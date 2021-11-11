https://tr.sputniknews.com/20211111/blinken-rusya-ukraynada-2014teki-hatasini-tekrarlayabilir-1050681310.html
Blinken: Rusya, Ukrayna’da 2014’teki hatasını tekrarlayabilir
Blinken: Rusya, Ukrayna’da 2014’teki hatasını tekrarlayabilir
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya’yı Ukrayna’da ‘2014’teki hatasını tekrarlamasına’ karşı uyardı. 11.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-11T00:01+0300
2021-11-11T00:01+0300
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukraynalı mevkidaşı Dmitriy Kuleba ile görüşmede, “Rusya'nın ciddi bir hata yapabileceğinden ve sınır boyunca güç toplayarak sınırı geçip Ukrayna’nın egemen topraklarına girdiği, diğer yandan kışkırtıldığı yalanı söylediği 2014’te yaptığını tekrarlamaya çalışabileceğinden endişeliyiz” ifadesini kullandı.Tüm provokasyonların sadece Rusya kaynaklı olduğunu söyleyen Blinken, “Ukrayna sınırları boyunca gözlemlediğimiz tüm bu askeri hareketler provokasyon” dedi.Ukrayna’yı ‘itidalinden’ dolayı öven ABD’li bakan, “Moskova’nın niyetiyle ilgili net bir bilgiye sahip değiliz ama nasıl hareket ettiğini biliyoruz” diye ekledi.Ukrayna’nın doğusundaki Donbas bölgesindeki gerilimin azaltılmasına ve diplomatik çözüme destek vermeye devam ettiklerini söyleyen Blinken, Rusya’nın Ukrayna sınırı boyunca 'olağandışı askeri etkinliğinden' dolayı endişeli olduklarını ve bu konuda müttefik ve partnerlerle görüştüklerini söyledi.Blinken’den Ukrayna’ya ölümcül silah sözüBlinken, “Güvenlik yardımı konusunda, ölümcül savunma silahları da dahil olmak üzere Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu sistemlerin tedarikinin devamını garanti etmek için Kongre ile çalışacağız” ifadesini kullandı.Ukraynalı bakan, “İstihbarat bilgileri, hava savunma sistemleri veya başka herhangi bir şey olsun savunma yeteneklerimizi güçlendirecek her şeye ilgi duyuyoruz” yanıtını verdi.ABD ve Ukrayna, stratejik ortaklık anlaşmasını imzaladıABD ve Ukrayna’nın imzaladığı stratejik ortaklık anlaşmasında, Washignton’un Kiev’e destek amacıyla Moskova’ya yaptırım baskısına devam etme niyetinde olduğu ifade edildi.ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yayınladığı anlaşma metninde, “ABD, Rusya’ya karşı yaptırımları sürdürme de dahil Ukrayna’nın, Rusya kaynaklı silahlı saldırganlığa, ekonomik ve enerji bozgunlarına ve kötü niyetli siber faaliyetlerine karşı koyma çabalarını destekleme niyetinde” ifadesine yer verildi.Ukrayna heyetinin Washington ziyareti sırasında imzalanan anlaşmanın metninde, Rusya’ya yönelik yaptırımların, “Ukrayna’nın toprak bütünlüğü yeniden sağlanana kadar” süreceği kaydedildi.ABD’nin, Ukrayna’nın NATO hedefine destek verdiği ifade edilen anlaşmada, Kırım’ın hiçbir zaman Rusya’nın toprağı olarak tanınmayacağı ifade edildi.ABD’nin, Ukrayna’nın doğusundaki krizin çözümü için Normandiya formatına destek verdiği belirtilirken Rusya’nın Donbas’taki 'çatışmayı yönlendirdiği' iddia edildi.
https://tr.sputniknews.com/20211110/abd-disisleri-bakani-blinken-kuresel-kovid-19-merkezi-kurulacak-1050677936.html
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Blinken: Rusya, Ukrayna’da 2014’teki hatasını tekrarlayabilir
00:01 11.11.2021 (güncellendi: 00:09 11.11.2021)
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya’yı Ukrayna’da ‘2014’teki hatasını tekrarlamasına’ karşı uyardı.
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukraynalı mevkidaşı Dmitriy Kuleba ile görüşmede, “Rusya'nın ciddi bir hata yapabileceğinden ve sınır boyunca güç toplayarak sınırı geçip Ukrayna’nın egemen topraklarına girdiği, diğer yandan kışkırtıldığı yalanı söylediği 2014’te yaptığını tekrarlamaya çalışabileceğinden endişeliyiz” ifadesini kullandı.
Tüm provokasyonların sadece Rusya kaynaklı olduğunu söyleyen Blinken, “Ukrayna sınırları boyunca gözlemlediğimiz tüm bu askeri hareketler provokasyon” dedi.
Ukrayna’yı ‘itidalinden’ dolayı öven ABD’li bakan, “Moskova’nın niyetiyle ilgili net bir bilgiye sahip değiliz ama nasıl hareket ettiğini biliyoruz” diye ekledi.
Ukrayna’nın doğusundaki Donbas bölgesindeki gerilimin azaltılmasına ve diplomatik çözüme destek vermeye devam ettiklerini söyleyen Blinken, Rusya’nın Ukrayna sınırı boyunca 'olağandışı askeri etkinliğinden' dolayı endişeli olduklarını ve bu konuda müttefik ve partnerlerle görüştüklerini söyledi.
Blinken’den Ukrayna’ya ölümcül silah sözü
Blinken, “Güvenlik yardımı konusunda, ölümcül savunma silahları da dahil olmak üzere Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu sistemlerin tedarikinin devamını garanti etmek için Kongre ile çalışacağız” ifadesini kullandı.
Ukraynalı bakan, “İstihbarat bilgileri, hava savunma sistemleri veya başka herhangi bir şey olsun savunma yeteneklerimizi güçlendirecek her şeye ilgi duyuyoruz” yanıtını verdi.
ABD ve Ukrayna, stratejik ortaklık anlaşmasını imzaladı
ABD ve Ukrayna’nın imzaladığı stratejik ortaklık anlaşmasında, Washignton’un Kiev’e destek amacıyla Moskova’ya yaptırım baskısına devam etme niyetinde olduğu ifade edildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yayınladığı anlaşma metninde, “ABD, Rusya’ya karşı yaptırımları sürdürme de dahil Ukrayna’nın, Rusya kaynaklı silahlı saldırganlığa, ekonomik ve enerji bozgunlarına ve kötü niyetli siber faaliyetlerine karşı koyma çabalarını destekleme niyetinde” ifadesine yer verildi.
Ukrayna heyetinin Washington ziyareti sırasında imzalanan anlaşmanın metninde, Rusya’ya yönelik yaptırımların, “Ukrayna’nın toprak bütünlüğü yeniden sağlanana kadar” süreceği kaydedildi.
ABD’nin, Ukrayna’nın NATO hedefine destek verdiği ifade edilen anlaşmada, Kırım’ın hiçbir zaman Rusya’nın toprağı olarak tanınmayacağı ifade edildi.
ABD’nin, Ukrayna’nın doğusundaki krizin çözümü için Normandiya formatına destek verdiği belirtilirken Rusya’nın Donbas’taki 'çatışmayı yönlendirdiği' iddia edildi.