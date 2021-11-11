Çiftlik Bank kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın, yargılandığı dava kapsamında ilk kez hakim karşısına çıktı. Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi, Fatih Aydın'ın ana dava kapsamında da tutuklanmasına karar verdi. Mahkeme, Mehmet Aydın'ın da tutukluluk halinin devamına hükmetti.'Çiftlik Bank' sistemine ilişkin soruşturma kapsamında 'Bankacılık kanununa aykırılık', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama', 'bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' ve 'tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı' suçlarından firari olarak aranan Fatih Aydın, temmuz ayında Uruguay'da düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.Aydın için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında iade talebinde bulunulmuş, ardından 2 Kasım'da Türkiye'ye getirilmişti.
Çiftlik Bank davasında Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın için tutuklama kararı verildi. Mehmet Aydın'ın da tutukluluğu sürecek.
Çiftlik Bank kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın, yargılandığı dava kapsamında ilk kez hakim karşısına çıktı.
Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi, Fatih Aydın'ın ana dava kapsamında da tutuklanmasına karar verdi.
Mahkeme, Mehmet Aydın'ın da tutukluluk halinin devamına hükmetti.
'Çiftlik Bank' sistemine ilişkin soruşturma kapsamında 'Bankacılık kanununa aykırılık', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama', 'bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' ve 'tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı' suçlarından firari olarak aranan Fatih Aydın, temmuz ayında Uruguay'da düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.
Aydın için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında iade talebinde bulunulmuş, ardından 2 Kasım'da Türkiye'ye getirilmişti.