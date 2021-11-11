Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211111/belarus-devlet-ajansi-lukasenko-rusyaya-birlik-devleti-sinirlarinda-nobete-katilmasini-rica-etti-1050715098.html
Belarus Devlet Ajansı: Lukaşenko, Rusya'ya Birlik Devleti sınırlarında nöbete katılmasını rica etti
Belarus Devlet Ajansı: Lukaşenko, Rusya'ya Birlik Devleti sınırlarında nöbete katılmasını rica etti
Belarus resmi haber ajansı Belta, Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun Rusya Savunma Bakanlığı’na Belarus ve (Rusya ve Belarus) Birlik Devleti sınırlarında... 11.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-11T22:09+0300
2021-11-11T22:09+0300
dünya
rusya
belarus
vladimir putin
aleksandr lukaşenko
sınır
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/17/1044804748_0:213:2783:1778_1920x0_80_0_0_b1481c74673bee72a13cc74bff1d65ba.jpg
Ajansın haberine göre Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı üzerinden Savunma Bakanlığı’na Belarus ve Birlik Devleti sınırlarında nöbete katılmasını rica ettiğini anlattı.Habere göre Lukaşenko, Belarus Bakanlar Kurulu liderliğiyle dün yaptığı bir toplantıda, “Dün belirttiğim gibi, buraya savaş jetlerimize eşlik etmek üzere stratejik bombardıman uçakları gönderdiler. Sınırdaki durumu sürekli izlemeliyiz. Bırakın çığlık atsınlar, bağırsınlar. Evet, bunlar nükleer silah taşıma kabiliyeti olan bombardıman uçakları. Fakat başka çıkış yolumuz yok. Dışarıda ne yaptıklarını görmemiz gerekiyor " diye konuştu.Belarus lider, sözlerini şöyle sürdürdü:Rus ve Belarus askerlerin bu durumu birlikte kontrol altında tutmaları gerektiğini vurgulayan Lukaşenko, “Onları (Batı'nın askeri gücünü) görmelisiniz ve Tanrı korusun, herhangi bir duruma karşı koyma planlarınız olmalı. Biz, Silahlı Kuvvetler grubumuzu konuşlandırmıyoruz, ben böyle bir talimat vermedim. Ama görmeliyiz ve her şeyi öngörmeliyiz ki sınırda savaş olması ve bizim buna hazırlıksız olacağımız bir duruma düşmeyelim” ifadelerini kullandı.‘Savunma Bakanlığı’na ve KGB’ye, NATO ve Polonya birliklerinin hareketlerini izleme talimatı verdim’Güvenlik güçlerine NATO ve Polonya ordu birliklerinin hareketlerini izleme talimatı verdiğini söyleyen Lukaşenko, şöyle konuştu:‘Belarus sınırındaki göçmenlere Donbass’tan silah aktarma girişimleri söz konusu’Çatışma kışkırtmak için sınırdaki göçmen kampına silah ve mühimmat transferi ile ilgili tehlikeli bir eğilim belirdiğini savunan Lukaşenko, bu bağlamda Dışişleri Bakanlığı'na Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası kuruluşlarda bu konuları gündeme getirme, ayrıca sınırdaki sığınmacılara odun tedarik etme talimatı verdiğini söyledi.Belarus-AB sınırındaki göçmelere başta Donbass olmak üzere silah ve mühimmat transferi yapılmaya çalışıldığına dikkat çeken Lukaşenko, “Orada tehlikeli bir eğilim belirdi. Bunu tahmin etmiştim. Askerlerimizin ve KGB’nin konusu bu. Kampta bulunan kişilere silah, mühimmat ve patlayıcı aktarma girişimleri başladı” dedi ve ekledi:
rusya
belarus
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/17/1044804748_64:0:2719:1991_1920x0_80_0_0_d72d1e150a98e4776167c6815fa0bba9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, belarus, vladimir putin, aleksandr lukaşenko, sınır

Belarus Devlet Ajansı: Lukaşenko, Rusya'ya Birlik Devleti sınırlarında nöbete katılmasını rica etti

22:09 11.11.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girBelarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2021
© Sputnik
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone ol
Belarus resmi haber ajansı Belta, Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun Rusya Savunma Bakanlığı’na Belarus ve (Rusya ve Belarus) Birlik Devleti sınırlarında nöbete katılmasını rica ettiğini bildirdi.
Ajansın haberine göre Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı üzerinden Savunma Bakanlığı’na Belarus ve Birlik Devleti sınırlarında nöbete katılmasını rica ettiğini anlattı.
Habere göre Lukaşenko, Belarus Bakanlar Kurulu liderliğiyle dün yaptığı bir toplantıda, “Dün belirttiğim gibi, buraya savaş jetlerimize eşlik etmek üzere stratejik bombardıman uçakları gönderdiler. Sınırdaki durumu sürekli izlemeliyiz. Bırakın çığlık atsınlar, bağırsınlar. Evet, bunlar nükleer silah taşıma kabiliyeti olan bombardıman uçakları. Fakat başka çıkış yolumuz yok. Dışarıda ne yaptıklarını görmemiz gerekiyor " diye konuştu.
Belarus lider, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Anlaştığımız gibi, Baltık ülkeleri, Polonya ve Ukrayna ringi, Rus ve Belarus askerleri tarafından izlenmeli. Ruslarla bu konuda anlaştık. Bu şakaya gelmez. Orada durum ciddi. En önemlisi ise, anlaşmalardan uzaklaştılar. Ne istediklerini bilmiyoruz.”
Rus ve Belarus askerlerin bu durumu birlikte kontrol altında tutmaları gerektiğini vurgulayan Lukaşenko, “Onları (Batı'nın askeri gücünü) görmelisiniz ve Tanrı korusun, herhangi bir duruma karşı koyma planlarınız olmalı. Biz, Silahlı Kuvvetler grubumuzu konuşlandırmıyoruz, ben böyle bir talimat vermedim. Ama görmeliyiz ve her şeyi öngörmeliyiz ki sınırda savaş olması ve bizim buna hazırlıksız olacağımız bir duruma düşmeyelim” ifadelerini kullandı.

