https://tr.sputniknews.com/20211111/fsb-japonyanin-sovyetler-birligine-saldiri-hazirliklarina-iliskin-belgeleri-acikladi-1050714869.html
FSB, Japonya’nın Sovyetler Birliği’ne saldırı hazırlıklarına ilişkin belgeleri açıkladı
FSB, Japonya’nın Sovyetler Birliği’ne saldırı hazırlıklarına ilişkin belgeleri açıkladı
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), İkinci Dünya Savaşı sırasında Japonya’nın Sovyetler Birliği’ne saldırı hazırlığı yaptığını gösteren arşiv belgelerini... 11.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-11T22:00+0300
2021-11-11T22:00+0300
2021-11-11T22:00+0300
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FSB, Japonya’nın 6 üst düzey askeri yetkilinin sorgu kayıtlarını sundu. Japon yetkililer, Japonya’nın Sovyetler Birliği’ne karşı savaş başlatma planlarını anlatıyor. Bu belgeler, Sovyet askeri karşı istihbaratı Smerş’in ‘özel dosyasında’ yer alıyor. ‘Özel dosya’ terimi, içindeki belgelerin yüksek gizlilikte olduğunu gösteriyor.İfadesi alınan Japon askeri yetkililer, dönemin Japonya Savunma Bakan Yardımcısı Kiedzi Tominaga, Kwantung Ordusu Komutanı Mizuharu Miyake, general Şunu Akikusa, albay Saburo Asada, general Kendzo Yanagita ve Tosio Hosiko.Smerş’in Başkanı Viktor Abakumov, Sovyet Hükümeti’ne yazdığı 13 Şubat 1946 tarihli raporunda, “Tominaga, Miyake, Yanagita, Akikusa, Asada ve Hosiko, Japon hükümetinin uzun yıllardır Sovyetler Birliği'ne karşı savaş hazırlığı yaptığı yönünde ifade verdi. Japonlar, Alman hükümetiyle işbirliği içinde 1941’te savaş hazırlıklarını güçlendirdi ve bu amaçla Japonya Genelkurmay Başkanlığı, Barbarossa planına benzer şekilde Sovyetler Birliği’ne saldırı için, ‘Kwantung Ordusu’nun özel manevraları’ anlamına gelen ‘Kantokuen’ adı verilen kendi planını geliştirdi” diye yazıyor.Raporda, planın, savaş başında Sovyet Birliği’ne karşı geniş kapsamlı terör ve Kızıl Ordu birliklerine karşı bakteriyolojik dahil çeşitli sabotajlar öngördüğü ifade ediliyor.
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rusya, japonya, ikinci dünya savaşı, fsb
FSB, Japonya’nın Sovyetler Birliği’ne saldırı hazırlıklarına ilişkin belgeleri açıkladı
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), İkinci Dünya Savaşı sırasında Japonya’nın Sovyetler Birliği’ne saldırı hazırlığı yaptığını gösteren arşiv belgelerini yayınladı.
FSB, Japonya’nın 6 üst düzey askeri yetkilinin sorgu kayıtlarını sundu.
Japon yetkililer, Japonya’nın Sovyetler Birliği’
ne karşı savaş başlatma planlarını anlatıyor. Bu belgeler, Sovyet askeri karşı istihbaratı Smerş’in ‘özel dosyasında’ yer alıyor.
‘Özel dosya’ terimi, içindeki belgelerin yüksek gizlilikte olduğunu gösteriyor.
İfadesi alınan Japon askeri yetkililer, dönemin Japonya Savunma Bakan Yardımcısı Kiedzi Tominaga, Kwantung Ordusu Komutanı Mizuharu Miyake, general Şunu Akikusa, albay Saburo Asada, general Kendzo Yanagita ve Tosio Hosiko.
Smerş’in Başkanı Viktor Abakumov, Sovyet Hükümeti’ne yazdığı 13 Şubat 1946 tarihli raporunda, “Tominaga, Miyake, Yanagita, Akikusa, Asada ve Hosiko, Japon hükümetinin uzun yıllardır Sovyetler Birliği'ne karşı savaş hazırlığı yaptığı yönünde ifade verdi. Japonlar, Alman hükümetiyle işbirliği içinde 1941’te savaş hazırlıklarını güçlendirdi ve bu amaçla Japonya Genelkurmay Başkanlığı, Barbarossa planına benzer şekilde Sovyetler Birliği’ne saldırı için, ‘Kwantung Ordusu’nun özel manevraları’ anlamına gelen ‘Kantokuen’ adı verilen kendi planını geliştirdi” diye yazıyor.
Raporda, planın, savaş başında Sovyet Birliği’ne karşı geniş kapsamlı terör ve Kızıl Ordu birliklerine karşı bakteriyolojik dahil çeşitli sabotajlar öngördüğü ifade ediliyor.