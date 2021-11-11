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Beşiktaş'ta telefona bakarken ölüme neden olan otobüs şoförüne 22.5 yıla kadar hapis istemi
Beşiktaş'ta telefona bakarken ölüme neden olan otobüs şoförüne 22.5 yıla kadar hapis istemi
Beşiktaş'ta İETT otobüsünün bariyere çarpması sonucu 31 yaşındaki yolcu Sevgi Yamaç Yalçin hayatını kaybetti, Münir Bozkurt ise yaralandı. Yargılanan şoför... 11.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-11T15:34+0300
2021-11-11T15:36+0300
beşiktaş
türkiye
cep telefonu
ölüm
otobüs
duruşma
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İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Baki Tatlı getirildi. Şikayetçi Hüseyin Yamaç ve Zeliha Yamaç da duruşmada hazır bulundu.Mahkeme Başkanı, Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nce düzenlenen raporun döndüğünü belirtti. Söz alan sanığın avukatı Kenan Yağcı, raporu kabul etmediklerini belirterek "Kazanın daha kötü sonuçlanmaması için müvekkil aracı bariyerlere sürmüştür. Biz bariyerler konusunda rapor alınmasını ve kaza ve ölümün bu bariyerler nedeniyle olup olmadığı hususunda rapor hazırlanmasını talep ediyoruz" dedi.Baba Yamaç: Bariyerlerin bu olayla ilgisi yokturBunun üzerine maktulün babası Hüseyin Yamaç ise "Bariyerlerin bu olayla ilgisi yoktur" dedi.Kazada asli ve tek kusurluDuruşma savcısı esas hakkındaki görüşünde, sanığın Gayrettepe Mahallesi Barbaros Bulvarı Balmumcu Tüneli içerisinde seyrederken kamera kayıtlarında tespit edildiği gibi araç kullanırken telefonuyla uğraşmaya başladığı ve hızını da azaltmayarak 30 kilometre hız limiti olan tünele 61 kilometre hızla girdiğini belirtti.Sanığın dikkat ve özen yükümlülüğünü yerine getirmeyerek bariyerlere çarptığı, bu sırada çarpmanın etkisiyle savrulan otobüsü düzeltmek üzere 65-67 kilometre hıza çıktığı, otobüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinden ve direksiyonu sağa çevirmesinden dolayı otobüsün sağ ön tampon ve ön cam kısımlarıyla ikinci çarpmanın meydana geldiği ifade edildi.Otobüste bulunan Sevgi Yamaç Yalçın'ın hayatını kaybettiği, Münir Bozkurt'un ise ağır şekilde yaralandığı belirtilen mütalaada, sanığın telefon kullanarak trafik kurallarını ihlal ettiği, hızını azaltmadığı bu nedenle kazada asli ve tek kusurlu olduğu vurgulandı.'Sonuçlarını öngörmesi gerekirdi'Mütalaada, 20 yıldır şoförlük yapan sanığın tecrübesine güvenerek cep telefonu ile uğraşması, iki kat hızda seyretmesi bakımından halk otobüsü şoförü sanığın birçok insanın hayatını ilgilendiren kamusal nitelikteki şehir içi ulaşımda görev yapması ve bu işin ağır sorumluluklarını bilmesi ve sonuçlarını öngörmesi gerektiği kaydedildi.Savcı, sanığın ‘taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma’ suçundan 3 yıldan 22 yıl 6 yıla kadar hapsini ve tutukluluk halinin devamı istedi.Tahliye talep edildiMütalaaya karşı savunması sorulan sanık Baki Tatlı, "20 yıllık şoförüm. Olay bir anlık hatam sonucu gerçekleşti" dedi. Sanık Baki Tatlı'nın avukatı Gonca Gül Tatlı, müvekkilinin kaçma şüphesinin olmadığını, sabıka kaydı olmadığını ve delillerin karartılamayacağını belirterek tahliyesini talep etti.Duruşma ertelendiMahkeme heyeti suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesini gösteren delillerin varlığı, ceza miktarına göre tutuklama tedbirinin ölçülü ve orantılı olduğu gerekçesiyle tahliye talebini reddederek sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.Sanık avukatına savunmasını hazırlaması için süre veren mahkeme, duruşmayı erteledi.
https://tr.sputniknews.com/20210923/besiktasta-kadin-yolcunun-oldugu-iett-otobusu-kazasi-3-5-saniye-telefona-baktim-1049183989.html
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beşiktaş, cep telefonu, ölüm, otobüs, duruşma

Beşiktaş'ta telefona bakarken ölüme neden olan otobüs şoförüne 22.5 yıla kadar hapis istemi