‘Savunma Bakanlığı’na ve KGB’ye, NATO ve Polonya birliklerinin hareketlerini izleme talimatı verdim’

Güvenlik güçlerine NATO ve Polonya ordu birliklerinin hareketlerini izleme talimatı verdiğini söyleyen Lukaşenko, şöyle konuştu:
“Savunma Bakanlığı’na, Devlet Güvenlik Komitesi’ne (KGB), sınır muhafız birliklerine NATO ve Polonya ordu birliklerinin hareketini kontrol etme talimatını verdim. Şimdiye kadar 15 bin askeri personel, tank ve zırhlı araçları sınırımıza kadar çektiklerini, helikopter ve uçakların uçtuğunu görüyorsunuz, üstelik bunu küstahça, hiç kimseyi uyarmadan yaptılar.”

‘Belarus sınırındaki göçmenlere Donbass’tan silah aktarma girişimleri söz konusu’

Çatışma kışkırtmak için sınırdaki göçmen kampına silah ve mühimmat transferi ile ilgili tehlikeli bir eğilim belirdiğini savunan Lukaşenko, bu bağlamda Dışişleri Bakanlığı'na Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası kuruluşlarda bu konuları gündeme getirme, ayrıca sınırdaki sığınmacılara odun tedarik etme talimatı verdiğini söyledi.
Belarus-AB sınırındaki göçmelere başta Donbass olmak üzere silah ve mühimmat transferi yapılmaya çalışıldığına dikkat çeken Lukaşenko, “Orada tehlikeli bir eğilim belirdi. Bunu tahmin etmiştim. Askerlerimizin ve KGB’nin konusu bu. Kampta bulunan kişilere silah, mühimmat ve patlayıcı aktarma girişimleri başladı” dedi ve ekledi:
“Son iki gündür silah aktarıyorlar. Silahlar genelde Donbass’tan geliyor (Ruslarla birlikte konuyu kontrolümüzde tutuyoruz, Putin’le bu konuyu görüşmüştük). Silahlar neden geliyor? Provokasyon yapmak istiyorlar. Sınır muhafızlarımızı, askerlerimizi onlarla karşı karşıya getirmek istiyorlar. Bu nedenle etraftaki durumu kontrol etmeliyiz ki silahları ulaştıramasınlar. Zira orada Kürtler var, Kürtler savaşçıdır. Ve bu ümitsizliğe kapılmış insanları kesmeye, dövmeye başlarlarsa ellerine geçebilecek herhangi bir makineli tüfek ya da tabanca ile provokasyona ve askeri çatışmaya yol açarlar.”
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
22:23Başak Demirtaş’a 2 yıl 6 ay hapis cezası
22:19Cem Yılmaz'dan 'Erşan Kuneri' paylaşımı
22:12İmamoğlu: Popülist siyasi liderler iklim eyleminin önünde engel
22:09Belarus Devlet Ajansı: Lukaşenko, Rusya'ya Birlik Devleti sınırlarında nöbete katılmasını rica etti
22:00FSB, Japonya’nın Sovyetler Birliği’ne saldırı hazırlıklarına ilişkin belgeleri açıkladı
21:41Avrupa İlaç Ajansı, Kovid-19'a karşı 2 ilacın kullanımını tavsiye etti
21:37Halkbank, yılın 9 ayında 215 milyon TL net kar elde etti
21:30İsrail askerleri Batı Şeria'daki 'Arafat'ı anma' yürüyüşlerine müdahale etti: 14 yaralı
21:22İspanya geçen yıl tarihindeki en yüksek intihar sayısını kaydetti
21:20PFDK'den 4 kulübe para cezası
21:10Hakkari'de 2 Afrikalı kadın futbolcu top koşturuyor
21:10Araştırma: Aşırı sıcaklar nüfus yoğunluyla da bağlantılı
21:03Suriye sınırında görev yapan asker, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
20:58Sudan'da Egemenlik Konseyi yeniden kuruldu
20:53Muş’ta 97 düzensiz göçmen yakalandı
20:37Yunanistan ana muhalefet lideri Çipras, azınlıklara yönelik reformların destekleneceğini belirtti
20:31Boşanmak isteyen eşini arabayla ezip öldürdü
20:28Rus Dışişleri: AB’nin yaptırımları genişletmesi durumunda Minsk'e ‘omuz vermeye’ hazırız
20:28Basına özel hayatın ihlali davası açan Meghan Markle, yargıyı yanlış yönlendirdiği için özür diledi
20:14Çalışma Bakanlığı: Öncelikli gündemimizde EYT bulunmuyor