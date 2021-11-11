Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211111/egmnin-ses-ve-goruntu-kaydi-alinmasi-konulu-genelgesinin-yurutmesi-durduruldu-1050709709.html
EGM'nin 'ses ve görüntü kaydı alınması' konulu genelgesinin yürütmesi durduruldu
EGM'nin 'ses ve görüntü kaydı alınması' konulu genelgesinin yürütmesi durduruldu
Danıştay, toplumsal olaylarda ses ve görüntü alınmasının engellenmesine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) genelgesinin yürütmesini oy birliğiyle durdurdu. 11.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-11T18:27+0300
2021-11-11T18:27+0300
türkiye
polis
iptal
ses
emniyet genel müdürlüğü (egm)
ses kaydı
görüntü
emeklilik gözetim merkezi (egm)
gizliliği ihlal ve ses veya görüntüleri kaydetme ve nakletme
ses kayıtları
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0d/1044264134_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_0396b6bf806f8b14cbf6af9462014b25.jpg
Danıştay 10. Dairesi, EGM'nin, 27 Nisan 2021 tarih ve 2021/19 sayılı, toplumsal olaylarda ses ve görüntü alınmasını engelleyen genelgesinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle, Polat Balkan ile Antalya Barosu Başkanlığınca açılan davayı karara bağladı.Haberleşme özgürlüğünün temel unsurlarını, haber, düşünce ve kanıları serbestçe öğrenebilme, toplayabilme, açıklayabilme, yayabilme haklarının oluşturduğu belirtilen kararda, haberleşme özgürlüğünün, görsel ve yazılı medya araçları yoluyla fikir, düşünce ve haberlerin yayılmasını güvence altına alan ve daha özel bir ifade biçimi olan basın özgürlüğünü de kapsadığı kaydedildi.Haberleşme özgürlüğünün, düşünceyi yayma özgürlüğünün bir şartı olarak kabul edildiği bildirilen kararda, şu ifadelere yer verildi:"Anayasa'nın 22. maddesi incelendiğinde, herkesin haberleşme hürriyetine sahip olduğu, haberleşmenin gizliliğinin ise esas olduğu, bu hakkın, madde metninde belirtilen sınırlama sebeplerine bağlı olarak usulüne göre verilmiş hakim kararıyla veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri uyarınca sınırlandırılabileceği görülmektedir. Bu kapsamda, söz konusu hakkın belirli hallerde sınırlandırılabileceği, dolayısıyla mutlak bir nitelik taşımadığı açık ise de devletin, bu sınırlandırma sebepleri haricinde söz konusu hakkın kullanılmasını sağlamak yükümlülüğünün bulunduğunun kabulü gerekmektedir."'Temel hak ve özgürlükler ancak kanunla sınırlandırılabilir'Anayasa'nın 13. maddesinde, temel hak ve hürriyetlerin, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasa'nın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabileceği vurgulanan kararda, bu sınırlamaların, Anayasa'nın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve laik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamayacağı bildirildi.Kararda, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin de haberleşme hürriyetini kapsayıcı nitelikte olduğuna işaret edildi.'Haberleşme hürriyetine sınırlama getiriyor'Genelgeyle yapılan düzenlemelerin, temel hak ve hürriyetler içerisinde bulunan haberleşme hürriyeti ile basın hürriyetine yönelik kural ve sınırlamalar getirdiği aktarılan kararda, davalı idarenin genelge niteliğinde bir düzenleyici işlemle adı geçen temel hak ve hürriyetlere yönelik sınırlama getirmesinin Anayasa'nın 7. ve 13. maddelerine aykırı olduğu kaydedildi.Temel hak ve hürriyetleri, Anayasa'nın 13. maddesinde getirilen hukuki güvencelere ve kanunla sınırlama ilkesine aykırı olacak şekilde düzenleyen dava konusu genelgede hukuka uyarlık görülmediği ifade edilen kararda, davacıların yürütmenin durdurulması istemlerinin kabulüne, EGM'nin "Ses ve görüntü kaydı alınması" konulu genelgesinin yürütülmesinin durdurulmasına oy birliğiyle karar verildiği bildirildi.
https://tr.sputniknews.com/20210622/egm-italya-ve-hollandada-cok-sayida-uyusturucu-madde-ele-gecirildi-1044795691.html
https://tr.sputniknews.com/20211103/egm-cumhurbaskanini-kastederek-olmus-etiketiyle-paylasim-yapanlar-hakkinda-islem-baslatildi-1050441941.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0d/1044264134_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_72c2cafe439eba526a801f5b86b6bc6f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
polis, iptal, ses, emniyet genel müdürlüğü (egm), ses kaydı, görüntü, emeklilik gözetim merkezi (egm), gizliliği ihlal ve ses veya görüntüleri kaydetme ve nakletme, ses kayıtları

