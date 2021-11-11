https://tr.sputniknews.com/20211111/belarus-krizi-duzensiz-gocmenler-nereden-geldi-ve-nereye-gidiyor-1050670535.html
Belarus krizi: Düzensiz göçmenler nereden geldi ve nereye gidiyor?
Belarus krizi: Düzensiz göçmenler nereden geldi ve nereye gidiyor?
Belarus'tan hareket eden çok sayıda düzensiz göçmen, eşyalarıyla birlikte Polonya sınırına ulaştı. Güvenlik önlemlerinin alındığı sınırda düzensiz göçmenlerin... 11.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-11T16:42+0300
2021-11-11T16:42+0300
2021-11-11T16:42+0300
multimedya
infografik
polonya
belarus
aleksandr lukaşenko
avrupa birliği
göçmen krizi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0a/1050666841_0:0:2240:1260_1920x0_80_0_0_ca807035b0d43a676081dce3931e791f.jpg
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Avrupa’ya gitmek üzere Belarus’a gelen mültecileri ülkede tutmayacaklarını kaydederek, "Polonya, Litvanya, Letonya, Ukrayna ile sınırlarımızı kapatacağımızı ve Afganistan, İran, Irak, Libya, Suriye, Tunus’tan gelen mülteciler için ‘yerleşim yeri’ hale geleceğimizi düşünenler yanılıyorlar. Biz, hiç kimseyi tutmayacağız" açıklamasında bulundu. AB, Belarus yönetimini sığınmacıları Polonya, Litvanya ve Letonya sınırlarına göndererek "düzensiz göçü araç olarak kullanmak ve Birliği bu yolla istikrarsızlaştırmaya çalışmakla" suçluyor. Polonya-Belarus sınırında patlak veren göçmen krizi ile ilgili detaylar, Sputnik'in hazırladığı video infografikte.
polonya
belarus
avrupa birliği
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0a/1050666841_280:0:1960:1260_1920x0_80_0_0_6ec9628c1c2c29d21f9c85fc36e14534.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
infografik, polonya, belarus, aleksandr lukaşenko, avrupa birliği, göçmen krizi
Belarus krizi: Düzensiz göçmenler nereden geldi ve nereye gidiyor?
Belarus'tan hareket eden çok sayıda düzensiz göçmen, eşyalarıyla birlikte Polonya sınırına ulaştı. Güvenlik önlemlerinin alındığı sınırda düzensiz göçmenlerin bekleyişi sürüyor. Polonya tarafından, sınırdaki telleri aşmak isteyen göçmenlere yönelik göz yaşartıcı gaz kullanıldığı ve bölgede helikopter uçurulduğu görüntülere yansıdı.
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Avrupa’ya gitmek üzere Belarus’a gelen mültecileri ülkede tutmayacaklarını kaydederek, "Polonya, Litvanya, Letonya, Ukrayna ile sınırlarımızı kapatacağımızı ve Afganistan, İran, Irak, Libya, Suriye, Tunus’tan gelen mülteciler için ‘yerleşim yeri’ hale geleceğimizi düşünenler yanılıyorlar. Biz, hiç kimseyi tutmayacağız" açıklamasında bulundu.
AB, Belarus yönetimini sığınmacıları Polonya, Litvanya ve Letonya sınırlarına göndererek "düzensiz göçü araç olarak kullanmak ve Birliği bu yolla istikrarsızlaştırmaya çalışmakla" suçluyor.
Polonya-Belarus sınırında patlak veren göçmen krizi ile ilgili detaylar, Sputnik'in hazırladığı video infografikte.