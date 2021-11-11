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https://tr.sputniknews.com/20211111/borc-krizindeki-cinli-gayrimenkul-sirketi-evergrandede-belirsizlik-temerrude-dustu-mu-dusmedi-mi-1050684590.html
Borç krizindeki Çinli gayrimenkul şirketi Evergrande'de belirsizlik: Temerrüde düştü mü düşmedi mi?
Borç krizindeki Çinli gayrimenkul şirketi Evergrande'de belirsizlik: Temerrüde düştü mü düşmedi mi?
Borç krizindeki Çinli gayrimenkul şirketi Evergrande'nin ekimde vadesi geldiği halde ödeyemediği dış borç tahvillerinin faizlerini, 30 günlük hoşgörü süresinde... 11.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-11T04:02+0300
2021-11-11T04:05+0300
çin
gayrimenkul
evergrande
ekonomi
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ABD'de New York Times gazetesi ve ekonomi haberleri ajansı Bloomberg, konuyla ilgili haberlerinde şirketin temerrüde düşmekten kurtulduğunu belirtirken, Reuters ise tersini iddia etti.Şirketin, vadesi gelen üç dış borç tahvilinden kaynaklanan 148.1 milyon dolarlık faiz borcunu ödemesi için hoşgörü süresi 10 Kasım'da doluyordu.New York Times'a konuşan bir tahvil sahibi, şirketin 2022 ve 2023 tarihli dolara endeksli iki tahvil için faiz ödemelerini yaptığını açıkladı. Gazete, 2024 tarihli üçüncü tahvil için ödeme yapıldığını ise doğrulamadı.Bloomberg ise bir uluslararası takas kurumuna dayandırdığı haberde, her üç tahvil için de borç yükümlülüklerinin yerine getirildiğini bildirdi.Takas kurumu Clearstream, ajansa yaptığı açıklamada, müşterilerine vadesi dolan üç dolar tahvili için faiz ödemelerinin yapıldığını belirtti.Söz konusu haberler, şirketin borç faizlerini ödeyerek temerrüde düşmekten kaçındığına işaret ediyor.Ancak Reuters, konuyla ilgili haberinde, şirketin tahvil borçlarını hoşgörü süresinde ödeyemeyerek "resmen temerrüde düştüğünü" savundu.Bazı yatırımcıların 30 günlük hoşgörü süresinin üzerinden bir iş günü geçmesine rağmen ödemelerini alamadığı öne sürülen haberde, borçluların kimliğine ilişkin bilgi verilmedi.Çin’in en büyük şirketlerinden ve inşaat ile gayrimenkul alanında dünyanın en büyük yatırımcılarından olan Evergrande şirketler grubu, eylül ve ekimde vadesi gelen yurt dışı borç tahvillerinin faizini ödemede başarısız olmuştu.Grup, yurt dışındaki yatırımcılara 23 Eylül'de vadesi gelen borç tahvilleri için 35.9 milyon dolar faiz ödeyebilirken, 83.5 milyon dolarlık faiz ödemesini yapamamıştı. Ayrıca 29 Eylül’de vadesi gelen dolara endeksli tahviller için yapması gereken 47.5 milyon dolarlık faiz ödemesini de gerçekleştirmemişti.Şirket 12 Ekim'de dolara endeksli üç dış borç tahvilinden kaynaklanan 148.1 milyon dolarlık faiz borcunu ödeyememişti.Öte yandan şirket 20 Ekim'de, 23 Eylül'de vadesi gelen tahviller için gereken 83,5 milyon dolarlık faiz ödemesini yaparak temerrüde düşmekten kurtulmuştu.Çin’in GSYH’sının yüzde 2’si kadar borcu varToplam varlıkları 2,38 trilyon yuan (yaklaşık 370 milyar dolar) olan grubun, Çin’in Gayrisafi Yurtiçi Hasılasının (GSYH) yaklaşık yüzde 2’sine ulaşan, 1.97 trilyon yuanlık (yaklaşık 305 milyar dolar) borç yükümlülüğü bulunuyor.Bu büyüklükteki bir şirketin cüzi boyuttaki dış faiz ödemelerinde dahi sıkıntıya girmesi, daha geniş ölçekli bir borç krizinin kapıda olduğunun işareti olarak değerlendiriliyor.Çin'de 171 banka ve 121 finans kurumuna borcu bulunan grubun ödeme sıkıntısına düşmesinin ülke genelinde kredi sıkışmasına yol açabileceğinden endişe ediliyor.Hükümet, kamuya ait ve kamu destekli inşaat şirketlerini Evergrande'nin borç yükümlülüklerine karşılık bazı varlıklarını satın almaya teşvik ederek iç borç risklerini azaltmaya çalışıyor.Evergrande, 29 Eylül’de yaptığı açıklamada, Liaoning eyaletinde ortağı olduğu Şıncing Bankasındaki hisselerini yaklaşık 10 milyar yuana (1.5 milyar dolar) kamuya ait bir varlık yönetim şirketine sattığını bildirmişti. Aynı zamanda şirketin en büyük kreditörlerinden olan banka, tüm gelirin şirketin kredi borçlarının kapatılması için kullanılacağını belirtmişti.4 Ekim'de Guandong merkezli Hopson İnşaat Holding'in, Evergrande grubuna ait ve Hong Kong Borsasında işlem gören Evergrande Emlak Hizmetleri şirketinin hisselerinin yüzde 51’ini 40 milyar Hong Kong dolarına (yaklaşık 5.1 milyar ABD doları) satın almak için görüşmeler yürüttüğü açıklanmıştı.Şirketin gelecek aylarda diğer varlıklarıyla ilgili de satın alma ve devir adımları atması bekleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20210922/evergrandeden-odeme-duyurusu-1049134277.html
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çin, gayrimenkul, evergrande

Borç krizindeki Çinli gayrimenkul şirketi Evergrande'de belirsizlik: Temerrüde düştü mü düşmedi mi?

