Hava sıcaklıkları yarından itibaren artacak
18:39İstanbul'da yarın bazı yollar geçici süreyle trafiğe kapatılacak
18:38Nazilere karşı zaferin simgesi Aziz Georgiy Kurdelesi Letonya'da yasaklandı
18:32Erdoğan'dan Karamollaoğlu'na: Sistem iyi, bir tek 50+1 mahsurlu
18:27EGM'nin 'ses ve görüntü kaydı alınması' konulu genelgesinin yürütmesi durduruldu
18:21Polis Özel Harekat timleri törenle Suriye'ye gönderildi
18:10Oyuncu Yunus Güner hayatını kaybetti