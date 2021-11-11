https://tr.sputniknews.com/20211111/erdoganin-evinin-fotografini-ceken-israilli-cift-gozaltina-alindi-iddiasi-1050715742.html

'Erdoğan’ın evinin fotoğrafını çeken İsrailli çift gözaltına alındı' iddiası

'Erdoğan’ın evinin fotoğrafını çeken İsrailli çift gözaltına alındı' iddiası

İsrailli bir çiftin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın evinin fotoğrafını çektiği için gözaltına alındığı iddia edildi. 11.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-11T22:27+0300

2021-11-11T22:27+0300

2021-11-11T22:30+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

israil

gözaltı

istanbul

kısıklı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0b/1050715822_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_11c20ef4edd64eabb6500b1617270008.jpg

DHA'nın emniyet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, olay dün Üsküdar'da bulunan Çamlıca Kulesi'nde meydana geldi. İsrail uyruklu N.O. ve M.O. adlı çift, Çamlıca Kulesi'ne çıktı. Kulenin penceresinden İstanbul'un çeşitli görselleri çekmeye başlayan çiftin, bir süre sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunu görüntüledikleri ve aralarında konuştukları iddia edildi. O sırada kulede görevli bir personel, çiftin aralarındaki konuşmaları duyarak durumu polise bildirdi. İhbarı değerlendiren Terörle Mücadele ekipleri, Cumhurbaşkanlığı Koruma birimlerine bilgi verdikten sonra şüpheli çifti gözaltına aldı. İsrail uyruklu N.O. ile M.O. adlı çift, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin yarın işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

türkiye

israil

istanbul

kısıklı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

recep tayyip erdoğan, israil, gözaltı, istanbul, kısıklı