https://tr.sputniknews.com/20211111/belarus-krizi-duzensiz-gocmenler-nereden-geldi-ve-nereye-gidiyor-1050670535.html

Belarus krizi: Düzensiz göçmenler nereden geldi ve nereye gidiyor?

Belarus krizi: Düzensiz göçmenler nereden geldi ve nereye gidiyor?

Belarus'tan hareket eden çok sayıda düzensiz göçmen, eşyalarıyla birlikte Polonya sınırına ulaştı. Güvenlik önlemlerinin alındığı sınırda düzensiz göçmenlerin... 11.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-11T16:42+0300

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multimedya

infografik

polonya

belarus

aleksandr lukaşenko

avrupa birliği

göçmen krizi

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Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Avrupa’ya gitmek üzere Belarus’a gelen mültecileri ülkede tutmayacaklarını kaydederek, "Polonya, Litvanya, Letonya, Ukrayna ile sınırlarımızı kapatacağımızı ve Afganistan, İran, Irak, Libya, Suriye, Tunus’tan gelen mülteciler için ‘yerleşim yeri’ hale geleceğimizi düşünenler yanılıyorlar. Biz, hiç kimseyi tutmayacağız" açıklamasında bulundu. AB, Belarus yönetimini sığınmacıları Polonya, Litvanya ve Letonya sınırlarına göndererek "düzensiz göçü araç olarak kullanmak ve Birliği bu yolla istikrarsızlaştırmaya çalışmakla" suçluyor. Polonya-Belarus sınırında patlak veren göçmen krizi ile ilgili detaylar, Sputnik'in hazırladığı video infografikte.

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avrupa birliği

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infografik, polonya, belarus, aleksandr lukaşenko, avrupa birliği, göçmen krizi