EGM'nin 'ses ve görüntü kaydı alınması' konulu genelgesinin yürütmesi durduruldu

18:27 11.11.2021
© AAPolis, Emniyet Genel Müdürlüğü, amblem
Polis, Emniyet Genel Müdürlüğü, amblem - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2021
© AA
Abone ol
Danıştay, toplumsal olaylarda ses ve görüntü alınmasının engellenmesine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) genelgesinin yürütmesini oy birliğiyle durdurdu.
Danıştay 10. Dairesi, EGM'nin, 27 Nisan 2021 tarih ve 2021/19 sayılı, toplumsal olaylarda ses ve görüntü alınmasını engelleyen genelgesinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle, Polat Balkan ile Antalya Barosu Başkanlığınca açılan davayı karara bağladı.
Haberleşme özgürlüğünün temel unsurlarını, haber, düşünce ve kanıları serbestçe öğrenebilme, toplayabilme, açıklayabilme, yayabilme haklarının oluşturduğu belirtilen kararda, haberleşme özgürlüğünün, görsel ve yazılı medya araçları yoluyla fikir, düşünce ve haberlerin yayılmasını güvence altına alan ve daha özel bir ifade biçimi olan basın özgürlüğünü de kapsadığı kaydedildi.
Haberleşme özgürlüğünün, düşünceyi yayma özgürlüğünün bir şartı olarak kabul edildiği bildirilen kararda, şu ifadelere yer verildi:
"Anayasa'nın 22. maddesi incelendiğinde, herkesin haberleşme hürriyetine sahip olduğu, haberleşmenin gizliliğinin ise esas olduğu, bu hakkın, madde metninde belirtilen sınırlama sebeplerine bağlı olarak usulüne göre verilmiş hakim kararıyla veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri uyarınca sınırlandırılabileceği görülmektedir. Bu kapsamda, söz konusu hakkın belirli hallerde sınırlandırılabileceği, dolayısıyla mutlak bir nitelik taşımadığı açık ise de devletin, bu sınırlandırma sebepleri haricinde söz konusu hakkın kullanılmasını sağlamak yükümlülüğünün bulunduğunun kabulü gerekmektedir."
EGM: İtalya ve Hollanda’da çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2021
DÜNYA
EGM: İtalya ve Hollanda’da çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi
22 Haziran , 21:25

'Temel hak ve özgürlükler ancak kanunla sınırlandırılabilir'

Anayasa'nın 13. maddesinde, temel hak ve hürriyetlerin, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasa'nın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabileceği vurgulanan kararda, bu sınırlamaların, Anayasa'nın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve laik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamayacağı bildirildi.
Kararda, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin de haberleşme hürriyetini kapsayıcı nitelikte olduğuna işaret edildi.

'Haberleşme hürriyetine sınırlama getiriyor'

Genelgeyle yapılan düzenlemelerin, temel hak ve hürriyetler içerisinde bulunan haberleşme hürriyeti ile basın hürriyetine yönelik kural ve sınırlamalar getirdiği aktarılan kararda, davalı idarenin genelge niteliğinde bir düzenleyici işlemle adı geçen temel hak ve hürriyetlere yönelik sınırlama getirmesinin Anayasa'nın 7. ve 13. maddelerine aykırı olduğu kaydedildi.
Temel hak ve hürriyetleri, Anayasa'nın 13. maddesinde getirilen hukuki güvencelere ve kanunla sınırlama ilkesine aykırı olacak şekilde düzenleyen dava konusu genelgede hukuka uyarlık görülmediği ifade edilen kararda, davacıların yürütmenin durdurulması istemlerinin kabulüne, EGM'nin "Ses ve görüntü kaydı alınması" konulu genelgesinin yürütülmesinin durdurulmasına oy birliğiyle karar verildiği bildirildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2021
TÜRKİYE
EGM: Cumhurbaşkanını kastederek 'ölmüş' etiketiyle paylaşım yapanlar hakkında işlem başlatıldı
3 Kasım, 14:18
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
18:59İmamoğlu İklim Zirvesi'nde 'Kanal İstanbul' projesine dikkat çekti: Kentin güvenliği için tehlikeli
18:50Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile ortak basın toplantısı düzenliyor
18:49Hava sıcaklıkları yarından itibaren artacak
18:39İstanbul'da yarın bazı yollar geçici süreyle trafiğe kapatılacak
18:38Nazilere karşı zaferin simgesi Aziz Georgiy Kurdelesi Letonya'da yasaklandı
18:32Erdoğan'dan Karamollaoğlu'na: Sistem iyi, bir tek 50+1 mahsurlu
18:27EGM'nin 'ses ve görüntü kaydı alınması' konulu genelgesinin yürütmesi durduruldu
18:21Polis Özel Harekat timleri törenle Suriye'ye gönderildi
18:10Oyuncu Yunus Güner hayatını kaybetti
18:04Washington’daki Rus Büyükelçi: NATO’nun Karadeniz’deki eylemleri Rus ordusunun gücünü test ediyor
17:58Kılıçdaroğlu: Fedai Öğretmen'in anısı önünde and olsun ki, kamuda torpili kökten bitireceğim
17:53Fransız politikacı Mariani: NATO’nun Karadeniz’deki manevraları provokasyon
17:51Rize'de kurtarma çalışmasına katılan jandarma aracı uçuruma yuvarlandı
17:46Rusya: ABD ve NATO'nun Karadeniz'deki askeri faaliyetleri arttı
17:43Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban'ı resmi törenle karşıladı
17:25Rusya’dan Ukrayna’ya Kırım’da konsolosluk açma teklifi
17:18Boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü
17:15Türk Dışişleri: Türkiye’nin sorunun parçası gibi gösterilmeye çalışılmasını reddediyoruz
17:10Irak, vatandaşlarını geri getirmek için Belarus’a uçak göndermeyi düşünüyor
17:09İBB Meclisi oybirliği ile onayladı: Zeki Müren’in adı yaşadığı sokağa verildi