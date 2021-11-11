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Dumanı fark etti, yanan araçtan oğlunu kurtardı
Dumanı fark etti, yanan araçtan oğlunu kurtardı
Mersin'de araçta uyuyan oğlunu ön tarafta bekleyen anne, parlamayı görünce hızla hareket ederek, yanmaya başlayan araçtan çocuğunu kurtardı, ardından koşarak... 11.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-11T16:42+0300
2021-11-11T17:16+0300
mersin
türkiye
araba
çocuk
duman
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Güvenlik kamerası kurulumu yapan 35 yaşındaki Elçin ve Ergin Yüceoğlu çifti, 2.5 yaşındaki çocukları Eymen ile birlikte iş için Kızkalesi Mahallesi'nde bir villaya gitti. Burada baba çalışma yaparken araçta uyuyakalan Eymen'in uyanması için anne Elçin onu ön tarafta beklemeye başladı.Henüz tam olarak tespit edilemeyen nedenden dolayı hafif ticari araçtan dumanlar çıkmaya başladı. Yangın çıkarken parlamayı gören anne hızla araca giderek önce oğlunu kurtardı yanında bekleyen ev sakinlerine birine verdi, ardından da kocasına koştu. Bu sırada araç ise tamamen alevlere teslim oldu. Araç sahipleri ve itfaiyenin müdahalesi ile yangın söndürüldü. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.‘Alarmdaki keyped’le olduğumuz konuma itfaiye desteği alabiliyoruz’Olayı anlatan anne Elçin Yüceoğlu, şunları söyledi:O anı anlatmanın mümkün olmadığına değinen anne, şöyle devam etti:Aracın yanında oğlunun uyanmasını beklediğine dikkat çeken anne, o yüzden sürekli aracı takip ettiğini kaydetti.
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mersin, araba, çocuk, duman

Dumanı fark etti, yanan araçtan oğlunu kurtardı

16:42 11.11.2021 (güncellendi: 17:16 11.11.2021)
© İHAMersin'de yanan araç
Mersin'de yanan araç - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2021
© İHA
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Mersin'de araçta uyuyan oğlunu ön tarafta bekleyen anne, parlamayı görünce hızla hareket ederek, yanmaya başlayan araçtan çocuğunu kurtardı, ardından koşarak eşine haber verdi. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Güvenlik kamerası kurulumu yapan 35 yaşındaki Elçin ve Ergin Yüceoğlu çifti, 2.5 yaşındaki çocukları Eymen ile birlikte iş için Kızkalesi Mahallesi'nde bir villaya gitti. Burada baba çalışma yaparken araçta uyuyakalan Eymen'in uyanması için anne Elçin onu ön tarafta beklemeye başladı.
Henüz tam olarak tespit edilemeyen nedenden dolayı hafif ticari araçtan dumanlar çıkmaya başladı. Yangın çıkarken parlamayı gören anne hızla araca giderek önce oğlunu kurtardı yanında bekleyen ev sakinlerine birine verdi, ardından da kocasına koştu.
Bu sırada araç ise tamamen alevlere teslim oldu. Araç sahipleri ve itfaiyenin müdahalesi ile yangın söndürüldü. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

‘Alarmdaki keyped’le olduğumuz konuma itfaiye desteği alabiliyoruz’

Olayı anlatan anne Elçin Yüceoğlu, şunları söyledi:
"Pazar günü Mersin Kızkalesi'nde kamera ve alarm montajı için bir villaya gitmiştik. Eşim ve arkadaşı bodrum katta montaj yapıyorlardı. Oğlum aracın içerisinde uyuyordu ben de aracın yakınında uyanmasını bekliyordum. Sonra villa sahibi ile orada konuşurken, arabaya baktığımda parlama gördüm. Arabaya yöneldim ateşi görünce hızlandım zaten, kapıyı açmamla birlikte alevler olduğu gibi dışarı çıktı. Hemen oğlumu kurtardım, villa sahibine teslim ettim ki eşime haber vereyim yardım etsin bize diye. Büyük bir yer matkapla çalıştığı için duyması zor oldu. 1 dakika sonra matkap durduğunda ancak beni duyabildi. Geldiklerinde her şey için çok geçti ama çok şükür oğlumuzu kurtarabildik. O şu an sağ çok şükür, hiçbir şeyi yok.”
O anı anlatmanın mümkün olmadığına değinen anne, şöyle devam etti:

"Yaşandı bazı şeyler, insan aklında olan bazı şeyleri de düşünemiyormuş. Alarmdaki keyped de 3 ila 6 kez bastığınızda olduğumuz konuma itfaiye desteği alabiliyoruz, diğer araçta yangın tüpü vardı o an aklımıza gelmedi. Eşim aracı söndürdükten sonra düşünebildik. O an aslında tek düşünebildiğim oğlum. Ciddi derecede korku ve endişe var, camlar da bir yandan patlıyor. Ne olacağını bilmiyorsunuz. Kötü bir durum Allah kimseye yaşatmasın.”

Aracın yanında oğlunun uyanmasını beklediğine dikkat çeken anne, o yüzden sürekli aracı takip ettiğini kaydetti.
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