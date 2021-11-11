https://tr.sputniknews.com/20211111/belarusa-multeci-tasima-suclamasi-thyye-karsi-yaptirim-gucu-masaya-surulebilir-1050701919.html

Belarus’a mülteci taşıma suçlaması: ‘THY’ye karşı yaptırım gücü masaya sürülebilir’

Belarus’a mülteci taşıma suçlaması: ‘THY’ye karşı yaptırım gücü masaya sürülebilir’

Belarus-Polonya sınırında patlak veren mülteci krizinde işin boyutu; Türk Hava Yolları (THY) ve Aeroflot’un da dahil olduğu havayolu şirketlerine göçmen taşıma... 11.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-11T15:32+0300

2021-11-11T15:32+0300

2021-11-11T15:32+0300

dünya

rusya

polonya

belarus

türkiye

ab

mevlüt çavuşoğlu

aeroflot

göçmen

sığınmacı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/03/1044181793_0:24:1601:924_1920x0_80_0_0_c250abd7fb473dc59b82c55015d7affa.jpg

Avrupa Birliği’nin (AB), doğu sınırındaki göçmen krizi nedeniyle Belarus’a karşı hazırlayacağı yeni yaptırım paketi ile THY ve Rus havacılık şirketi Aeroflot’a da yaptırım uygulamayı planladığı iddiası Bloomberg ve Politico gibi çeşitli medya kurumlarında yer aldı. AB kaynaklarına dayandırılan haberlerde, bu havayolu şirketlerine Belarus-Polonya sınırına akın eden göçmenleri Belarus’a taşıdıkları şeklinde bir suçlama yöneltildi.Türk tarafından açıklamalarTHY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, "Ortaklığımız, dünyanın dört bir yanına gerçekleştirdiği uçuşlarda uluslararası otoriteler ile iş birliği içerisinde, tüm güvenlik hassasiyetlerini dikkate almakta ve operasyonlarını bu ölçüde gerçekleştirmektedir. Medyada yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.Konu ile ilgili Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Polonyalı mevkidaşı Zbigniew Rau bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türk Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Bakan Çavuşoğlu; sorunun bir tarafı olmamasına rağmen Türkiye'nin sorunun bir parçası olarak gösterilmeye çalışılmasından ve bu çerçevede Türkiye ve THY'ye yönelik mesnetsiz iddialardan duyduğumuz üzüntüyü bildirmiş; bu iddiaları reddettiğimizi vurgulamıştır. Bakan Çavuşoğlu, bu iddialara ilişkin kamuoyunun doğru bir şekilde bilgilendirilmesi gerektiğini de ayrıca muhatabına hatırlatmış, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için Polonya'dan teknik ekiplerin Türkiye'ye gelmesi teklifinde de bulunmuştur” denildi.Rusya suçlamaları reddettiAeroflot havayolu şirketinden yapılan açıklamada da “Aeroflot’un, göçmenlerin Belarus Cumhuriyeti topraklarına kitlesel şekilde taşınmasında rolü olduğu yönündeki bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır” ifadeleri kullanıldı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Aeroflot’a yaptırım uygulanmasının tartışılmakta olduğu iddiaları için ‘çılgınca bir fikir’ ifadesini kullandı. “Aeroflot’un, göçmenleri sınıra taşımadığını ve taşımıyor olduğunu söylediği açıklamasını sizlerle gördük” diyen Kremlin Sözcüsü, “Bunu yapan havayolu şirketleri olsa dahi, bu, hiçbir şekilde uluslararası kurallara aykırı bir şey değil” diye ekledi.‘THY’nin hukuksal anlamda elinin güçlü olduğunu düşünüyorum’Konuyla ilgili Sputnik’e değerlendirmelerde bulunan Havacılık Yazarı Tolga Özbek, “Olayın başlangıncı sahte bomba ihbarı yaparak farklı bir ülkeye giden uçağın Belarus hava sahasında indirilip muhalif gazetecinin tutuklanması” diyerek AB ülkelerinin bu olaydan sonra Belarus’a uçuşları durdurduğunu hatırlattı. Özbek, şöyle devam etti:‘Türk havacılığına karşı yaptırım gücü masaya sürülebilir’Olayın perde arkasında THY’nin küresel rekabet gücünün kısıtlanma çabası olabileceğini ifade eden Özbek, “THY, pandemi döneminde birçok havayolu şirketi uçaklarını yere indirirken uçuş sayılırını kısıtlarken, özellikle uzun menzilli hatlarda çok fazla sefer yaparak ayakta kaldı ve birçok şirketin de ticari anlamda paylarını aldı. Bunun karşılığı olarak da THY ve Türk havacılığına karşı yaptırım gücü masaya sürülebilir. THY’nin rekabet gücü olumsuz anlamda etkilenmek isteniyor. Kağıt üzerinde sorulduğu zaman bu reddedilecek ama ne zaman bir Türk şirketi yükselse bunu her zaman görüyoruz” dedi.‘THY bu kartı koyabilir’Peki, AB, THY’ye yönelik yaptırım uygulayabilir mi? Özbek’in bu konudaki yorumları şu şekilde oldu:

https://tr.sputniknews.com/20211111/aeroflot-gocmenleri-belarus-polonya-sinirina-tasidigi-iddialarini-yalanladi-1050693600.html

https://tr.sputniknews.com/20211111/politico-ab-ulkeleri-belarusa-yeni-yaptirimlari-onumuzdeki-hafta-kabul-etmeyi-planliyor-1050684229.html

rusya

polonya

belarus

avrupa birliği

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

rusya, polonya, belarus, türkiye, ab, mevlüt çavuşoğlu, aeroflot, göçmen, sığınmacı, türk hava yolları, dışişleri bakanlığı, avrupa birliği, mülteci, türk hava yolları (thy), mülteci krizi, yaptırım, turan salcı