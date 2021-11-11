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CHP lideri Kılıçdaroğlu’ndan samuray kılıçlı saldırgana tepki: 'Çok üzgünüz, çok öfkeliyiz'
CHP lideri Kılıçdaroğlu’ndan samuray kılıçlı saldırgana tepki: 'Çok üzgünüz, çok öfkeliyiz'
İstanbul Ataşehir’de, önceki akşam yolda yürüyen mimar Başak Cengiz, kendisini takip eden üniversite öğrencisi Göktuğ B. tarafından samuray kılıcıyla... 11.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-11T14:19+0300
2021-11-11T14:19+0300
türkiye
istanbul
chp
kemal kılıçdaroğlu
kadın
kadın cinayetleri
samuray kılıcı
kemerburgaz
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İstanbul Ataşehir’de, önceki akşam yolda yürüyen mimar Başak Cengiz, kendisini takip eden üniversite öğrencisi Göktuğ B. tarafından samuray kılıcıyla öldürüldü.Genç kadının fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Çok üzgünüzü, çok öfkeliyiz" dedi.Başak Cengiz, daha önce tanımadığı Göktuğ B.’nin sokak ortasında samuray kılıçlı saldırısı sonucu, hayatını kaybetti.
https://tr.sputniknews.com/20211110/samuray-kiliciyla-genc-kadini-olduren-can-goktug-boz-tutuklandi-1050674695.html
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istanbul, chp, kemal kılıçdaroğlu, kadın, kadın cinayetleri, samuray kılıcı, kemerburgaz

CHP lideri Kılıçdaroğlu’ndan samuray kılıçlı saldırgana tepki: 'Çok üzgünüz, çok öfkeliyiz'

14:19 11.11.2021
© AA / Sabri KesenCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2021
© AA / Sabri Kesen
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İstanbul Ataşehir’de, önceki akşam yolda yürüyen mimar Başak Cengiz, kendisini takip eden üniversite öğrencisi Göktuğ B. tarafından samuray kılıcıyla katledilmişti. Genç kadının fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Çok üzgünüzü, çok öfkeliyiz" dedi.
İstanbul Ataşehir’de, önceki akşam yolda yürüyen mimar Başak Cengiz, kendisini takip eden üniversite öğrencisi Göktuğ B. tarafından samuray kılıcıyla öldürüldü.
Genç kadının fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Çok üzgünüzü, çok öfkeliyiz" dedi.
Başak Cengiz, daha önce tanımadığı Göktuğ B.’nin sokak ortasında samuray kılıçlı saldırısı sonucu, hayatını kaybetti.
Ataşehir'de samuray kılıcıyla saldırıya uğrayan kadın yaşamını yitirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
YAŞAM
Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren Can Göktuğ Boz: Savunmasız olduğu için bu kadını seçtim
Dün, 20:10
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