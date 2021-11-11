https://tr.sputniknews.com/20211111/dolartl-10-tlye-dayanirken-gozler-18-kasimda-merkez-bankasinda-1050731692.html

Dolar/TL 10 TL'ye dayanırken, gözler 18 Kasım'da Merkez Bankası'nda

Dolar/TL 10 TL'ye dayanırken, gözler 18 Kasım'da Merkez Bankası'nda

Ekonomist Arda Tunca, TCMB'nin faiz indirimine devam etmesiyle kur da enflasyon da yukarı yönlü hareketin devam edeceğini söyledi. Merkez'in faiz indiriminin... 11.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-11T23:02+0300

2021-11-11T23:02+0300

2021-11-12T12:17+0300

ekonomi raporu

arda tunca

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

enflasyon

dolar/tl

radyo

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Dolar/TL 10 TL'ye dayanırken, gözler 18 Kasım'da Merkez Bankası'nda Dolar/TL 10 TL'ye dayanırken, gözler 18 Kasım'da Merkez Bankası'nda

Tüm dünyada enflasyon artıyor. Yaşanan talep patlamasına karşın arz tarafındaki yetersizlik enflasyonu artırırken, bir yandan da ABD ve Avrupa Merkez Bankası başta olmak üzere merkez bankaları gevşek para politikalarını sonlandırıp, faizleri artırma yolunda.Türkiye'de ise küresel etkilerin yanı sıra kurdaki yukarı yönlü ivmenin yanı sıra yüksek gıda ve enerji fiyatları gibi faktörler sonucunda enflasyon yüzde 20'ye dayanmış durumda.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 18 Kasım toplantısında faiz indirimine devam edeceği beklentisiyle dolar kurundaki yükseliş devam ederken, mevduatlarda yabancı paralara olan ilgi de giderek artıyor.Radyo Sputnik’te enflasyon beklentilerini değerlendiren ekonomist Arda Tunca, faiz indirim süreciyle birlikte enflasyonun da kurun da daha da yukarı seviyeye çıkacağı görüşünde.‘TCMB faiz indirimine devam eder, kur da enflasyon da yükselişini sürdürür’18 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına dair beklentileri değerlendiren Arda Tunca, TCMB'nin, açıkladığı politika hedefleri doğrultusunda faiz indirimine devam edeceğini söyledi.Merkez'in 'Yıl sonuna kadar çok kısıtlı yerim kaldı' söylemini hatırlatan Tunca, "Buradan faiz indiriminin devam edeceğini anlıyoruz. Dolayısıyla koşullar kurun da enflasyonun da yukarı yönlü hareket edeceğini anlatıyor" dedi.‘Merkez'in faiz indirimi piyasada tam karşılık bulmadı’Ekonomist Arda Tunca, TCMB'nin faiz indiriminin piyasada bire bir karşılık bulamadığını, piyasa faizi ile Merkez Bankası faizi arasında bir kopuş olduğunu kaydetti.Tunca, bankanın yıl sonuna kadar indirim yönünde atacağı adımlarla bu ayrışmanın daha da büyüyeceğini belirterek, "Bunun anlamı, TCMB piyasayı yönetmek konusundaki gücünü, etkinliğini kaybediyor" dedi.‘Türkiye'deki mevduat sahiplerinin dövize yönelmesi Merkez Bankası’nın elini daha da zayıflatıyor’Arda Tunca, yanlış para politikaları uygulamaları yüzünden Türkiye'de Türk lirasına olan güvenin azaldığını ve döviz cinsinden mevduatlara yönelme eğiliminin güçlendiğini ifade etti:

https://tr.sputniknews.com/20211112/merkez-bankasi-anketinde-yil-sonu-dolar-tahmini-yukseldi-1050728384.html

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Derya Yaşar https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101358/10/1013581072_102:0:1126:1024_100x100_80_0_0_6753bf85a511706402e519627f6c6358.jpg

Derya Yaşar https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101358/10/1013581072_102:0:1126:1024_100x100_80_0_0_6753bf85a511706402e519627f6c6358.jpg

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arda tunca, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), enflasyon, dolar/tl, radyo