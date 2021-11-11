https://tr.sputniknews.com/20211111/cem-yilmazdan-ersan-kuneri-paylasimi-1050715504.html

Cem Yılmaz'dan 'Erşan Kuneri' paylaşımı

Cem Yılmaz'dan 'Erşan Kuneri' paylaşımı

Komedyen Cem Yılmaz, Netflix için yazdığı yeni projesi 'Erşan Kuneri' ile ilgili paylaşımda bulundu. 11.11.2021, Sputnik Türkiye

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yaşam

cem yılmaz

netflix

erşan kuneri

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Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sorulsa, Erşan Kuneri nin konusu ne diye valla söyleyemem. Yok böyle bişey diyebilirim en fazla" dedi.

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cem yılmaz, netflix, erşan kuneri