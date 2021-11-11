https://tr.sputniknews.com/20211111/cristiano-ronaldonun-kazandigi-para-ortaya-cikti-1050683325.html

Cristiano Ronaldo'nun kazandığı para ortaya çıktı

Cristiano Ronaldo'nun kazandığı para ortaya çıktı

Futbol sahasının yanı sıra, çeşitli reklam filmlerinde boy gösteren, sponsorluk anlaşmalarına da imza atan 36 yaşındaki yıldızın, şimdiye kadar kariyerinde 1... 11.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-11T01:52+0300

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spor

cristiano ronaldo

kazanç

manchester united

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2003 yılında Sporting Lizbon'da profesyonel kariyerine başlayan ve ardından Manchester United, Real Madrid, Juventus gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde boy gösteren Portekizli futbolcunun, 2020 yılında Juventus'ta oynadığı dönemde kariyer kazancının 1 milyar doların üzerine çıktığı kaydedildi.Gelmiş geçmiş en zengin sporculardan biri olarak gösterilen Portekizli, 2021 yaz transfer döneminde Juventus'tan, eski takımı Manchester United'a transfer oldu.Ronaldo'nun, İngiliz ekibinde de haftalık 480 bin euroluk bir sözleşmeye sahip olduğu ifade edildi.

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2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

cristiano ronaldo, kazanç, manchester united