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Formula 1'de sıradaki durak Brezilya
Formula 1'de sıradaki durak Brezilya
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 19. yarışına Brezilya ev sahipliği yapacak. 11.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-11T23:06+0300
2021-11-11T23:06+0300
spor
brezilya
formula 1
yarış
pist
sao paulo
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Şampiyonanın 19. ayağı, Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki 4.3 kilometrelik Jose Carlos Pace Pisti'nde 71 tur üzerinden düzenlenecek.Brezilya Grand Prix'sinin sıralama turları, yarın TSİ 22.00'de gerçekleştirilecek. Bu sezon üçüncü kez yapılacak sprint yarışı, 13 Kasım Cumartesi günü TSİ 22.30'da, yarış ise 14 Kasım Pazar günü TSİ 20.00'de başlayacak.Bu sezon pilotlar klasmanındaki şampiyonluk yarışında büyük bir çekişmeye sahne olan organizasyonda, Red Bull-Honda takımından Max Verstappen'in 9, Lewis Hamilton'ın (Mercedes) ise 5 yarış galibiyeti bulunuyor. Sergio Perez (Red Bull-Honda), Esteban Ocon (Alpine), Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) ve Valtteri Bottas (Mercedes) ise birer yarıştan galip ayrıldı.Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:Pilotlar1. Max Verstappen (Hollanda): 312.5 puan2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 293.53. Valtteri Bottas (Finlandiya): 1854. Sergio Perez (Meksika): 1655. Lando Norris (Büyük Britanya): 150Takımlar1. Mercedes 478.52. Red Bull: 477.53. Ferrari: 268.54. McLaren: 2555. Alpine: 106
https://tr.sputniknews.com/20211022/formula-1de-izleyicilerin-favorileri-1050082099.html
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brezilya, formula 1, yarış, pist, sao paulo

Formula 1'de sıradaki durak Brezilya

23:06 11.11.2021
© AAFormula 1 Türkiye Grand Prix'sini Valtteri Bottas kazandı
Formula 1 Türkiye Grand Prix'sini Valtteri Bottas kazandı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2021
© AA
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 19. yarışına Brezilya ev sahipliği yapacak.
Şampiyonanın 19. ayağı, Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki 4.3 kilometrelik Jose Carlos Pace Pisti'nde 71 tur üzerinden düzenlenecek.
Brezilya Grand Prix'sinin sıralama turları, yarın TSİ 22.00'de gerçekleştirilecek. Bu sezon üçüncü kez yapılacak sprint yarışı, 13 Kasım Cumartesi günü TSİ 22.30'da, yarış ise 14 Kasım Pazar günü TSİ 20.00'de başlayacak.
Bu sezon pilotlar klasmanındaki şampiyonluk yarışında büyük bir çekişmeye sahne olan organizasyonda, Red Bull-Honda takımından Max Verstappen'in 9, Lewis Hamilton'ın (Mercedes) ise 5 yarış galibiyeti bulunuyor. Sergio Perez (Red Bull-Honda), Esteban Ocon (Alpine), Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) ve Valtteri Bottas (Mercedes) ise birer yarıştan galip ayrıldı.
Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 312.5 puan
2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 293.5
3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 185
4. Sergio Perez (Meksika): 165
5. Lando Norris (Büyük Britanya): 150

Takımlar

1. Mercedes 478.5
2. Red Bull: 477.5
3. Ferrari: 268.5
4. McLaren: 255
5. Alpine: 106
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