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Danıştay, Emniyet'in kamusal alanda video çekilmesini engelleyen genelgesinin yürütmesini durdurdu
Danıştay, Emniyet'in kamusal alanda video çekilmesini engelleyen genelgesinin yürütmesini durdurdu
Danıştay, kamusal alanda cep telefonuyla video çekilmesini engelleyen Emniyet genelgesinin yürütmesini durdurdu. 11.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-11T14:28+0300
2021-11-11T14:28+0300
2021-11-11T14:32+0300
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danıştay
Danıştay, Emniyet'in kamusal alanda video çekilmesini engelleyen genelgesinin yürütmesini durdurdu
14:28 11.11.2021 (güncellendi: 14:32 11.11.2021)
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Danıştay, kamusal alanda cep telefonuyla video çekilmesini engelleyen Emniyet genelgesinin yürütmesini durdurdu.