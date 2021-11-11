https://tr.sputniknews.com/20211111/basina-ozel-hayatin-ihlali-davasi-acan-meghan-markle-yargiyi-yanlis-yonlendirdigi-icin-ozur-diledi-1050711895.html

Basına özel hayatın ihlali davası açan Meghan Markle, yargıyı yanlış yönlendirdiği için özür diledi

Basına özel hayatın ihlali davası açan Meghan Markle, yargıyı yanlış yönlendirdiği için özür diledi

Prens Harry'nin ABD'li eşi Meghan Markle, tam da bazı kesimler tarafından Britanya Kraliçesi 2. Elizabeth'in torununu ülkeden 'çalıp' kraliyet ailesini... 11.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-11T20:28+0300

2021-11-11T20:28+0300

2021-11-11T20:48+0300

yaşam

ingiltere

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ihlal

prens harry

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mahkeme

mektup

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Sussex Düşesi Meghan, kendisi ile Prens Harry'ye sempatiyle yaklaşan bir kitabın yazarlarıyla yaptığı işbirliğinin çapıyla ilgili Britanya yargısını yanlış yönlendirdiği için özür diledi. Babasına yazdığı mektupların gizliliği meselesiMeghan Markle, görüşmediği babası Thomas Markle'a 2018'de Harry ile evlenmesinin ardından yazdığı mektupları yayımlayan Mail on Sunday gazetesi ve MailOnline websitesini özel hayat ve telif hakkı ihlalleri suçlamasıyla Londra'da mahkemeye vermiş durumda. Şubatta bir Yüksek Mahkeme yargıcı, babasına yazdığı mektubun yayımlanmasının 'açıkça aşırı ve dolayısıyla yasadışı olduğu' gerekçesiyle Sussex Düşesi lehine karar vermişti. Hakkında kitap yazanlarla paylaştığı ortaya çıktıKararı temyize götüren Publisher Associated Newspapers şirketi ise Meghan'ın mektubu yayımlanabileceğini bilerek yazdığını ve özel hayatla ilgili bilgiyi 'Finding Freedom' (Özgürlüğü Bulmak) kitabının yazarları Omid Scobie ve Carolyn Durand ile işbirliği yaparak kamuoyuna açık ettiğini savunuyor. Eski iletişim direktörü tarafından yalanlandıSussex Düşesi'nin avukatları, daha önce Meghan ya da Harry'nin yazarlarla işbirliği yaptığını inkar etmişti. Ancak çiftin eski iletişim direktörü Jason Knauf, mahkemeye verdiği ifadede, bilgiyi yazarlara kendisinin verdiğini ve bunu Harry-Meghan ile konuşarak yaptığını söyledi. Tanık ifadesinde, kitap konusunda Düşes ile hem doğrudan hem de e-postayla birçok kez görüştüğünü belirten Knauf, kanıt olarak e-postaları da sundu. Bunlarda Harry ile kitap hakkında yazışıp yazarlarla görüşeceğini aktardığı da görüldü. Harry, yanıtında, "Bununla bir ilgimiz olmadığını söyleyebileceğimiz konusunda tümüyle hemfikirim. Aynı şekilde siz doğru bağlamı ve arka planı onlara vererek bazı gerçeklerin ortaya çıkmasına yardımcı olabilirsiniz" dedi. Nasıl çark etti?Çarşamba günü yayımlanan tanık ifadesinde, Meghan, 'Knauf'un yazarlara bazı bilgiler verdiğini ve bunu kendi bilgisi dahilinde yaptığını' kabul etti, ancak "Paylaştığı bilginin çapı tarafımca bilinmemektedir" diye ekledi. Daha önce davada ifade verirken Knauf ile sohbetlerini hatırlamadığını söyleyen Düşes, bu kez "O zaman bu sohbetleri hatırlamadığım gerçeği için mahkemeden özür dilerim. Savunmayı ya da mahkemeyi yanlış yönlendirme gibi bir isteğim ya da niyetim kesinlikle yoktu" dedi. 'Yazdıklarının sızabileceğini baştan hesaplamıştı'Publisher Associated Newspapers şirketi ise Knauf’un sunduğu kanıtların Meghan'ın 'mektubun babasından başkası tarafından görülmemesine niyet ettiği' savını boşa çıkardığına işaret etti. Knauf ifadesinde "Düşes 'elbette her şeyi sızabileceği idrakıyla kaleme aldım' diyerek mektubun metnini gözden geçirmemi benden istedi" dedi. Meghan'ın kendisine mektupta babasına 'Babacığım' diye hitap edip etmemesi gerektiğini sorarken 'talihsiz bir durumda sızması halinde kalplerde derin etki bırakacağını' söylediğini aktardı. Oysa Meghan, yazılı ifadesinde, 'babasının kendisini iyi göstermemesinden ötürü mektubu atacağına ya da sızdıracağına inanmadığını' dile getirerek eklemişti: "Açık olmak gerekirse, hiçbirinin yayınlanmasını istemedim ve kötüye kullanılması durumunda manipüle edilme veya yanıltıcı bir şekilde düzenlenme riskinin en aza indirilmesini sağlamak istedim."Devam edecek temyiz duruşmasında karar ileri bir tarihte verilecek. 'Suits' isimli hukuk dizinde rol almış ABD'li melez bir oyuncu olan Meghan Markle, Mayıs 2018'de Windsor Kalesi'nde düzenlenen düğünle Britanya Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu, Veliaht Prens Charles ile 1997'de ölen eski eşi Prenses Diana'nın iki oğlundan küçüğü Prens Harry ile evlenmişti. 2020 başında kraliyet görevlerin bıraktıklarını ve Kuzey Amerika'ya taşındıklarını açıklayan çift, Britanya medyasını 'özel hayatlarına tahammül edilemez müdahaleyle' suçlarken, 'kraliyet mekanizmasından ırkçılıkla karşılaştıklarından' da yakınmıştı.

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https://tr.sputniknews.com/20210308/harry--meghan-markle-roportajindan-dogacak-cocugumun-ten-renginin-ne-kadar-koyu-olacagina-dair-1043976545.html

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