15:34 11.11.2021 (güncellendi: 15:36 11.11.2021)
© DHATelefona bakarken kaza yapan İETT şoförü
Telefona bakarken kaza yapan İETT şoförü - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2021
© DHA
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Beşiktaş'ta İETT otobüsünün bariyere çarpması sonucu 31 yaşındaki yolcu Sevgi Yamaç Yalçin hayatını kaybetti, Münir Bozkurt ise yaralandı. Yargılanan şoför Baki Tatlı'nın 22 yıl 6 aya kadar hapsi istendi. Mütalaada sanığın telefon kullanarak trafik kurallarını ihlal ettiği, hızını azaltmadığı bu nedenle kazada asli ve tek kusurlu olduğu vurgulandı.
İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Baki Tatlı getirildi. Şikayetçi Hüseyin Yamaç ve Zeliha Yamaç da duruşmada hazır bulundu.
Mahkeme Başkanı, Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nce düzenlenen raporun döndüğünü belirtti. Söz alan sanığın avukatı Kenan Yağcı, raporu kabul etmediklerini belirterek "Kazanın daha kötü sonuçlanmaması için müvekkil aracı bariyerlere sürmüştür. Biz bariyerler konusunda rapor alınmasını ve kaza ve ölümün bu bariyerler nedeniyle olup olmadığı hususunda rapor hazırlanmasını talep ediyoruz" dedi.

Baba Yamaç: Bariyerlerin bu olayla ilgisi yoktur

Bunun üzerine maktulün babası Hüseyin Yamaç ise "Bariyerlerin bu olayla ilgisi yoktur" dedi.

Kazada asli ve tek kusurlu

Duruşma savcısı esas hakkındaki görüşünde, sanığın Gayrettepe Mahallesi Barbaros Bulvarı Balmumcu Tüneli içerisinde seyrederken kamera kayıtlarında tespit edildiği gibi araç kullanırken telefonuyla uğraşmaya başladığı ve hızını da azaltmayarak 30 kilometre hız limiti olan tünele 61 kilometre hızla girdiğini belirtti.
Sanığın dikkat ve özen yükümlülüğünü yerine getirmeyerek bariyerlere çarptığı, bu sırada çarpmanın etkisiyle savrulan otobüsü düzeltmek üzere 65-67 kilometre hıza çıktığı, otobüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinden ve direksiyonu sağa çevirmesinden dolayı otobüsün sağ ön tampon ve ön cam kısımlarıyla ikinci çarpmanın meydana geldiği ifade edildi.
Otobüste bulunan Sevgi Yamaç Yalçın'ın hayatını kaybettiği, Münir Bozkurt'un ise ağır şekilde yaralandığı belirtilen mütalaada, sanığın telefon kullanarak trafik kurallarını ihlal ettiği, hızını azaltmadığı bu nedenle kazada asli ve tek kusurlu olduğu vurgulandı.

'Sonuçlarını öngörmesi gerekirdi'

Mütalaada, 20 yıldır şoförlük yapan sanığın tecrübesine güvenerek cep telefonu ile uğraşması, iki kat hızda seyretmesi bakımından halk otobüsü şoförü sanığın birçok insanın hayatını ilgilendiren kamusal nitelikteki şehir içi ulaşımda görev yapması ve bu işin ağır sorumluluklarını bilmesi ve sonuçlarını öngörmesi gerektiği kaydedildi.
Savcı, sanığın ‘taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma’ suçundan 3 yıldan 22 yıl 6 yıla kadar hapsini ve tutukluluk halinin devamı istedi.

Tahliye talep edildi

Mütalaaya karşı savunması sorulan sanık Baki Tatlı, "20 yıllık şoförüm. Olay bir anlık hatam sonucu gerçekleşti" dedi. Sanık Baki Tatlı'nın avukatı Gonca Gül Tatlı, müvekkilinin kaçma şüphesinin olmadığını, sabıka kaydı olmadığını ve delillerin karartılamayacağını belirterek tahliyesini talep etti.

Duruşma ertelendi

Mahkeme heyeti suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesini gösteren delillerin varlığı, ceza miktarına göre tutuklama tedbirinin ölçülü ve orantılı olduğu gerekçesiyle tahliye talebini reddederek sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Sanık avukatına savunmasını hazırlaması için süre veren mahkeme, duruşmayı erteledi.
Telefona bakarken kaza yapan İETT şoförü - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2021
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Beşiktaş'ta kadın yolcunun öldüğü İETT otobüsü kazası: '3-5 saniye telefona baktım'
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