https://tr.sputniknews.com/20211111/cin-ve-abdden-iklim-konusunda-isbirligi-sozu-1050681153.html

Çin ve ABD’den iklim konusunda işbirliği sözü

Çin ve ABD’den iklim konusunda işbirliği sözü

Çin ve ABD, COP26 İklim Zirvesi’nde sürpriz bir duyuru yaparak önümüzdeki on yıl boyunca iklim konusunda işbirliği yapacaklarını açıkladı. 11.11.2021, Sputnik Türkiye

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yaşam

abd

çin

anlaşma

iklim krizi

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Çin ve ABD temsilcileri, İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı kapsamında (COP26) bir araya geldi.İki ülkenin temsilcisi, COP26 İklim Zirvesi’nde yaptıkları duyuruda, gelecek on yılda iklim konusunda işbirliklerini artıracaklarını açıkladı. Yayımlanan deklarasyonda, Çin ve ABD’nin iklim kriziyle mücadelede eylem vaat etmesi uluslararası basında büyük yankı buldu.Çin'in üst düzey iklim müzakerecisi Xie Zhenhua gazetecilere verdiği demeçte, iklim konusunda "Çin ile ABD arasında ayrılıktan daha fazla anlaşma var." dedi.ABD’nin iklim müzakerecisi John Kerry ise, ABD ve Çin'in iklim krizinde başarılı olmasının tek yolunun işbirliği olduğunu söyledi.Paris İklim Anlaşması gereği, küresel ortalama sıcaklık artışının sanayileşme öncesi döneme göre 2°C’nin altında tutulması amaçlanıyor.

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abd, çin, anlaşma, iklim krizi