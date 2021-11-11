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https://tr.sputniknews.com/20211111/cumhurbaskani-erdogan-macaristan-basbakani-orban-ile-ortak-basin-toplantisi-duzenliyor-1050710415.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile ortak basın toplantısı düzenliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile ortak basın toplantısı düzenliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile ortak basın toplantısı düzenliyor. 11.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-11T18:50+0300
2021-11-11T19:11+0300
dünya
recep tayyip erdoğan
viktor orban
basın toplantısı
türkiye
macaristan
iade
açıklama
konuşma
tarihi eser
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Erdoğan, Orban ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılıyor.Erdoğan, basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Macaristan ile ikili ticaretmizde 6 milyar doları yakalamayı hedefliyoruz" dedi.Cumhurbaşkanı, "2024 yılını 'Türkiye-Macaristan Kültür Yılı' olarak kutlayacağız" ifadelerini kullandı.Erdoğan'ın konuşmasından önce çıkanlar şöyle:-Uluslararası ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunduk. Ekonomik ve ticari ilişkilerimiz hamdolsun her geçen gün gelişiyor. Mevcut rakamlar ticaret hacmimizin yıl sonu itibarıyla bizde 3 milyar dolar gibi gözükse de değerli dostum 4 milyar dolar diyor. -Biz de 'gökten ne yağar ki yer kabul etmez diyoruz' ve bununla beraber yola devam edip ilk etapta ikili ticaretimizde inşallah 6 milyar doları yakalamayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda atabileceğimiz ortak adımları bugün sayın Başbakanla ayrıntılı bir şekilde mütalaa ettik. Yatırımcılarımızın Macaristan'a olan ilgisinin artmasından memnuniyet duyuyoruz. 500 civarında firmamızın faaliyet gösterdiği Macaristan’da yaklaşık 700 milyon dolarlık Türk ekonomik varlığı bulunuyor. Bu rakamın devam eden ve planlanan yatırımlarla 3 milyar dolar düzeyine çıkmasını bekliyoruz.-Değerli dostumun ve Macar makamlarının da desteğiyle inşallah bu hedeflerimizin de üzerine çıkacağımıza inanıyorum. Türkiye olarak biz de Macar yatırımcılara gereken her desteği vermeyi sürdüreceğiz. Bütünüyle iş çevrelerimiz, üçüncü ülkelerde iş birliklerini artırıyor. -Türk ve Macar girişimcilerin, Afrika kıtasındaki ortak yatırımlarını takdirle karşılıyoruz. NATO müttefikleri olarak savunma sanayiinde büyük işbirliği potansiyeline sahibiz. Ülkelerimiz arasındaki dostluk anlaşmasının yürürlüğe girişinin 100’üncü yıl dönümü münasebetiyle 2024 yılını Türkiye-Macaristan Kültür Yılı olarak kutlayacağız.-Bu kapsamda gerçekleştireceğimiz etkinlikler, ortak tarih ve kültürümüzün tanıtılmasına vesile olacaktır. Konsey toplantımız 2016 yılında Macaristan’da yakalanan 101 parça tarihi eserin bugün Türkiye’ye yeniden kavuşmasına da vesile oldu. Bundan ötürü sayın Başbakanın şahsında tüm Macar makamlarına gösterdikleri hassasiyet ve yürüttükleri yakın işbirliği için şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum.
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recep tayyip erdoğan, viktor orban, basın toplantısı, türkiye, macaristan, iade, açıklama, konuşma, tarihi eser

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile ortak basın toplantısı düzenliyor

18:50 11.11.2021 (güncellendi: 19:11 11.11.2021)
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile ortak basın toplantısı düzenliyor.
Erdoğan, Orban ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılıyor.
Erdoğan, basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Macaristan ile ikili ticaretmizde 6 milyar doları yakalamayı hedefliyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı, "2024 yılını 'Türkiye-Macaristan Kültür Yılı' olarak kutlayacağız" ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın konuşmasından önce çıkanlar şöyle:
-Uluslararası ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunduk. Ekonomik ve ticari ilişkilerimiz hamdolsun her geçen gün gelişiyor. Mevcut rakamlar ticaret hacmimizin yıl sonu itibarıyla bizde 3 milyar dolar gibi gözükse de değerli dostum 4 milyar dolar diyor.
-Biz de 'gökten ne yağar ki yer kabul etmez diyoruz' ve bununla beraber yola devam edip ilk etapta ikili ticaretimizde inşallah 6 milyar doları yakalamayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda atabileceğimiz ortak adımları bugün sayın Başbakanla ayrıntılı bir şekilde mütalaa ettik. Yatırımcılarımızın Macaristan'a olan ilgisinin artmasından memnuniyet duyuyoruz. 500 civarında firmamızın faaliyet gösterdiği Macaristan’da yaklaşık 700 milyon dolarlık Türk ekonomik varlığı bulunuyor. Bu rakamın devam eden ve planlanan yatırımlarla 3 milyar dolar düzeyine çıkmasını bekliyoruz.
-Değerli dostumun ve Macar makamlarının da desteğiyle inşallah bu hedeflerimizin de üzerine çıkacağımıza inanıyorum. Türkiye olarak biz de Macar yatırımcılara gereken her desteği vermeyi sürdüreceğiz. Bütünüyle iş çevrelerimiz, üçüncü ülkelerde iş birliklerini artırıyor.
-Türk ve Macar girişimcilerin, Afrika kıtasındaki ortak yatırımlarını takdirle karşılıyoruz. NATO müttefikleri olarak savunma sanayiinde büyük işbirliği potansiyeline sahibiz. Ülkelerimiz arasındaki dostluk anlaşmasının yürürlüğe girişinin 100’üncü yıl dönümü münasebetiyle 2024 yılını Türkiye-Macaristan Kültür Yılı olarak kutlayacağız.
-Bu kapsamda gerçekleştireceğimiz etkinlikler, ortak tarih ve kültürümüzün tanıtılmasına vesile olacaktır. Konsey toplantımız 2016 yılında Macaristan’da yakalanan 101 parça tarihi eserin bugün Türkiye’ye yeniden kavuşmasına da vesile oldu. Bundan ötürü sayın Başbakanın şahsında tüm Macar makamlarına gösterdikleri hassasiyet ve yürüttükleri yakın işbirliği için şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum.
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