https://tr.sputniknews.com/20211111/chp-lideri-kilicdaroglundan-samuray-kilicli-saldirgana-tepki-cok-uzgunuz-cok-ofkeliyiz-1050698997.html

CHP lideri Kılıçdaroğlu’ndan samuray kılıçlı saldırgana tepki: 'Çok üzgünüz, çok öfkeliyiz'

CHP lideri Kılıçdaroğlu’ndan samuray kılıçlı saldırgana tepki: 'Çok üzgünüz, çok öfkeliyiz'

İstanbul Ataşehir’de, önceki akşam yolda yürüyen mimar Başak Cengiz, kendisini takip eden üniversite öğrencisi Göktuğ B. tarafından samuray kılıcıyla... 11.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-11T14:19+0300

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2021-11-11T14:19+0300

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kemal kılıçdaroğlu

kadın

kadın cinayetleri

samuray kılıcı

kemerburgaz

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İstanbul Ataşehir’de, önceki akşam yolda yürüyen mimar Başak Cengiz, kendisini takip eden üniversite öğrencisi Göktuğ B. tarafından samuray kılıcıyla öldürüldü.Genç kadının fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Çok üzgünüzü, çok öfkeliyiz" dedi.Başak Cengiz, daha önce tanımadığı Göktuğ B.’nin sokak ortasında samuray kılıçlı saldırısı sonucu, hayatını kaybetti.

https://tr.sputniknews.com/20211110/samuray-kiliciyla-genc-kadini-olduren-can-goktug-boz-tutuklandi-1050674695.html

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istanbul, chp, kemal kılıçdaroğlu, kadın, kadın cinayetleri, samuray kılıcı, kemerburgaz