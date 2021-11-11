https://tr.sputniknews.com/20211111/fransa-abnin-verileri-gocmen-krizinde-rusyanin-rolu-bulunmadigini-gosteriyor-1050698527.html

Fransa: AB'nin verileri, göçmen krizinde Rusya'nın rolü bulunmadığını gösteriyor

Fransa: AB'nin verileri, göçmen krizinde Rusya'nın rolü bulunmadığını gösteriyor

Fransa'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune, AB ülkelerinin Belarus'la ortak sınırlarında yaşanan göç krizine ilişkin verilerin Rusya'nın... 11.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-11T14:13+0300

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BFM'ye demeç veren Beaune, "Rusya'nın bu meselede dahli olduğunu gösteren veriler bulunmuyor. Rusya ile Belarus arasında son derece yakın ilişkiler var" dedi. Göçmen krizinin Almanya Başbakan Vekili Angela Merkel ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dünkü telefon görüşmesi sırasında ele alındığını ve 12 Kasım'da Paris'te Rusya ve Fransa dışişleri ve savunma bakanlarının yapacağı toplantıda masaya yatırılacağını belirten Beaune, "Eğer Rusya sorunun parçası değilse, o zaman çözümün parçasıdır. Bu aşikar. Belarus'un Rusya'ya bağımlılığı giderek daha artıyor ve Moskova'nın göçmen akışını durdurmak için Minsk'i etkileme imkanına sahip olduğu açıkça görülüyor" ifadelerini kullandı. Mevcut durumu göçmen krizinden ziyade 'göçmen saldırısı' olarak adlandıran ve bunda Belarus'un sorumluluğu bulunduğunu öne süren Beaune, AB'nin Polonya, Litvanya ve Letonya sınırları üzerinden gelen göçmenleri kabul etmeye hazır olup olmadığı sorusu karşısında "Bazı göçmenler için bu olabilir. Sığınma hakkı bulunan bazı erkekleri ve kadınları kabul edeceğiz. Eğer herkesi kabul etmeye hazır olduğumuzu söylersek, bu ciddiyetsiz bir tutum olur ve Lukaşenko'yu daha fazla teşvik eder" yanıtını verdi. 'Henüz THY'ye yaptırım planlanmıyor' Bu arada Beaune, ortadan bir Türk Hava Yolları (THY) sorunu olduğunu ve AB'nin bu şirketin Ortadoğu'daki sığınmacıları Minsk'e taşıdığını düşündüğünü söyledi. THY'ye yaptırım uygulanmasının henüz planlanmadığını ancak iddia konusu seferlerin sonlandırılması veya azaltılması için diplomatik çalışma yapılması gerektiğini kaydeden Beaune, "Bir sene önce benzer bir kriz yaşanmış ve Türkiye, Yunanistan'a aynı şekilde baskı uygulamıştı. Bundan dolayı Türkiye'ye karşı sert olmalıyız. Ancak hepsini birbirine karıştırmak istemiyorum, zira sığınmacı akınını organize eden onlar (Türkiye) değildi" diye konuştu. THY, bazı ulusal ve uluslararası medya organlarında yer alan, 'Türk Hava Yolları Belarus seferlerinde yasadışı göçmen taşıyor' şeklindeki haberleri yalanlamıştı. THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, "Ortaklığımız, dünyanın dört bir yanına gerçekleştirdiği uçuşlarda uluslararası otoriteler ile iş birliği içerisinde, tüm güvenlik hassasiyetlerini dikkate almakta ve operasyonlarını bu ölçüde gerçekleştirmektedir. Medyada yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verilmişti.

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fransa, polonya, belarus, ab, thy, göçmen, clement beaune