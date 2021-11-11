Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211111/bosanma-asamasinda-oldugu-kocasi-tarafindan-bicaklanarak-olduruldu-1050707592.html
Boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Bahçelievler’de 2 çocuk annesi 31 yaşındaki genç kadın, boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından sokak ortasında bıçaklandı. Çocuğunu okula bıraktıktan... 11.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-11T17:18+0300
2021-11-11T17:30+0300
türkiye
istanbul
kadın cinayeti
evlilik
kadına yönelik şiddet
kadın cinayetleri
boşanma
katil
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0b/1050707449_0:41:479:310_1920x0_80_0_0_353120bb62c7ed5df13b6984cb8b7cd5.jpg
İstanbul, Bahçelievler Kocasinan Merkez Mahallesi'nde 2 çocuk annesi 31 yaşındaki Hanife Demirci boşanma aşamasındaki kocası Mehmet Demirci tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. 11 yıldır evli olan ve çocuklarıyla beraber eşinden 2 aydır ayrı yaşayan Hanife Demirci, sabah saatlerinde çocuğunu okula bıraktı. Okul önüne gelen kocası Mehmet Demrici, bir süre eşi Hanife Demirci ile konuşarak yürümeye başladı. Ekmek alan genç kadın evine doğru giderken boşanma aşamasındaki eşiyle tartışmaya başladı. Bu sırada yanında getirdiği bıçakla genç kadını defalarca bıçaklayan Mehmet Demirci, bıçağı atarak olay yerinden kaçmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı kadın kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Polis ekipleri katil zanlısı kocayı kısa sürede yakalayarak gözaltına alırken suç aleti bıçak da olay yerinde polis ekiplerince ele geçirildi. Bıçakladıktan sonra 'Ölmesini bekledim' demişCinayete şahit olan bir mahalle sakini ise karısını öldüren zanlıya ilişkin, "Pişkin pişkin sigara içti. Polis 'Neden kaçmadın' diye sormuş ‘Ölmesini bekledim’ demiş" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211111/esi-yerine-baldizini-olduren-saniga-iyi-hal-indirimi-1050691849.html
https://tr.sputniknews.com/20211110/bartinda-bir-adam-kendisinden-ayrilan-kadini-oldurdu-engel-olmak-isteyen-arkadasini-agir-yaraladi-1050647001.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0b/1050707449_0:0:479:360_1920x0_80_0_0_f5ead11c815a6963eb83c10db2fe87e6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, kadın cinayeti, evlilik, kadına yönelik şiddet, kadın cinayetleri, boşanma, katil

Boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü

17:18 11.11.2021 (güncellendi: 17:30 11.11.2021)
© İHA / VOLKAN KAYALARBoşanma aşamasında olduğu kocası tarafından öldürüldü
Boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından öldürüldü - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2021
© İHA / VOLKAN KAYALAR
Abone ol
Bahçelievler’de 2 çocuk annesi 31 yaşındaki genç kadın, boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından sokak ortasında bıçaklandı. Çocuğunu okula bıraktıktan sonra bıçaklı saldırıya uğrayan genç kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken zanlı gözaltına alındı.
İstanbul, Bahçelievler Kocasinan Merkez Mahallesi'nde 2 çocuk annesi 31 yaşındaki Hanife Demirci boşanma aşamasındaki kocası Mehmet Demirci tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.
11 yıldır evli olan ve çocuklarıyla beraber eşinden 2 aydır ayrı yaşayan Hanife Demirci, sabah saatlerinde çocuğunu okula bıraktı. Okul önüne gelen kocası Mehmet Demrici, bir süre eşi Hanife Demirci ile konuşarak yürümeye başladı. Ekmek alan genç kadın evine doğru giderken boşanma aşamasındaki eşiyle tartışmaya başladı. Bu sırada yanında getirdiği bıçakla genç kadını defalarca bıçaklayan Mehmet Demirci, bıçağı atarak olay yerinden kaçmaya çalıştı.
Mahkeme - duruşma salonu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2021
YAŞAM
Eşi yerine baldızını öldüren sanığa 'iyi hal' indirimi
11:24
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı kadın kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Polis ekipleri katil zanlısı kocayı kısa sürede yakalayarak gözaltına alırken suç aleti bıçak da olay yerinde polis ekiplerince ele geçirildi.

Bıçakladıktan sonra 'Ölmesini bekledim' demiş

Cinayete şahit olan bir mahalle sakini ise karısını öldüren zanlıya ilişkin, "Pişkin pişkin sigara içti. Polis 'Neden kaçmadın' diye sormuş ‘Ölmesini bekledim’ demiş" ifadelerini kullandı.
Kadına şiddete hayır pankartı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
YAŞAM
Bartın'da bir adam, kendisinden ayrılan kadını öldürdü, engel olmak isteyen arkadaşını ağır yaraladı
Dün, 06:58
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
17:43Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban'ı resmi törenle karşıladı
17:25Rusya’dan Ukrayna’ya Kırım’da konsolosluk açma teklifi
17:18Boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü
17:15Türk Dışişleri: Türkiye’nin sorunun parçası gibi gösterilmeye çalışılmasını reddediyoruz
17:10Irak, vatandaşlarını geri getirmek için Belarus’a uçak göndermeyi düşünüyor
17:09İBB Meclisi oybirliği ile onayladı: Zeki Müren’in adı yaşadığı sokağa verildi
17:08Pekin'de Kovid-19 kısıtlamaları sıkılaştırıldı
17:02100 saattir aranan yaşlı kadını, 'kayıp haberi' yapmaya giden muhabir buldu
17:02Rusya’nın stratejik bombardıman uçakları yine Belarus hava sahasına girdi
16:56Başkent'te iki sürücü trafikte kavga etti
16:44Başak Cengiz'in, Can Göktuğ Boz tarafından kılıçla öldürüldüğü anların görüntüsü ortaya çıktı
16:42Dumanı fark etti, yanan araçtan oğlunu kurtardı
16:41ABD'de 'Rust' filminin setindeki ölümlü kazaya dava açıldı
16:36BAE'li firmalar, Suriye'de elektrik santrali inşa edecek
16:34Twitter kripto para dünyasındaki hacmini genişletiyor
16:33İYİ Partili Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlandı
16:26Rus vatandaşı Jukov'a internet dolandırıcılığından ABD'de 10 yıl hapis cezası
16:24Onur Air çalışanlarından 'kırmızı kartlı' protesto: 'Kayyum atansın'
16:17'İranlı Squid Game muhafızları' metro çıkışında el ilanı dağıttı
16:17Çin tarihine 'Şi damgası' vuran ÇKP karar belgesi, 3. dönem devlet başkanlığının taşlarını döşedi