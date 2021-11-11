https://tr.sputniknews.com/20211111/canli-yayina-maliye-bakani-lutfi-elvanin-baglandigini-sanan-bahar-candan-bakanliktan-gorev-istedi-1050699139.html

Canlı yayına Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın bağlandığını sanan Bahar Candan, bakanlıktan görev istedi

Canlı yayına Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın bağlandığını sanan Bahar Candan, bakanlıktan görev istedi

Flash TV'de yayınlanan ‘Al Sana Haber’ programında yorumculuk yapan Bahar Candan'ın dolar kuruyla ilgili yaptığı açıklamalar sosyal medyada gündem olmuştu... 11.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-11T14:27+0300

2021-11-11T14:27+0300

2021-11-11T14:29+0300

türkiye

lütfi elvan

dolar

ekonomik kriz

flash tv

nihat doğan

yatırım

hazine ve maliye bakanlığı

bahar candan

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Katıldığı moda yarışmasıyla tanınan Bahar Candan, 'Sisi' lakabıyla tanınan Seyhan Soylu ile Nihat Doğan'ın yer aldığı ve ekonomi gündeminin konuşulduğu program sosyal medyada gündem oldu. Seyhan Soylu Bahar Candan’ın ekranda günlerdir ekonomi dersi vermesiyle ilgili canlı yayında kandırdı. Soylu, "Baharcığım Maliye Bakanımız Sayın Lütfü Elvan senin dolar ve ekonomimizle ilgili vermiş olduğun öngörülerden dolayı çok beğenmiş ve bize canlı yayında bağlanacak" dedi.Seyhan Soylu, üniversitede hukuk öğrencisi Bahar Candan’ı programın diğer yorumcuları ile birlikte canlı yayında Bakan Elvan’ın telefon ile bağlanacaklarını ikna ettiler. Telefonun gerçek olduğunu düşünen ünlü fenomen canlı yayında karşısında konuştuğu kişinin Bakanı seslendiren tiyatro sanatçısı Tolga Öz olduğundan habersiz Elvan’a methiyeler düzerek Türk ekonomisine katkıda bulunmak için görev talep etti.Tiyatrocu Tolga Öz’de canlı yayında Bakan Elvan olarak Bahar Candan'a görev sözü verdi. Daha sonra kandırıldığını anlayan ünlü fenomen bozuntuya vermemeye çalıştı. Programın moderatörü Seyhan Soylu, Maliye Bakanı Elvan’nın hoş görüsüne sığınarak özür diledi.Ne olmuştu?Geçen hafta aynı programda Nihat Doğan'ın asgari ücretle geçinen ailelere tavsiyesini sorduğu Bahar Candan, "Asgari ücretliler dolarla bir şey almasın, evinin uzağına gitmesin" ifadelerini kullanmıştı. Seyhan Soylu'nun "Naci Ağbal'ın yerine iktidar sana görev mi verdi? Doları nasıl düşüreceksin" sorusuna ise Candan "Benim bakanlarla aram iyi, sohbet etmeyi çok severim. Sohbet ederken de hem eğleniyorum, hem öğreniyorum" diye verdiği cevapla gündem olmuştu.

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lütfi elvan, dolar, ekonomik kriz, flash tv, nihat doğan, yatırım, hazine ve maliye bakanlığı, bahar candan