'Erdoğan’ın evinin fotoğrafını çeken İsrailli çift gözaltına alındı' iddiası

DHA'nın emniyet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, olay dün Üsküdar'da bulunan Çamlıca Kulesi'nde meydana geldi. İsrail uyruklu N.O. ve M.O. adlı çift, Çamlıca Kulesi'ne çıktı. Kulenin penceresinden İstanbul'un çeşitli görselleri çekmeye başlayan çiftin, bir süre sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunu görüntüledikleri ve aralarında konuştukları iddia edildi. O sırada kulede görevli bir personel, çiftin aralarındaki konuşmaları duyarak durumu polise bildirdi. İhbarı değerlendiren Terörle Mücadele ekipleri, Cumhurbaşkanlığı Koruma birimlerine bilgi verdikten sonra şüpheli çifti gözaltına aldı. İsrail uyruklu N.O. ile M.O. adlı çift, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin yarın işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
'Erdoğan’ın evinin fotoğrafını çeken İsrailli çift gözaltında' iddiası
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İsrailli bir çiftin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın evinin fotoğrafını çektiği için gözaltına alındığı iddia edildi.
DHA'nın emniyet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, olay dün Üsküdar'da bulunan Çamlıca Kulesi'nde meydana geldi.
İsrail uyruklu N.O. ve M.O. adlı çift, Çamlıca Kulesi'ne çıktı.
Kulenin penceresinden İstanbul'un çeşitli görselleri çekmeye başlayan çiftin, bir süre sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunu görüntüledikleri ve aralarında konuştukları iddia edildi.
O sırada kulede görevli bir personel, çiftin aralarındaki konuşmaları duyarak durumu polise bildirdi. İhbarı değerlendiren Terörle Mücadele ekipleri, Cumhurbaşkanlığı Koruma birimlerine bilgi verdikten sonra şüpheli çifti gözaltına aldı.
İsrail uyruklu N.O. ile M.O. adlı çift, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Şüphelilerin yarın işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.