https://tr.sputniknews.com/20211111/bosanma-asamasinda-oldugu-kocasi-tarafindan-bicaklanarak-olduruldu-1050707592.html

Boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Bahçelievler’de 2 çocuk annesi 31 yaşındaki genç kadın, boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından sokak ortasında bıçaklandı. Çocuğunu okula bıraktıktan... 11.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-11T17:18+0300

2021-11-11T17:18+0300

2021-11-11T17:30+0300

türkiye

istanbul

kadın cinayeti

evlilik

kadına yönelik şiddet

kadın cinayetleri

boşanma

katil

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0b/1050707449_0:41:479:310_1920x0_80_0_0_353120bb62c7ed5df13b6984cb8b7cd5.jpg

İstanbul, Bahçelievler Kocasinan Merkez Mahallesi'nde 2 çocuk annesi 31 yaşındaki Hanife Demirci boşanma aşamasındaki kocası Mehmet Demirci tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. 11 yıldır evli olan ve çocuklarıyla beraber eşinden 2 aydır ayrı yaşayan Hanife Demirci, sabah saatlerinde çocuğunu okula bıraktı. Okul önüne gelen kocası Mehmet Demrici, bir süre eşi Hanife Demirci ile konuşarak yürümeye başladı. Ekmek alan genç kadın evine doğru giderken boşanma aşamasındaki eşiyle tartışmaya başladı. Bu sırada yanında getirdiği bıçakla genç kadını defalarca bıçaklayan Mehmet Demirci, bıçağı atarak olay yerinden kaçmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı kadın kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Polis ekipleri katil zanlısı kocayı kısa sürede yakalayarak gözaltına alırken suç aleti bıçak da olay yerinde polis ekiplerince ele geçirildi. Bıçakladıktan sonra 'Ölmesini bekledim' demişCinayete şahit olan bir mahalle sakini ise karısını öldüren zanlıya ilişkin, "Pişkin pişkin sigara içti. Polis 'Neden kaçmadın' diye sormuş ‘Ölmesini bekledim’ demiş" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20211111/esi-yerine-baldizini-olduren-saniga-iyi-hal-indirimi-1050691849.html

https://tr.sputniknews.com/20211110/bartinda-bir-adam-kendisinden-ayrilan-kadini-oldurdu-engel-olmak-isteyen-arkadasini-agir-yaraladi-1050647001.html

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

istanbul, kadın cinayeti, evlilik, kadına yönelik şiddet, kadın cinayetleri, boşanma, katil