https://tr.sputniknews.com/20211111/belarus-ya-avrupaya-gaz-akisini-kesersek-ab-yaptirim-karari-almadan-once-dusunsun-1050700968.html

Belarus: Ya Avrupa’ya gaz akışını kesersek? AB yaptırım kararı almadan önce düşünsün

Belarus: Ya Avrupa’ya gaz akışını kesersek? AB yaptırım kararı almadan önce düşünsün

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Polonya sınırındaki göçmen krizi nedeniyle ilişkilerinin gergin olduğu AB’ye, ülkesine yeni yaptırımlar uygulama kararı... 11.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-11T15:10+0300

2021-11-11T15:10+0300

2021-11-11T15:14+0300

polonya

belarus

aleksandr lukaşenko

ab

göçmen

sınır

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0b/1050700932_0:72:2897:1702_1920x0_80_0_0_96db0798b1ab93e70d2ea26a60d4866c.jpg

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Polonya sınırında toplanan göçmenlerin AB topraklarına girmesine izin verilmeyişi nedeniyle yaşanan gerilim hakkında bir hükümet toplantısında yaptığı konuşmada, “Polonya bizi sınırı kapatmakla korkutmaya çalışıyor. Lütfen kapatın, göreceksiniz siz sınırı kapatınca sınıra giden sığınmacıların sayısı azalmayacak. Mesele bu değil” dedi. ‘Egemenliğimizi korurken hiçbir şeyden geri durmamalıyız’ Belarus lideri şöyle devam etti: “Ya biz de belarus üstünden transiti (doğalgaz akışı) kapatırsak? Ukrayna üstünden de gaz alamazsınız, orada da Rusya sınırı kapalı. Baltıklar üstünden (gaz almanızın) yolu yok. Polonyalılar ile almanlar için (gaz vanalarını) kapatırsak ne olur? Egemenliğimizi ve bağımsızlığımızı korurken bizi hiçbir şeyden geri durmamalıyız.” Belarus üstünden, Yamal-Avrupa isimli doğalgaz boru hattı geçiyor. Rus gazını Avrupa ülkelerine taşıyan bu boru hattından doğalgaz tedariki son zamanlarda artmış durumda. ‘Kafasızlara, konuşmadan önce düşünmelerini tavsiye ederim’ “Biz Avrupa’yı ısıtıyoruz, onlarsa bizi sınırı kapatmakla tehdit ediyor. Ya biz buraya giden doğalgaz borusunun vanalarını kapatırsak?” diye sözlerini sürdüren Lukaşenko, “Bu sebeple Polonya liderliğine, Litvanyalılara ve diğer kafasızlara konuşmadan önce düşünmelerini tavsiye ederim” ifadelerini kullandı. ‘Avrupa’daki herkese duyurması için Dışişleri’ni görevlendirdim’ Lukaşenko ayrıca, Avrupalıların kendilerine ‘sindirilemez ve kabul edilemez yeni yaptırımlar’ uygulaması hâlinde, buna ‘karşılık vereceklerini Avrupa’daki herkese duyurması için’ Dışişleri’ni görevlendirdiğini de ekledi.

https://tr.sputniknews.com/20211110/belarus-abnin-yeni-yaptirimlarin-onunu-acmak-icin-polonya-sinirindaki-gocmen-krizini-korukluyor-1050662486.html

https://tr.sputniknews.com/20211111/fransa-abnin-verileri-gocmen-krizinde-rusyanin-rolu-bulunmadigini-gosteriyor-1050698527.html

polonya

belarus

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

polonya, belarus, aleksandr lukaşenko, ab, göçmen, sınır