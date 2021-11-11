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Doktora cinsel içerikli mesajlar yazan sanığa 'zincirleme cinsel taciz' suçundan ceza
Doktora cinsel içerikli mesajlar yazan sanığa 'zincirleme cinsel taciz' suçundan ceza
Bakırköy'deki hastanede muayene olduğu doktoru sosyal medya aracılığıyla taciz ettiği gerekçesiyle yargılanan sanığa "zincirleme olarak cinsel taciz" suçundan... 11.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-11T13:35+0300
2021-11-11T13:35+0300
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sosyal medya
taciz
ceza
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Bakırköy 19. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, müşteki N.B. katıldı.Sanık Özcan A., mahkemeye yazılı sunduğu savunmasında, "Cinsel taciz değil mübalağa içeren övgüde bulunmuştum" ifadelerini kullandı.Duruşmada, ifade veren müşteki N.B. ise sosyal medya hesabından kendisine cinsel içerikli mesajlar yazan sanığın cezalandırılması gerektiğini söyledi.Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Özcan A.'nın müştekiye karşı kullandığı ifadelerin "cinsel taciz" suçunu oluşturduğunu ifade ederek, sanığın "zincirleme olarak cinsel taciz" suçundan 5 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.Dosyayı karara bağlayan mahkeme, sanık Özcan A.'nın "zincirleme olarak cinsel taciz" suçundan 4 ay 20 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi.Mahkeme daha önce sabıkası bulunmayan sanık hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.İddianamedenBakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Özcan A.'nın hastaneye giderek anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı müşteki N.B.ye muayene olduğu anlatılmıştı.İddianamede, sanık Özcan A.'nın müştekiye herhangi bir fiziki temasının olmadığı ancak sosyal medya üzerinden taciz içerikli paylaşımlar yapması nedeniyle müştekinin şikayetçi olduğu kaydedilmişti.Üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyen sanığın birden fazla sosyal medya paylaşımında müştekiye yönelik yorum ve paylaşımlar yaparak cinsel taciz suçunu işlediği aktarılan iddianamede, sanık Özcan A. hakkında "zincirleme olarak cinsel taciz" suçundan 5 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti.
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sosyal medya, taciz, ceza, doktor

Doktora cinsel içerikli mesajlar yazan sanığa 'zincirleme cinsel taciz' suçundan ceza

13:35 11.11.2021
© AAMahkeme, yargı , dava
Mahkeme, yargı , dava - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2021
© AA
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Bakırköy'deki hastanede muayene olduğu doktoru sosyal medya aracılığıyla taciz ettiği gerekçesiyle yargılanan sanığa "zincirleme olarak cinsel taciz" suçundan 4 ay 20 gün hapis cezası verildi. Mahkeme hükmünün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.
Bakırköy 19. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, müşteki N.B. katıldı.
Sanık Özcan A., mahkemeye yazılı sunduğu savunmasında, "Cinsel taciz değil mübalağa içeren övgüde bulunmuştum" ifadelerini kullandı.
Duruşmada, ifade veren müşteki N.B. ise sosyal medya hesabından kendisine cinsel içerikli mesajlar yazan sanığın cezalandırılması gerektiğini söyledi.
Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Özcan A.'nın müştekiye karşı kullandığı ifadelerin "cinsel taciz" suçunu oluşturduğunu ifade ederek, sanığın "zincirleme olarak cinsel taciz" suçundan 5 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Dosyayı karara bağlayan mahkeme, sanık Özcan A.'nın "zincirleme olarak cinsel taciz" suçundan 4 ay 20 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi.
Mahkeme daha önce sabıkası bulunmayan sanık hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Özcan A.'nın hastaneye giderek anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı müşteki N.B.ye muayene olduğu anlatılmıştı.
İddianamede, sanık Özcan A.'nın müştekiye herhangi bir fiziki temasının olmadığı ancak sosyal medya üzerinden taciz içerikli paylaşımlar yapması nedeniyle müştekinin şikayetçi olduğu kaydedilmişti.
Üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyen sanığın birden fazla sosyal medya paylaşımında müştekiye yönelik yorum ve paylaşımlar yaparak cinsel taciz suçunu işlediği aktarılan iddianamede, sanık Özcan A. hakkında "zincirleme olarak cinsel taciz" suçundan 5 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti.
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