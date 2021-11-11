https://tr.sputniknews.com/20211111/belarus-devlet-ajansi-lukasenko-rusyaya-birlik-devleti-sinirlarinda-nobete-katilmasini-rica-etti-1050715098.html

Belarus Devlet Ajansı: Lukaşenko, Rusya'ya Birlik Devleti sınırlarında nöbete katılmasını rica etti

Belarus Devlet Ajansı: Lukaşenko, Rusya'ya Birlik Devleti sınırlarında nöbete katılmasını rica etti

Belarus resmi haber ajansı Belta, Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun Rusya Savunma Bakanlığı’na Belarus ve (Rusya ve Belarus) Birlik Devleti sınırlarında... 11.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-11T22:09+0300

2021-11-11T22:09+0300

2021-11-11T22:09+0300

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Ajansın haberine göre Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı üzerinden Savunma Bakanlığı’na Belarus ve Birlik Devleti sınırlarında nöbete katılmasını rica ettiğini anlattı.Habere göre Lukaşenko, Belarus Bakanlar Kurulu liderliğiyle dün yaptığı bir toplantıda, “Dün belirttiğim gibi, buraya savaş jetlerimize eşlik etmek üzere stratejik bombardıman uçakları gönderdiler. Sınırdaki durumu sürekli izlemeliyiz. Bırakın çığlık atsınlar, bağırsınlar. Evet, bunlar nükleer silah taşıma kabiliyeti olan bombardıman uçakları. Fakat başka çıkış yolumuz yok. Dışarıda ne yaptıklarını görmemiz gerekiyor " diye konuştu.Belarus lider, sözlerini şöyle sürdürdü:Rus ve Belarus askerlerin bu durumu birlikte kontrol altında tutmaları gerektiğini vurgulayan Lukaşenko, “Onları (Batı'nın askeri gücünü) görmelisiniz ve Tanrı korusun, herhangi bir duruma karşı koyma planlarınız olmalı. Biz, Silahlı Kuvvetler grubumuzu konuşlandırmıyoruz, ben böyle bir talimat vermedim. Ama görmeliyiz ve her şeyi öngörmeliyiz ki sınırda savaş olması ve bizim buna hazırlıksız olacağımız bir duruma düşmeyelim” ifadelerini kullandı.‘Savunma Bakanlığı’na ve KGB’ye, NATO ve Polonya birliklerinin hareketlerini izleme talimatı verdim’Güvenlik güçlerine NATO ve Polonya ordu birliklerinin hareketlerini izleme talimatı verdiğini söyleyen Lukaşenko, şöyle konuştu:‘Belarus sınırındaki göçmenlere Donbass’tan silah aktarma girişimleri söz konusu’Çatışma kışkırtmak için sınırdaki göçmen kampına silah ve mühimmat transferi ile ilgili tehlikeli bir eğilim belirdiğini savunan Lukaşenko, bu bağlamda Dışişleri Bakanlığı'na Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası kuruluşlarda bu konuları gündeme getirme, ayrıca sınırdaki sığınmacılara odun tedarik etme talimatı verdiğini söyledi.Belarus-AB sınırındaki göçmelere başta Donbass olmak üzere silah ve mühimmat transferi yapılmaya çalışıldığına dikkat çeken Lukaşenko, “Orada tehlikeli bir eğilim belirdi. Bunu tahmin etmiştim. Askerlerimizin ve KGB’nin konusu bu. Kampta bulunan kişilere silah, mühimmat ve patlayıcı aktarma girişimleri başladı” dedi ve ekledi:

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rusya, belarus, vladimir putin, aleksandr lukaşenko, sınır