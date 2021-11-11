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Belarus: Ya Avrupa’ya gaz akışını kesersek? AB yaptırım kararı almadan önce düşünsün
Belarus: Ya Avrupa’ya gaz akışını kesersek? AB yaptırım kararı almadan önce düşünsün
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Polonya sınırındaki göçmen krizi nedeniyle ilişkilerinin gergin olduğu AB’ye, ülkesine yeni yaptırımlar uygulama kararı... 11.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-11T15:10+0300
2021-11-11T15:14+0300
polonya
belarus
aleksandr lukaşenko
ab
göçmen
sınır
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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Polonya sınırında toplanan göçmenlerin AB topraklarına girmesine izin verilmeyişi nedeniyle yaşanan gerilim hakkında bir hükümet toplantısında yaptığı konuşmada, “Polonya bizi sınırı kapatmakla korkutmaya çalışıyor. Lütfen kapatın, göreceksiniz siz sınırı kapatınca sınıra giden sığınmacıların sayısı azalmayacak. Mesele bu değil” dedi. ‘Egemenliğimizi korurken hiçbir şeyden geri durmamalıyız’ Belarus lideri şöyle devam etti: “Ya biz de belarus üstünden transiti (doğalgaz akışı) kapatırsak? Ukrayna üstünden de gaz alamazsınız, orada da Rusya sınırı kapalı. Baltıklar üstünden (gaz almanızın) yolu yok. Polonyalılar ile almanlar için (gaz vanalarını) kapatırsak ne olur? Egemenliğimizi ve bağımsızlığımızı korurken bizi hiçbir şeyden geri durmamalıyız.” Belarus üstünden, Yamal-Avrupa isimli doğalgaz boru hattı geçiyor. Rus gazını Avrupa ülkelerine taşıyan bu boru hattından doğalgaz tedariki son zamanlarda artmış durumda. ‘Kafasızlara, konuşmadan önce düşünmelerini tavsiye ederim’ “Biz Avrupa’yı ısıtıyoruz, onlarsa bizi sınırı kapatmakla tehdit ediyor. Ya biz buraya giden doğalgaz borusunun vanalarını kapatırsak?” diye sözlerini sürdüren Lukaşenko, “Bu sebeple Polonya liderliğine, Litvanyalılara ve diğer kafasızlara konuşmadan önce düşünmelerini tavsiye ederim” ifadelerini kullandı. ‘Avrupa’daki herkese duyurması için Dışişleri’ni görevlendirdim’ Lukaşenko ayrıca, Avrupalıların kendilerine ‘sindirilemez ve kabul edilemez yeni yaptırımlar’ uygulaması hâlinde, buna ‘karşılık vereceklerini Avrupa’daki herkese duyurması için’ Dışişleri’ni görevlendirdiğini de ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20211110/belarus-abnin-yeni-yaptirimlarin-onunu-acmak-icin-polonya-sinirindaki-gocmen-krizini-korukluyor-1050662486.html
https://tr.sputniknews.com/20211111/fransa-abnin-verileri-gocmen-krizinde-rusyanin-rolu-bulunmadigini-gosteriyor-1050698527.html
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polonya, belarus, aleksandr lukaşenko, ab, göçmen, sınır

Belarus: Ya Avrupa’ya gaz akışını kesersek? AB yaptırım kararı almadan önce düşünsün

15:10 11.11.2021 (güncellendi: 15:14 11.11.2021)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girAleksander Lukaşenko
Aleksander Lukaşenko - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2021
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Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Polonya sınırındaki göçmen krizi nedeniyle ilişkilerinin gergin olduğu AB’ye, ülkesine yeni yaptırımlar uygulama kararı almadan önce düşünmeyi tavsiye etti. Belarus lideri, yeni yaptırım kararları alınması hâlinde kendilerinin de avrupa’ya doğalgaz akışını durdurabilecekleri uyarısında bulundu.
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Polonya sınırında toplanan göçmenlerin AB topraklarına girmesine izin verilmeyişi nedeniyle yaşanan gerilim hakkında bir hükümet toplantısında yaptığı konuşmada, “Polonya bizi sınırı kapatmakla korkutmaya çalışıyor. Lütfen kapatın, göreceksiniz siz sınırı kapatınca sınıra giden sığınmacıların sayısı azalmayacak. Mesele bu değil” dedi.

‘Egemenliğimizi korurken hiçbir şeyden geri durmamalıyız’

Belarus lideri şöyle devam etti: “Ya biz de belarus üstünden transiti (doğalgaz akışı) kapatırsak? Ukrayna üstünden de gaz alamazsınız, orada da Rusya sınırı kapalı. Baltıklar üstünden (gaz almanızın) yolu yok. Polonyalılar ile almanlar için (gaz vanalarını) kapatırsak ne olur? Egemenliğimizi ve bağımsızlığımızı korurken bizi hiçbir şeyden geri durmamalıyız.”
Belarus üstünden, Yamal-Avrupa isimli doğalgaz boru hattı geçiyor. Rus gazını Avrupa ülkelerine taşıyan bu boru hattından doğalgaz tedariki son zamanlarda artmış durumda.
Vladimir Makey - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
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Belarus: AB yeni yaptırımların önünü açmak için Polonya sınırındaki göçmen krizini körüklüyor
Dün, 14:54

‘Kafasızlara, konuşmadan önce düşünmelerini tavsiye ederim’

“Biz Avrupa’yı ısıtıyoruz, onlarsa bizi sınırı kapatmakla tehdit ediyor. Ya biz buraya giden doğalgaz borusunun vanalarını kapatırsak?” diye sözlerini sürdüren Lukaşenko, “Bu sebeple Polonya liderliğine, Litvanyalılara ve diğer kafasızlara konuşmadan önce düşünmelerini tavsiye ederim” ifadelerini kullandı.
Polonya- Belarus sınırı- Göçmenler - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2021
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14:13

‘Avrupa’daki herkese duyurması için Dışişleri’ni görevlendirdim’

Lukaşenko ayrıca, Avrupalıların kendilerine ‘sindirilemez ve kabul edilemez yeni yaptırımlar’ uygulaması hâlinde, buna ‘karşılık vereceklerini Avrupa’daki herkese duyurması için’ Dışişleri’ni görevlendirdiğini de ekledi.
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