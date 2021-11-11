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Ermenistan'da muhalefet hükümet binasına girmeye çalıştı
Ermenistan'da muhalefet hükümet binasına girmeye çalıştı
Ermenistan’da muhalefet, Dağlık Karabağ'daki Goris-Kapan yolunun resmen Azerbaycan'a bırakılmasına tepki göstererek hükümet binasına girmeye çalıştı. Çıkan... 11.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-11T13:39+0300
2021-11-11T14:01+0300
ermenistan
dünya
polis
hükümet
protestocu
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Dağlık Karabağ'daki savaşın durdurulmasına yönelik geçtiğimiz yıl 10 Kasım'da Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan arasında imzalanan ateşkes anlaşmasının ardından bölgedeki anlaşmazlıklar taraflar arasındaki görüşmelerle giderilmeye devam ediyor.Son olarak Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan'ın devlet televizyonunda Azerbaycan'ın Eyvazlı noktasına kontrol noktası kurması ile Goris-Kapan yolunun tamamen Azerbaycan kontrolüne geçtiğini duyurmasından sonra Ermenistan muhalefeti ayaklandı.Yüzlerce kişi Ermenistan hükümet binası önünde toplanarak, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı protesto etti. Protestocular, Paşinyan ile görüşme taleplerini bağırarak dile getirirken, söz konusu yolun Azerbaycan’a bırakılmasına tepki gösterdi.Ermenistan polisi, hükümet binası önünde sert güvenlik önlemleri aldı.Yaklaşık 20 protestocu gözaltına alındıProtestocuların sözcüleri basın açıklaması yaptıktan sonra binaya doğru yönelerek içeri girmeye çalıştı. Ermeni polisi ise protestocuların binaya girmesini önleyerek, yüzlerce kişiyi kapıdan uzaklaştırdı. Gruplara ayrılan protestocuları çevreleyen Ermeni polisi, yaklaşık 20 protestocunun gözaltına alındığını açıkladı. Polisin uyarılarına rağmen dağılmayı reddeden çok sayıda muhalefet üyesi, tekrar toplanarak sloganlar atmaya devam etti.
https://tr.sputniknews.com/20210826/ermenistan-parlamentosunda-bir-gunde-ikinci-kavga-1048344257.html
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ermenistan, polis, hükümet, protestocu

Ermenistan'da muhalefet hükümet binasına girmeye çalıştı

13:39 11.11.2021 (güncellendi: 14:01 11.11.2021)
© İHAErmenistan'da hükümet binasına girmeye çalışan muhalefet
Ermenistan'da hükümet binasına girmeye çalışan muhalefet - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2021
© İHA
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Ermenistan’da muhalefet, Dağlık Karabağ'daki Goris-Kapan yolunun resmen Azerbaycan'a bırakılmasına tepki göstererek hükümet binasına girmeye çalıştı. Çıkan olaylarda yaklaşık 20 protestocu gözaltına alındı.
Dağlık Karabağ'daki savaşın durdurulmasına yönelik geçtiğimiz yıl 10 Kasım'da Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan arasında imzalanan ateşkes anlaşmasının ardından bölgedeki anlaşmazlıklar taraflar arasındaki görüşmelerle giderilmeye devam ediyor.
Son olarak Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan'ın devlet televizyonunda Azerbaycan'ın Eyvazlı noktasına kontrol noktası kurması ile Goris-Kapan yolunun tamamen Azerbaycan kontrolüne geçtiğini duyurmasından sonra Ermenistan muhalefeti ayaklandı.
Yüzlerce kişi Ermenistan hükümet binası önünde toplanarak, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı protesto etti. Protestocular, Paşinyan ile görüşme taleplerini bağırarak dile getirirken, söz konusu yolun Azerbaycan’a bırakılmasına tepki gösterdi.
Ermenistan polisi, hükümet binası önünde sert güvenlik önlemleri aldı.

Yaklaşık 20 protestocu gözaltına alındı

Protestocuların sözcüleri basın açıklaması yaptıktan sonra binaya doğru yönelerek içeri girmeye çalıştı. Ermeni polisi ise protestocuların binaya girmesini önleyerek, yüzlerce kişiyi kapıdan uzaklaştırdı.
Gruplara ayrılan protestocuları çevreleyen Ermeni polisi, yaklaşık 20 protestocunun gözaltına alındığını açıkladı. Polisin uyarılarına rağmen dağılmayı reddeden çok sayıda muhalefet üyesi, tekrar toplanarak sloganlar atmaya devam etti.
Ermenistan-parlamento - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2021
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