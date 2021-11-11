https://tr.sputniknews.com/20211111/bosanma-asamasinda-oldugu-kocasi-tarafindan-bicaklanarak-olduruldu-1050707592.html
Boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Bahçelievler’de 2 çocuk annesi 31 yaşındaki genç kadın, boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından sokak ortasında bıçaklandı. Çocuğunu okula bıraktıktan... 11.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-11T17:18+0300
2021-11-11T17:18+0300
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boşanma
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İstanbul, Bahçelievler Kocasinan Merkez Mahallesi'nde 2 çocuk annesi 31 yaşındaki Hanife Demirci boşanma aşamasındaki kocası Mehmet Demirci tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. 11 yıldır evli olan ve çocuklarıyla beraber eşinden 2 aydır ayrı yaşayan Hanife Demirci, sabah saatlerinde çocuğunu okula bıraktı. Okul önüne gelen kocası Mehmet Demrici, bir süre eşi Hanife Demirci ile konuşarak yürümeye başladı. Ekmek alan genç kadın evine doğru giderken boşanma aşamasındaki eşiyle tartışmaya başladı. Bu sırada yanında getirdiği bıçakla genç kadını defalarca bıçaklayan Mehmet Demirci, bıçağı atarak olay yerinden kaçmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı kadın kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Polis ekipleri katil zanlısı kocayı kısa sürede yakalayarak gözaltına alırken suç aleti bıçak da olay yerinde polis ekiplerince ele geçirildi. Bıçakladıktan sonra 'Ölmesini bekledim' demişCinayete şahit olan bir mahalle sakini ise karısını öldüren zanlıya ilişkin, "Pişkin pişkin sigara içti. Polis 'Neden kaçmadın' diye sormuş ‘Ölmesini bekledim’ demiş" ifadelerini kullandı.
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istanbul, kadın cinayeti, evlilik, kadına yönelik şiddet, kadın cinayetleri, boşanma, katil
Boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü
17:18 11.11.2021 (güncellendi: 17:30 11.11.2021)
Bahçelievler’de 2 çocuk annesi 31 yaşındaki genç kadın, boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından sokak ortasında bıçaklandı. Çocuğunu okula bıraktıktan sonra bıçaklı saldırıya uğrayan genç kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken zanlı gözaltına alındı.
İstanbul, Bahçelievler Kocasinan Merkez Mahallesi'nde 2 çocuk annesi 31 yaşındaki Hanife Demirci boşanma aşamasındaki kocası Mehmet Demirci tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.
11 yıldır evli olan ve çocuklarıyla beraber eşinden 2 aydır ayrı yaşayan Hanife Demirci, sabah saatlerinde çocuğunu okula bıraktı. Okul önüne gelen kocası Mehmet Demrici, bir süre eşi Hanife Demirci ile konuşarak yürümeye başladı. Ekmek alan genç kadın evine doğru giderken boşanma aşamasındaki eşiyle tartışmaya başladı. Bu sırada yanında getirdiği bıçakla genç kadını defalarca bıçaklayan Mehmet Demirci, bıçağı atarak olay yerinden kaçmaya çalıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı kadın kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Polis ekipleri katil zanlısı kocayı kısa sürede yakalayarak gözaltına alırken suç aleti bıçak da olay yerinde polis ekiplerince ele geçirildi.
Bıçakladıktan sonra 'Ölmesini bekledim' demiş
Cinayete şahit olan bir mahalle sakini ise karısını öldüren zanlıya ilişkin, "Pişkin pişkin sigara içti. Polis 'Neden kaçmadın' diye sormuş ‘Ölmesini bekledim’ demiş" ifadelerini kullandı.