https://tr.sputniknews.com/20211111/cumhurbaskani-erdogan-macaristan-basbakani-orbani-resmi-torenle-karsiladi-1050708242.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban'ı resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban'ı resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı resmi törenle karşıladı. 11.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-11T17:43+0300

2021-11-11T17:43+0300

2021-11-11T18:34+0300

dünya

recep tayyip erdoğan

türkiye

viktor orban

macaristan

beştepe

karşılama

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Konuk Başbakanın bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orban'ı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.Erdoğan ve Orban'ın tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Orban, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Erdoğan ve Orban, merdivenlerde Türkiye ve Macaristan bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.Erdoğan ve Orban, Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 5. Toplantısı'nın ardından anlaşmaların imza törenine ve ortak basın toplantısına katılacak.Törende, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.101 parça tarihi eser iadesiMacaristan Başbakanı Orban, daha sonra 29 Eylül 2016 tarihinde Macaristan’da güvenlik güçleri tarafından ele geçirilen 101 parça tarihi eseri Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iade etti.Budapeşte Sanat Müzesi’nde muhafaza altına alınan eserler, Van Müzesi uzmanlarınca görselleri üzerinden incelenmiş, güvenlik güçlerinin 2015 yılında Ağrı Patnos’ta gerçekleştirdiği operasyonda ele geçirilen bazı eserler ile Macaristan’da bulunanlar üzerinde benzer sarı tortunun yer aldığı ve bu durumun, eserlerin aynı gruba ait olduğunu gösterdiği tespit edilmişti.Büyük çoğunluğu bronzlardan oluşan eserlerin, Urartu dönemine ve Türkiye’ye ait olduğu anlaşılmıştı. Macaristan’dan Türkiye’ye iadesi sağlanan buluntu grubu arasında, benzeri Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde sergilenen boğa başlı kazan, çeşitli silahlar ve taşıt aksamları ile at koşum takımları bulunuyor.Urartulu krallar veya yüksek sınıflara ait olduğu düşünülen eserler gerek buluntu durumu gerekse çeşitliliği açısından Urartu arkeolojisi için sıra dışı buluntu grubu olarak değerlendiriliyor.Öte yandan daha önce Macaristan’dan 25 Şubat 2021’de, aralarında savaş arabası parçaları, mobilya aksamı, mermer figürün ve sikkelerin yer aldığı, Anadolu kökenli 413 eserin iadesi de gerçekleşmişti.Macaristan Başbakanı Orban, Millet Kütüphanesi ve Müteferrika Sergisi'ni gezdiCumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni ve Müteferrika Sergisi'ni gezdirdi.Oktay ve Orban, Cumhurbaşkanlığı Milleti Kütüphanesi'ndeki Matbaanın Ön Sözü: "Basmacı İbrahim Efendi" Müteferrika Sergisi'ni gezdi. Oktay ayrıca Orban'a kütüphane hakkında bilgi verdi.Macaristan Başbakanı Orban, Millet Kütüphanesi'nde bulunan çocuklarla da sohbet etti.Oktay ve Orban'a, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da eşlik etti.

https://tr.sputniknews.com/20211111/erdogan-yanan-ormanlar-sel-baskinlari-gibi-degisen-meteorolojik-degerler-bize-tabiatin-ikazlaridir-1050700123.html

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recep tayyip erdoğan, türkiye, viktor orban, macaristan, beştepe, karşılama