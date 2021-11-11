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'Erdoğan’ın evinin fotoğrafını çeken İsrailli çift gözaltına alındı' iddiası
'Erdoğan’ın evinin fotoğrafını çeken İsrailli çift gözaltına alındı' iddiası
İsrailli bir çiftin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın evinin fotoğrafını çektiği için gözaltına alındığı iddia edildi. 11.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-11T22:27+0300
2021-11-11T22:30+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
israil
gözaltı
istanbul
kısıklı
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DHA'nın emniyet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, olay dün Üsküdar'da bulunan Çamlıca Kulesi'nde meydana geldi. İsrail uyruklu N.O. ve M.O. adlı çift, Çamlıca Kulesi'ne çıktı. Kulenin penceresinden İstanbul'un çeşitli görselleri çekmeye başlayan çiftin, bir süre sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunu görüntüledikleri ve aralarında konuştukları iddia edildi. O sırada kulede görevli bir personel, çiftin aralarındaki konuşmaları duyarak durumu polise bildirdi. İhbarı değerlendiren Terörle Mücadele ekipleri, Cumhurbaşkanlığı Koruma birimlerine bilgi verdikten sonra şüpheli çifti gözaltına aldı. İsrail uyruklu N.O. ile M.O. adlı çift, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin yarın işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
türkiye
israil
istanbul
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recep tayyip erdoğan, israil, gözaltı, istanbul, kısıklı

'Erdoğan’ın evinin fotoğrafını çeken İsrailli çift gözaltına alındı' iddiası

22:27 11.11.2021 (güncellendi: 22:30 11.11.2021)
'Erdoğan’ın evinin fotoğrafını çeken İsrailli çift gözaltında' iddiası
'Erdoğan’ın evinin fotoğrafını çeken İsrailli çift gözaltında' iddiası - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2021
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İsrailli bir çiftin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın evinin fotoğrafını çektiği için gözaltına alındığı iddia edildi.
DHA'nın emniyet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, olay dün Üsküdar'da bulunan Çamlıca Kulesi'nde meydana geldi.
İsrail uyruklu N.O. ve M.O. adlı çift, Çamlıca Kulesi'ne çıktı.
Kulenin penceresinden İstanbul'un çeşitli görselleri çekmeye başlayan çiftin, bir süre sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunu görüntüledikleri ve aralarında konuştukları iddia edildi.
O sırada kulede görevli bir personel, çiftin aralarındaki konuşmaları duyarak durumu polise bildirdi. İhbarı değerlendiren Terörle Mücadele ekipleri, Cumhurbaşkanlığı Koruma birimlerine bilgi verdikten sonra şüpheli çifti gözaltına aldı.
İsrail uyruklu N.O. ile M.O. adlı çift, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Şüphelilerin yarın işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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