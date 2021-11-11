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EKONOMİ RAPORU
Analist ve uzmanlar, Türkiye ve dünya ekonomisiyle ilgili güncel gelişmeleri Ekonomi Raporu’nda yorumluyor. Derya Yaşar'ın sunduğu programda hafta boyunca ekonomide yaşanan önemli gelişmeler masaya yatırılıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211111/dolartl-10-tlye-dayanirken-gozler-18-kasimda-merkez-bankasinda-1050731692.html
Dolar/TL 10 TL'ye dayanırken, gözler 18 Kasım'da Merkez Bankası'nda
Dolar/TL 10 TL'ye dayanırken, gözler 18 Kasım'da Merkez Bankası'nda
Ekonomist Arda Tunca, TCMB'nin faiz indirimine devam etmesiyle kur da enflasyon da yukarı yönlü hareketin devam edeceğini söyledi. Merkez'in faiz indiriminin... 11.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-11T23:02+0300
2021-11-12T12:17+0300
ekonomi raporu
arda tunca
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
enflasyon
dolar/tl
radyo
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Dolar/TL 10 TL'ye dayanırken, gözler 18 Kasım'da Merkez Bankası'nda
Dolar/TL 10 TL'ye dayanırken, gözler 18 Kasım'da Merkez Bankası'nda
Tüm dünyada enflasyon artıyor. Yaşanan talep patlamasına karşın arz tarafındaki yetersizlik enflasyonu artırırken, bir yandan da ABD ve Avrupa Merkez Bankası başta olmak üzere merkez bankaları gevşek para politikalarını sonlandırıp, faizleri artırma yolunda.Türkiye'de ise küresel etkilerin yanı sıra kurdaki yukarı yönlü ivmenin yanı sıra yüksek gıda ve enerji fiyatları gibi faktörler sonucunda enflasyon yüzde 20'ye dayanmış durumda.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 18 Kasım toplantısında faiz indirimine devam edeceği beklentisiyle dolar kurundaki yükseliş devam ederken, mevduatlarda yabancı paralara olan ilgi de giderek artıyor.Radyo Sputnik’te enflasyon beklentilerini değerlendiren ekonomist Arda Tunca, faiz indirim süreciyle birlikte enflasyonun da kurun da daha da yukarı seviyeye çıkacağı görüşünde.‘TCMB faiz indirimine devam eder, kur da enflasyon da yükselişini sürdürür’18 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına dair beklentileri değerlendiren Arda Tunca, TCMB'nin, açıkladığı politika hedefleri doğrultusunda faiz indirimine devam edeceğini söyledi.Merkez'in 'Yıl sonuna kadar çok kısıtlı yerim kaldı' söylemini hatırlatan Tunca, "Buradan faiz indiriminin devam edeceğini anlıyoruz. Dolayısıyla koşullar kurun da enflasyonun da yukarı yönlü hareket edeceğini anlatıyor" dedi.‘Merkez'in faiz indirimi piyasada tam karşılık bulmadı’Ekonomist Arda Tunca, TCMB'nin faiz indiriminin piyasada bire bir karşılık bulamadığını, piyasa faizi ile Merkez Bankası faizi arasında bir kopuş olduğunu kaydetti.Tunca, bankanın yıl sonuna kadar indirim yönünde atacağı adımlarla bu ayrışmanın daha da büyüyeceğini belirterek, "Bunun anlamı, TCMB piyasayı yönetmek konusundaki gücünü, etkinliğini kaybediyor" dedi.‘Türkiye'deki mevduat sahiplerinin dövize yönelmesi Merkez Bankası’nın elini daha da zayıflatıyor’Arda Tunca, yanlış para politikaları uygulamaları yüzünden Türkiye'de Türk lirasına olan güvenin azaldığını ve döviz cinsinden mevduatlara yönelme eğiliminin güçlendiğini ifade etti:
https://tr.sputniknews.com/20211112/merkez-bankasi-anketinde-yil-sonu-dolar-tahmini-yukseldi-1050728384.html
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arda tunca, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), enflasyon, dolar/tl, radyo

