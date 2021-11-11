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Boşanmak isteyen eşini arabayla ezip öldürdü
Boşanmak isteyen eşini arabayla ezip öldürdü
Ordu'nun Korgan ilçesinde, boşanmak istediği eşinin, aracıyla çarptığı kadın hayatını kaybetti. 11.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-11T20:31+0300
2021-11-11T20:31+0300
yaşam
türkiye
ordu
kadın cinayeti
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Korgan ilçesinde yaşayan İ.P, kendisinden boşanmak isteyen eşi S.P'ye, Merkez Caddesi üzerinde çocuklarıyla birlikte yürürken kendisine ait ticari taksiyle çarptı.Çarpmanın etkisiyle iki aracın arasında kalan kadın ağır yaralandı.Çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Korgan Devlet Hastanesine kaldırılan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Olayın ardından İ.P, polis ekiplerince gözaltına alındı.
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türkiye, ordu, kadın cinayeti

Boşanmak isteyen eşini arabayla ezip öldürdü

20:31 11.11.2021
© İHA / OZAN KÖSEAmbulans, Acil servis, hastane
Ambulans, Acil servis, hastane - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2021
© İHA / OZAN KÖSE
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Ordu'nun Korgan ilçesinde, boşanmak istediği eşinin, aracıyla çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Korgan ilçesinde yaşayan İ.P, kendisinden boşanmak isteyen eşi S.P'ye, Merkez Caddesi üzerinde çocuklarıyla birlikte yürürken kendisine ait ticari taksiyle çarptı.
Çarpmanın etkisiyle iki aracın arasında kalan kadın ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
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Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Korgan Devlet Hastanesine kaldırılan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olayın ardından İ.P, polis ekiplerince gözaltına alındı.
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