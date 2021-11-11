Erdoğan: Yanan ormanlar, sel baskınları gibi değişen meteorolojik değerler bize tabiatın ikazlarıdır

Millî Ağaçlandırma Günü Fidan Dikim Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Diktiğimiz her fidan mücadelemizin işaretidir. Yanan ormanlar, sel baskınları gibi değişen meteorolojik değerler bize tabiatın ikazlarıdır" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:
Diktiğimiz her fidan mücadelemizin işaretidir
Yanan ormanlar, sel baskınları gibi değişen meteorolojik değerler bize tabiatın ikazlarıdır
Türkiye ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa'da birinci, dünyada 4. sırada yer alıyor
Hedefimiz yangından zarar gören alanların ağaçlandırma çalışmalarını 1 yıl içinde tamamlamak
Aldığımız önlemlerle artık her yıl Kıbrıs adası büyüklüğünde bir toprağı erozyonla kaybetmiyoruz. Ülkemiz ormanlarının yüzde 54'ü yangınlara karşı hassas alanlardan oluşuyor. Akdeniz Bölgesi iklim değişikliğinden en çok etkilenecek bölgeler arasında gösteriliyor