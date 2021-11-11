https://tr.sputniknews.com/20211111/cin-tarihine-si-damgasi-vuran-ckp-karar-belgesi-3-donem-devlet-baskanliginin-taslarini-dosedi-1050704450.html

Çin tarihine 'Şi damgası' vuran ÇKP karar belgesi, 3. dönem devlet başkanlığının taşlarını döşedi

Çin tarihine 'Şi damgası' vuran ÇKP karar belgesi, 3. dönem devlet başkanlığının taşlarını döşedi

ÇKP'nin yüz yıllık tarihinde kurucu lider Mao Zedung ve dışa açılmanın mimarı Deng Şioping dönemlerinde iki kez yayımlanan karar belgesinin üçüncüsü Şi Cinping... 11.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-11T16:17+0300

2021-11-11T16:17+0300

2021-11-11T17:43+0300

dünya

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şi cinping

çin komünist partisi (çkp)

asya pasifik işbirliği örgütü (apec)

karar

belge

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Çin Komünist Partisi (ÇKP) liderleri, önemli bir karara imza atarak Devlet Başkanı Şi Cinping'in icraatlarını parti tarihinin köşe taşı haline getirdi. Çin Ulusal Halk Kongresi (ÇUHK), 2018'de aldığı kararla, devlet başkanına 5 yıllık iki dönem görev süresi sınırlamasını kaldırıp Şi'nin süresiz liderliğinin önünü açmıştı. Böylece ikinci dönem görev süresinin dolacağı 2023'den sonra üçüncü dönem devlet başkanlığının önünde engel kalmayan Şi, son kararla da, Çin tarih kitaplarında geniş yer kaplamayı garantiledi. En az 2027'ye dek devlet başkanı kalıp kalmaması gelecek sonbaharaPazartesi toplanan ÇKP 19. Merkez Komitesi 6. Genel Kurulu, Şi'nin en az 2027'ye dek devlet başkanı kalması ve böylece Mao Zedong'dan beri en güçlü Çin lideri konumunu güvence altına almasının beklendiği 2022 sonbaharındaki 20. parti kongresinin yolunu açması açısından önem taşıyor. Bu kapsamda ÇKP tarihinde kurucu lider Mao Zedung ve dışa açılmanın mimarı Deng Şioping dönemlerinde (1945 ve 1981'de) iki kez yayımlanan karar belgesinin üçüncüsü Şi Cinping döneminde geldi.'Çin ulusunun binlerce yıllık tarihindeki en muhteşem destan'Merkez Komite Genel Kurulu'nun yaklaşık 400 üyesi tarafından kabul edilen 'partinin yüz yıllık mücadelesindeki büyük başarılar ve tarihi deneyimler' başlıklı karar belgesi, 'parti tarihinin doğru görüşünün desteklenmesi' çağrısı yaparken 'partinin, Çin ulusunun binlerce yıllık tarihindeki en muhteşem destanı yazdığını' dile getirdi.'Şi Cinping yoldaşın etrafında birleşin'Belgede şu vurgu yapıldı:"Parti Merkez Komitesi, tüm partiyi, tüm orduyu ve tüm etnik gruplardan halkı, Şi Cinping yoldaşın çekirdeğini oluşturduğu Parti Merkez Komitesi etrafında daha sıkı bir şekilde birleşmeye, Şi Cinping'in Çin özellikleri taşıyan yeni sosyalizm çağını tam olarak uygulamaya çağırır."Nasıl yorumlandı?Analistlere göre bu karar belgesi, 'Şi'nin gelecek yılki kongre öncesinde Çin için vizyonunu sağlamlaştırıp iktidardaki hakimiyetini güçlendirmesine yardımcı olacak'.'Kişilik kültüne geri dönüş'Bazı gözlemciler, kararı, 'Deng yönetiminde başlayan ve Jiang Zemin gibi diğer liderler aracılığıyla devam eden onlarca yıllık ademi merkeziyetçilik adımlarının Şi tarafından tersine çevrilmesi girişimi' olarak değerlendirirken, bunun 'Çin'in kişilik kültüne geri dönebileceğinin işareti' olduğuna dikkat çekti.İçerde yolsuzlukla mücadeleyi genişleten, 'ortak refah' kavramını öne çıkaran Sincan, Tibet ve Hong Kong bölgelerinde 'ayrılıkçılıkla' mücadeleyi tırmandıran Şi döneminde dış ilişkilere giderek daha iddialı bir yaklaşımla damgasını vurdu.Şinhua: Tarihin gidişatını belirleyen ana figürBatılılara göre eleştirileri bastıran, rakipleri ezen ve okul öğrencilerine 'Şi Cinping Düşünü' olarak adlandırılan kendi siyaset teorisini öğrettiren bir liderlik kültü yaratan Şi'den resmi haber ajansı Şinhua bu hafta "tarihin gidişatını belirleyen ana figür olduğuna şüphe yok" diye söz etti. ÇKP karar belgesi, uluslararası diplomasi trafiğinin yoğunlaştığı döneme denk geldi. Biden'a zeytin dalı: 'Pekin Olimpiyatı'na davet'Çin-ABD gerilimi Güney Çin Denizi ve Tayvan üzerinden tırmanıştayken, iki ülke sürpriz şekilde BM'nin Glasgow'daki iklim zirvesinde iklim mutabakatı açıkladı. Şi ile ABD Başkanı Joe Biden'ın yakın gelecekte video konferans yapacakları duyurulmasının ardından CNBC, Çin liderinin Biden'ı şubatta düzenlenecek Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'na davet edeceği haberini geçti. Habere göre Şi, en erken gelecek hafta yapılması beklenen sanal zirvede ABD'li mevkidaşına Pekin davetini iletecek.'Asya-Pasifik'te Soğuk Savaş bölünmelerine geri dönülmesin' uyarısıBununla birlikte Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesindeki konuşmasında 'Asya-Pasifik bölgesinde Soğuk Savaş döneminden kalma bölünmelere geri dönülmemesi' uyarısında bulunan Şi, "Jeopolitik zeminde ideolojik çizgiler çizme veya küçük gruplar oluşturma girişimleri başarısızlığa mahkûmdur" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20180304/trump-omur-boyu-iktidar-tepkisi-george-washington-1032489159.html

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asya & pasifik, çin, mao zedong, şi cinping, çin komünist partisi (çkp), asya pasifik işbirliği örgütü (apec), karar, belge, çin ulusal halk kongresi, çin halk cumhuriyeti, deng şiaoping