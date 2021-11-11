https://tr.sputniknews.com/20211111/bilim-kurulu-uyesi-prof-kara-iki-doz-biontech-olanlarda-turkovacin-etkisi-arastirilacak-1050692074.html

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Kara: İki doz BioNTech olanlarda Turkovac'ın etkisi araştırılacak

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Kara: İki doz BioNTech olanlarda Turkovac'ın etkisi araştırılacak

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi ve Hacettepe Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Uzmanı Prof. Dr. Ateş Kara, "Yakın dönemde iki doz BioNTech aşısı... 11.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-11T11:26+0300

2021-11-11T11:26+0300

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koronavirüs

dsö

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koronavirüs

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koronavirüs aşısı

turkovac

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TÜSEB Başkanlığı (Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı) görevine getirilen Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi ve Hacettepe Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Uzmanı Prof. Dr. Ateş Kara, salgında son durum ve aşılanma hakkında açıklamalarda bulundu. Yerli aşı Turkovac hakkında bilgi veren Kara, çok yakın bir zamanda iki doz BioNTech aşısı olan vatandaşlarda, "hatırlatma dozu olarak Turkovac'ın etkisinin araştırılacağı yeni bir faz çalışması başlatılacağını, bunun için de 300 ila 400 gönüllüye ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.TÜSEB bünyesindeki Aşı Enstitüsü'nün hedeflerini anlatan Kara, "Türkiye'deki özellikle bulaşıcı hastalıkların nasıl bulaştıkları, bu hastalıkların yükü, ülkemizin ihtiyacı, bu ihtiyaçların neler olabileceğinin belirlenmesi (hem belki hastalıkların öldürücülüğü yönünden, hem de hastalığın yaygınlığı ve toplum üzerindeki etkileri yönünden) ve ona yönelik belki dünyada geliştirilmemiş yeni aşıların geliştirilmesi de amaçlanıyor. Örneğin Kırım Kongo aşısı gibi. Ya da dünyada geliştirilmiş ama ülkemizde üretilmesi ya da daha gelişmiş bir aşı olarak üretilmesi de amaçlarımızdan bir tanesi. Aşı Enstitüsü olarak Türkiye'nin aşı ihtiyacının hem belirlenmesi hem de bunun mümkün olduğu kadar yerli imkanlarla gerçekleştirilmesi, yabancı ülkelerdeki aşı üreticileri ile de ortaklıklar ve birlikteliklerin yönlendirilmesi, çevremize ve çevre ülkelere yönelik olarak da aşı ihtiyacının en uygun şekilde karşılanması da hedeflerimiz arasında yer alıyor" dedi.'Turkovac çalışmaları bitmek üzere'Türkiye'nin ilk yerli Kovid aşısı olarak piyasaya çıkmak üzere olan Turkovac aşısı ile ilgili çalışmalarda gelinen son noktayı da anlatan Prof. Dr. Kara, şu önemli bilgileri verdi:'Yakında Turkovac'ın çocuk çalışmaları da gündeme gelecek'Turkovac aşısının çocuklardaki çalışmasının da planlandığını sözlerine ekleyen Prof. Kara, "Sonuç olarak dünya genelinde 12 yaş üzerindeki çocuklarda aşı uygulamaları var. Amerika Birleşik Devletleri 6-11 yaş arasındaki çocuklarda da aşı uygulamasını getirdi. Bizim bir aşımızın da her şeyi ile tam olabilmesi için, çocuk çalışmalarının ve çocuklardaki etkinliğine yönelik verilerinin olması gerekiyor. O yönden planlamalar yapılmaya başlandı. Yakın bir dönem içerisinde Turkovac'ın çocuk çalışmaları da gündeme gelecek. Bunun için de gönüllülerimizden, vatandaşlarımızdan destek isteyeceğiz" dedi.'Türkiye'de aşı geliştirme kuralları dünya standartlarının üzerinde'Türkiye'de yeni bir aşının aşı geliştirilme ve uygulanma kurallarının dünya standartlarının da üzerinde çok net ve çok sıkı bir şekilde yürütüldüğüne işaret eden Prof. Dr. Kara, "Türkiye'de bir aşının uygulanabilir olması için dünya ortalamalarının da üzerinde olması gerekiyor. Bu Turkovac için de, Turkovac'tan sonra Türkiye'de geliştirilecek diğer tüm aşılar için de geçerli. Belki bunlar koronavirüs aşısı olacak, belki grip aşısı, belki kuduz aşısı ya da bir başka aşı. Bu da aşılarımızın dünyada da kullanılabilir bir şekilde ortaya çıkacağı anlamına geliyor. Aşı çalışmaları ve sayılarımızın planları da bu yönde yapılıyor. Biz, kendi vatandaşımıza aşıyı sunmadan önce de dünya otoritelerinin istediği şartların çok üzerinde koşullarda bunu yapıyoruz. kendi ülke kurallarımız zaten çok sıkı. Toplumumuzun, bu çalışmalara destek vermesi bu yüzden çok önemli. Çünkü bizim gönüllü çalışmalarında yeterli sayılara ulaşmamız gerekiyor bu verileri dünyaya sunabilmek için. Şu an bir çalışmamızda 1000-1500 kişi ile bunu gösterdik ama ne yazık ki yeterli değil. Bu rakamın 3 bin, 4 bin, 5 bin civarında olması gerekiyor. Böylece Dünya Sağlık Örgütü, FDA veya Avrupa İlaç Ajansı EMA onaylarını da alabilelim" ifadelerini kullandı.'DSÖ, Sinovac'a Türkiye'de yürütülen faz çalışmaları sayesinde onay verdi'Sinovac aşısının DSÖ onayının daha çok Türkiye'de yürütülen faz çalışmaları sayesinde alınabildiğine de işaret eden Prof. Dr. Kara, sözlerini şöyle sürdürdü: "DSÖ kullanım onayını verdi ama EMA firmadan birkaç belge daha istedi. Ama firma bu konuda belki çok istekli davranmadı. Açıkçası Türkiye'den giden verilerle DSÖ bu aşı için onay verdi. Çünkü Türkiye'deki klinik araştırmayı gerçekleştiren ekiplerimiz, hocalarımız, gerçekten çok titiz davrandılar. O veriler zaten DSÖ tarafından uygun ve yeterli görüldü. Benzer şekilde şimdi bizim Turkovac aşı çalışmalarını yapan ve bundan sonraki gelecek aşıların da araştırma ve çalışmalarını yürüten hocalarımız da çok kıymetli ve verilerine dünyanın güvendiği isimler. O nedenle halkımızdan bizim ricamız, lütfen aşı çalışmalarımıza gönüllü olarak destek versinler. Gönüllü olarak hem Turkovac hem de bundan sonraki diğer aşı çalışmaları için tereddüt etmeden gönüllü olsunlar.

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dsö, çocuk, koronavirüs, biontech , koronavirüs aşısı, turkovac