04:02 11.11.2021 (güncellendi: 04:05 11.11.2021)
© REUTERSEvergrande
Evergrande - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2021
© REUTERS
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Borç krizindeki Çinli gayrimenkul şirketi Evergrande'nin ekimde vadesi geldiği halde ödeyemediği dış borç tahvillerinin faizlerini, 30 günlük hoşgörü süresinde ödeyip ödemediğine dair farklı iddialar ortaya atıldı.
ABD'de New York Times gazetesi ve ekonomi haberleri ajansı Bloomberg, konuyla ilgili haberlerinde şirketin temerrüde düşmekten kurtulduğunu belirtirken, Reuters ise tersini iddia etti.
Şirketin, vadesi gelen üç dış borç tahvilinden kaynaklanan 148.1 milyon dolarlık faiz borcunu ödemesi için hoşgörü süresi 10 Kasım'da doluyordu.
New York Times'a konuşan bir tahvil sahibi, şirketin 2022 ve 2023 tarihli dolara endeksli iki tahvil için faiz ödemelerini yaptığını açıkladı. Gazete, 2024 tarihli üçüncü tahvil için ödeme yapıldığını ise doğrulamadı.
Bloomberg ise bir uluslararası takas kurumuna dayandırdığı haberde, her üç tahvil için de borç yükümlülüklerinin yerine getirildiğini bildirdi.
Takas kurumu Clearstream, ajansa yaptığı açıklamada, müşterilerine vadesi dolan üç dolar tahvili için faiz ödemelerinin yapıldığını belirtti.
Söz konusu haberler, şirketin borç faizlerini ödeyerek temerrüde düşmekten kaçındığına işaret ediyor.
Ancak Reuters, konuyla ilgili haberinde, şirketin tahvil borçlarını hoşgörü süresinde ödeyemeyerek "resmen temerrüde düştüğünü" savundu.
Bazı yatırımcıların 30 günlük hoşgörü süresinin üzerinden bir iş günü geçmesine rağmen ödemelerini alamadığı öne sürülen haberde, borçluların kimliğine ilişkin bilgi verilmedi.
Çin’in en büyük şirketlerinden ve inşaat ile gayrimenkul alanında dünyanın en büyük yatırımcılarından olan Evergrande şirketler grubu, eylül ve ekimde vadesi gelen yurt dışı borç tahvillerinin faizini ödemede başarısız olmuştu.
Grup, yurt dışındaki yatırımcılara 23 Eylül'de vadesi gelen borç tahvilleri için 35.9 milyon dolar faiz ödeyebilirken, 83.5 milyon dolarlık faiz ödemesini yapamamıştı. Ayrıca 29 Eylül’de vadesi gelen dolara endeksli tahviller için yapması gereken 47.5 milyon dolarlık faiz ödemesini de gerçekleştirmemişti.
Şirket 12 Ekim'de dolara endeksli üç dış borç tahvilinden kaynaklanan 148.1 milyon dolarlık faiz borcunu ödeyememişti.
Öte yandan şirket 20 Ekim'de, 23 Eylül'de vadesi gelen tahviller için gereken 83,5 milyon dolarlık faiz ödemesini yaparak temerrüde düşmekten kurtulmuştu.

Çin’in GSYH’sının yüzde 2’si kadar borcu var

Toplam varlıkları 2,38 trilyon yuan (yaklaşık 370 milyar dolar) olan grubun, Çin’in Gayrisafi Yurtiçi Hasılasının (GSYH) yaklaşık yüzde 2’sine ulaşan, 1.97 trilyon yuanlık (yaklaşık 305 milyar dolar) borç yükümlülüğü bulunuyor.
Bu büyüklükteki bir şirketin cüzi boyuttaki dış faiz ödemelerinde dahi sıkıntıya girmesi, daha geniş ölçekli bir borç krizinin kapıda olduğunun işareti olarak değerlendiriliyor.
Çin'de 171 banka ve 121 finans kurumuna borcu bulunan grubun ödeme sıkıntısına düşmesinin ülke genelinde kredi sıkışmasına yol açabileceğinden endişe ediliyor.
Hükümet, kamuya ait ve kamu destekli inşaat şirketlerini Evergrande'nin borç yükümlülüklerine karşılık bazı varlıklarını satın almaya teşvik ederek iç borç risklerini azaltmaya çalışıyor.
Evergrande, 29 Eylül’de yaptığı açıklamada, Liaoning eyaletinde ortağı olduğu Şıncing Bankasındaki hisselerini yaklaşık 10 milyar yuana (1.5 milyar dolar) kamuya ait bir varlık yönetim şirketine sattığını bildirmişti. Aynı zamanda şirketin en büyük kreditörlerinden olan banka, tüm gelirin şirketin kredi borçlarının kapatılması için kullanılacağını belirtmişti.
4 Ekim'de Guandong merkezli Hopson İnşaat Holding'in, Evergrande grubuna ait ve Hong Kong Borsasında işlem gören Evergrande Emlak Hizmetleri şirketinin hisselerinin yüzde 51’ini 40 milyar Hong Kong dolarına (yaklaşık 5.1 milyar ABD doları) satın almak için görüşmeler yürüttüğü açıklanmıştı.
Şirketin gelecek aylarda diğer varlıklarıyla ilgili de satın alma ve devir adımları atması bekleniyor.
Evergrande - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2021
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22 Eylül, 11:23
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