Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211111/cin-ve-abdden-iklim-konusunda-isbirligi-sozu-1050681153.html
Çin ve ABD’den iklim konusunda işbirliği sözü
Çin ve ABD’den iklim konusunda işbirliği sözü
Çin ve ABD, COP26 İklim Zirvesi’nde sürpriz bir duyuru yaparak önümüzdeki on yıl boyunca iklim konusunda işbirliği yapacaklarını açıkladı. 11.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-11T00:00+0300
2021-11-11T00:00+0300
yaşam
abd
çin
anlaşma
iklim krizi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/03/1050430944_0:9:1200:684_1920x0_80_0_0_ed818e1b0e16852c300d163dc6ceb518.jpg
Çin ve ABD temsilcileri, İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı kapsamında (COP26) bir araya geldi.İki ülkenin temsilcisi, COP26 İklim Zirvesi’nde yaptıkları duyuruda, gelecek on yılda iklim konusunda işbirliklerini artıracaklarını açıkladı. Yayımlanan deklarasyonda, Çin ve ABD’nin iklim kriziyle mücadelede eylem vaat etmesi uluslararası basında büyük yankı buldu.Çin'in üst düzey iklim müzakerecisi Xie Zhenhua gazetecilere verdiği demeçte, iklim konusunda "Çin ile ABD arasında ayrılıktan daha fazla anlaşma var." dedi.ABD’nin iklim müzakerecisi John Kerry ise, ABD ve Çin'in iklim krizinde başarılı olmasının tek yolunun işbirliği olduğunu söyledi.Paris İklim Anlaşması gereği, küresel ortalama sıcaklık artışının sanayileşme öncesi döneme göre 2°C’nin altında tutulması amaçlanıyor.
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/03/1050430944_120:0:1187:800_1920x0_80_0_0_7cfd9dafc647853b3fc1d9aa0ccd91c5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, çin, anlaşma, iklim krizi

Çin ve ABD’den iklim konusunda işbirliği sözü

00:00 11.11.2021
© REUTERS / Brian SnyderABD - Çin bayrağı
ABD - Çin bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2021
© REUTERS / Brian Snyder
Abone ol
Çin ve ABD, COP26 İklim Zirvesi’nde sürpriz bir duyuru yaparak önümüzdeki on yıl boyunca iklim konusunda işbirliği yapacaklarını açıkladı.
Çin ve ABD temsilcileri, İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı kapsamında (COP26) bir araya geldi.
İki ülkenin temsilcisi, COP26 İklim Zirvesi’nde yaptıkları duyuruda, gelecek on yılda iklim konusunda işbirliklerini artıracaklarını açıkladı.
Yayımlanan deklarasyonda, Çin ve ABD’nin iklim kriziyle mücadelede eylem vaat etmesi uluslararası basında büyük yankı buldu.
Çin'in üst düzey iklim müzakerecisi Xie Zhenhua gazetecilere verdiği demeçte, iklim konusunda "Çin ile ABD arasında ayrılıktan daha fazla anlaşma var." dedi.
ABD’nin iklim müzakerecisi John Kerry ise, ABD ve Çin'in iklim krizinde başarılı olmasının tek yolunun işbirliği olduğunu söyledi.
Paris İklim Anlaşması gereği, küresel ortalama sıcaklık artışının sanayileşme öncesi döneme göre 2°C’nin altında tutulması amaçlanıyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
00:44Trump'ın 6 Ocak Kongre baskını günü başkanlık kayıtlarının gizli kalması talebi reddedildi
00:35Kim Kardashian, giyim markasının internet satışlarından 1 dakikada 1 milyon dolar kazandı
00:34Türkiye-Cebelitarık maçının biletleri tükendi
00:20Kılıçdaroğlu: Mustafa Kemal dar kalıplar arasına sıkışmış bir ideolojinin adı değildir
00:03Roman vatandaşlar 'Üç Kuruş' dizisini RTÜK'e şikayet etti
00:01Blinken: Rusya, Ukrayna’da 2014’teki hatasını tekrarlayabilir
00:00Çin ve ABD’den iklim konusunda işbirliği sözü
DünBM Genel Sekreteri Guterres’ten ‘Polonya-Belarus sınırındaki durumu siyasileştirmeme’ çağrısı
DünDSÖ: Kovid-19, kızamıkla mücadeleyi sekteye uğratabilir
DünCHP'li Aydoğan: Bütçenin şekillenme aşaması cinsiyete duyarlı biçimde yapılmalıdır
DünPentagon: Suriye’de DSG ile ortaklığımız sadece IŞİD ile mücadeleye dayalı
DünUkrayna'da sahte aşı sertifikası dağıtan doktor yakalandı
DünTürkiye Espor Federasyonu'ndan 10 Kasım videosu: Oyunlarda saygı duruşu
Dünİlber Ortaylı: Atatürk, hep arıyoruz onu, bu eğitim düzeyi ve kopuşla daha da aramaya devam edeceğiz
DünTaliban, Afgan ordusuna 150 bin personel alacak
DünLevent Üzümcü 'halkı kin ve nefrete sevk etmek' suçlamasıyla ifade verdi
DünTSK: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Rus mevkidaşı Gerasimov ile görüştü
DünEndonezya’da 5.9 büyüklüğünde deprem
DünTBMM Genel Kurulu'nda Lütfü Türkkan tartışması
DünGöç İdaresi Genel Müdürlüğü: Türkiye'de düzensiz göçmen sayısı 2019'da pik yaptı