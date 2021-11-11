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Çin Devlet Başkanı Şi'den 'Soğuk savaş cepheleşmesinden kaçınma' çağrısı
Çin Devlet Başkanı Şi'den 'Soğuk savaş cepheleşmesinden kaçınma' çağrısı
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Asya-Pasifik bölgesinde soğuk savaş türü çatışma ve cepheleşmelerden kaçınılması çağrısında bulundu. 11.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-11T05:41+0300
2021-11-11T05:41+0300
2021-11-11T05:42+0300
dünya
çin
apec
yeni zelanda
şi cinping
soğuk savaş
asya pasifik işbirliği örgütü (apec)
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Devlet Başkanı Şi'nin önceden videoya kaydedilen konuşması, Yeni Zelanda'da çevrim içi düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nde yayımlandı.Şi, açıklık ve iş birliği çağrısı yaptığı konuşmada, "Asya-Pasifik bölgesi soğuk savaş döneminin ideolojik bölünme ve çatışmalarına geri dönemez, dönmemelidir" ifadesini kullandı.Bölgenin serbest ticaret ve yatırımı daha fazla geliştirmesi gerektiğini belirten Şi, "Sanayi bağlantıları ve tedarik zincirleri işlevsel ve istikrarlı olmalı, ekonomik toparlanmayı ve karşılıklı kalkınmayı sağlamak için kaynak ve girdilerin düzenli akışı teşvik edilmeli" değerlendirmesinde bulundu.Şi, Çin'in reform ve açılım sürecini ilerletme konusunda kararlılığını sürdürdüğünü vurgulayarak, Asya-Pasifik bölgesinin kalkınmasında itici güç olmayı hedeflediklerini kaydetti.
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çin, apec, yeni zelanda, şi cinping, soğuk savaş, asya pasifik işbirliği örgütü (apec)
Çin Devlet Başkanı Şi'den 'Soğuk savaş cepheleşmesinden kaçınma' çağrısı
05:41 11.11.2021 (güncellendi: 05:42 11.11.2021)
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Asya-Pasifik bölgesinde soğuk savaş türü çatışma ve cepheleşmelerden kaçınılması çağrısında bulundu.
Devlet Başkanı Şi'nin önceden videoya kaydedilen konuşması, Yeni Zelanda'da çevrim içi düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nde yayımlandı.
Şi, açıklık ve iş birliği çağrısı yaptığı konuşmada, "Asya-Pasifik bölgesi soğuk savaş döneminin ideolojik bölünme ve çatışmalarına geri dönemez, dönmemelidir" ifadesini kullandı.
Bölgenin serbest ticaret ve yatırımı daha fazla geliştirmesi gerektiğini belirten Şi, "Sanayi bağlantıları ve tedarik zincirleri işlevsel ve istikrarlı olmalı, ekonomik toparlanmayı ve karşılıklı kalkınmayı sağlamak için kaynak ve girdilerin düzenli akışı teşvik edilmeli" değerlendirmesinde bulundu.
Şi, Çin'in reform ve açılım sürecini ilerletme konusunda kararlılığını sürdürdüğünü vurgulayarak, Asya-Pasifik bölgesinin kalkınmasında itici güç olmayı hedeflediklerini kaydetti.