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Belarus krizi: Düzensiz göçmenler nereden geldi ve nereye gidiyor?
Belarus krizi: Düzensiz göçmenler nereden geldi ve nereye gidiyor?
Belarus'tan hareket eden çok sayıda düzensiz göçmen, eşyalarıyla birlikte Polonya sınırına ulaştı. Güvenlik önlemlerinin alındığı sınırda düzensiz göçmenlerin... 11.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-11T16:42+0300
2021-11-11T16:42+0300
multimedya
infografik
polonya
belarus
aleksandr lukaşenko
avrupa birliği
göçmen krizi
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Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Avrupa’ya gitmek üzere Belarus’a gelen mültecileri ülkede tutmayacaklarını kaydederek, "Polonya, Litvanya, Letonya, Ukrayna ile sınırlarımızı kapatacağımızı ve Afganistan, İran, Irak, Libya, Suriye, Tunus’tan gelen mülteciler için ‘yerleşim yeri’ hale geleceğimizi düşünenler yanılıyorlar. Biz, hiç kimseyi tutmayacağız" açıklamasında bulundu. AB, Belarus yönetimini sığınmacıları Polonya, Litvanya ve Letonya sınırlarına göndererek "düzensiz göçü araç olarak kullanmak ve Birliği bu yolla istikrarsızlaştırmaya çalışmakla" suçluyor. Polonya-Belarus sınırında patlak veren göçmen krizi ile ilgili detaylar, Sputnik'in hazırladığı video infografikte.
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infografik, polonya, belarus, aleksandr lukaşenko, avrupa birliği, göçmen krizi

Belarus krizi: Düzensiz göçmenler nereden geldi ve nereye gidiyor?

16:42 11.11.2021
© Sputnikİnfografik
İnfografik - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2021
© Sputnik
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Belarus'tan hareket eden çok sayıda düzensiz göçmen, eşyalarıyla birlikte Polonya sınırına ulaştı. Güvenlik önlemlerinin alındığı sınırda düzensiz göçmenlerin bekleyişi sürüyor. Polonya tarafından, sınırdaki telleri aşmak isteyen göçmenlere yönelik göz yaşartıcı gaz kullanıldığı ve bölgede helikopter uçurulduğu görüntülere yansıdı.
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Avrupa’ya gitmek üzere Belarus’a gelen mültecileri ülkede tutmayacaklarını kaydederek, "Polonya, Litvanya, Letonya, Ukrayna ile sınırlarımızı kapatacağımızı ve Afganistan, İran, Irak, Libya, Suriye, Tunus’tan gelen mülteciler için ‘yerleşim yeri’ hale geleceğimizi düşünenler yanılıyorlar. Biz, hiç kimseyi tutmayacağız" açıklamasında bulundu.
AB, Belarus yönetimini sığınmacıları Polonya, Litvanya ve Letonya sınırlarına göndererek "düzensiz göçü araç olarak kullanmak ve Birliği bu yolla istikrarsızlaştırmaya çalışmakla" suçluyor.
Polonya-Belarus sınırında patlak veren göçmen krizi ile ilgili detaylar, Sputnik'in hazırladığı video infografikte.
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