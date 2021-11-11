https://tr.sputniknews.com/20211111/formula-1de-siradaki-durak-brezilya-1050716311.html

Formula 1'de sıradaki durak Brezilya

Formula 1'de sıradaki durak Brezilya

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 19. yarışına Brezilya ev sahipliği yapacak. 11.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-11T23:06+0300

2021-11-11T23:06+0300

2021-11-11T23:06+0300

spor

brezilya

formula 1

yarış

pist

sao paulo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0a/1049689320_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_e1a54d98ee0d972f76c8f0bc9225f94f.jpg

Şampiyonanın 19. ayağı, Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki 4.3 kilometrelik Jose Carlos Pace Pisti'nde 71 tur üzerinden düzenlenecek.Brezilya Grand Prix'sinin sıralama turları, yarın TSİ 22.00'de gerçekleştirilecek. Bu sezon üçüncü kez yapılacak sprint yarışı, 13 Kasım Cumartesi günü TSİ 22.30'da, yarış ise 14 Kasım Pazar günü TSİ 20.00'de başlayacak.Bu sezon pilotlar klasmanındaki şampiyonluk yarışında büyük bir çekişmeye sahne olan organizasyonda, Red Bull-Honda takımından Max Verstappen'in 9, Lewis Hamilton'ın (Mercedes) ise 5 yarış galibiyeti bulunuyor. Sergio Perez (Red Bull-Honda), Esteban Ocon (Alpine), Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) ve Valtteri Bottas (Mercedes) ise birer yarıştan galip ayrıldı.Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:Pilotlar1. Max Verstappen (Hollanda): 312.5 puan2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 293.53. Valtteri Bottas (Finlandiya): 1854. Sergio Perez (Meksika): 1655. Lando Norris (Büyük Britanya): 150Takımlar1. Mercedes 478.52. Red Bull: 477.53. Ferrari: 268.54. McLaren: 2555. Alpine: 106

https://tr.sputniknews.com/20211022/formula-1de-izleyicilerin-favorileri-1050082099.html

brezilya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

brezilya, formula 1, yarış, pist, sao paulo