Dolar/TL 10 TL'ye dayanırken, gözler 18 Kasım'da Merkez Bankası'nda

23:02 11.11.2021 (güncellendi: 12:17 12.11.2021)
EKONOMİ RAPORU
Dolar/TL 10 TL'ye dayanırken, gözler 18 Kasım'da Merkez Bankası'nda
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Derya Yaşar - Sputnik Türkiye
Derya Yaşar
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Ekonomist Arda Tunca, TCMB'nin faiz indirimine devam etmesiyle kur da enflasyon da yukarı yönlü hareketin devam edeceğini söyledi. Merkez'in faiz indiriminin piyasada bire bir karşılık bulmadığına dikkat çeken Tunca, mevduat sahiplerinin döviz yatırımına yönelmesinin de bankanın elini zayıflattığını sözlerine ekledi.
Tüm dünyada enflasyon artıyor. Yaşanan talep patlamasına karşın arz tarafındaki yetersizlik enflasyonu artırırken, bir yandan da ABD ve Avrupa Merkez Bankası başta olmak üzere merkez bankaları gevşek para politikalarını sonlandırıp, faizleri artırma yolunda.
Türkiye'de ise küresel etkilerin yanı sıra kurdaki yukarı yönlü ivmenin yanı sıra yüksek gıda ve enerji fiyatları gibi faktörler sonucunda enflasyon yüzde 20'ye dayanmış durumda.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 18 Kasım toplantısında faiz indirimine devam edeceği beklentisiyle dolar kurundaki yükseliş devam ederken, mevduatlarda yabancı paralara olan ilgi de giderek artıyor.
Radyo Sputnik’te enflasyon beklentilerini değerlendiren ekonomist Arda Tunca, faiz indirim süreciyle birlikte enflasyonun da kurun da daha da yukarı seviyeye çıkacağı görüşünde.

‘TCMB faiz indirimine devam eder, kur da enflasyon da yükselişini sürdürür’

18 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına dair beklentileri değerlendiren Arda Tunca, TCMB'nin, açıkladığı politika hedefleri doğrultusunda faiz indirimine devam edeceğini söyledi.
Merkez'in 'Yıl sonuna kadar çok kısıtlı yerim kaldı' söylemini hatırlatan Tunca, "Buradan faiz indiriminin devam edeceğini anlıyoruz. Dolayısıyla koşullar kurun da enflasyonun da yukarı yönlü hareket edeceğini anlatıyor" dedi.

‘Merkez'in faiz indirimi piyasada tam karşılık bulmadı’

Ekonomist Arda Tunca, TCMB'nin faiz indiriminin piyasada bire bir karşılık bulamadığını, piyasa faizi ile Merkez Bankası faizi arasında bir kopuş olduğunu kaydetti.
Tunca, bankanın yıl sonuna kadar indirim yönünde atacağı adımlarla bu ayrışmanın daha da büyüyeceğini belirterek, "Bunun anlamı, TCMB piyasayı yönetmek konusundaki gücünü, etkinliğini kaybediyor" dedi.
‘Türkiye'deki mevduat sahiplerinin dövize yönelmesi Merkez Bankası’nın elini daha da zayıflatıyor’
Arda Tunca, yanlış para politikaları uygulamaları yüzünden Türkiye'de Türk lirasına olan güvenin azaldığını ve döviz cinsinden mevduatlara yönelme eğiliminin güçlendiğini ifade etti:
"Bu durum, Merkez Bankası’nın para politikası etkinliğini de düşüren bir şey. Şu anda TCMB doğru bir politikaya geçse bile etkinlik hemen güçlü olamaz. Güven oluşması, güvenle birlikte yabancı para mevduatlarının bozulup yavaş yavaş Türk Lirası'na dönmesi gerekiyor. Türkiye'deki mevduat sahipleri paralarını yabancı parada tuttuğu sürece Merkez Bankasının eli zayıflıyor. Doğru bir para politikası uygulasa bile bu önünde çok büyük bir engel olarak duruyor."
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2021
EKONOMİ
Merkez Bankası anketinde yıl sonu dolar tahmini yükseldi
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