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YAŞAM
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https://tr.sputniknews.com/20211111/cem-yilmazdan-ersan-kuneri-paylasimi-1050715504.html
Cem Yılmaz'dan 'Erşan Kuneri' paylaşımı
Cem Yılmaz'dan 'Erşan Kuneri' paylaşımı
Komedyen Cem Yılmaz, Netflix için yazdığı yeni projesi 'Erşan Kuneri' ile ilgili paylaşımda bulundu. 11.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-11T22:19+0300
2021-11-11T22:19+0300
2021-11-11T22:19+0300
yaşam
cem yılmaz
netflix
erşan kuneri
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Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sorulsa, Erşan Kuneri nin konusu ne diye valla söyleyemem. Yok böyle bişey diyebilirim en fazla" dedi.
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cem yılmaz, netflix, erşan kuneri
Cem Yılmaz'dan 'Erşan Kuneri' paylaşımı
Komedyen Cem Yılmaz, Netflix için yazdığı yeni projesi 'Erşan Kuneri' ile ilgili paylaşımda bulundu.
Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sorulsa, Erşan Kuneri nin konusu ne diye valla söyleyemem. Yok böyle bişey diyebilirim en fazla" dedi.