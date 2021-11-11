https://tr.sputniknews.com/20211111/galatasaray-baskani-elmas-kulubu-borc-batagina-bizler-soktuk-1050683923.html

Galatasaray Başkanı Elmas: Kulübü borç batağına bizler soktuk

Galatasaray Başkanı Elmas: Kulübü borç batağına bizler soktuk

Galatasaray Başkanı Elmas "Zararları alkışlayarak ibra ettiğimiz için. Bütçemizden, gelirimizden fazla harcadığımız için. Bugüne kadar hiç farklı davranmadık... 11.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-11T02:44+0300

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spor

galatasaray

galatasay kulübü

borç

burak elmas

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Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, kendilerini futbolda ileriye götürecek yeni bir sistem kurmayı hedeflediklerini söyledi.Galatasaray'ın kasım ayı olağan divan kurulu toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapıldı. Katılımcıların HES kodu sorgulamasıyla alındığı toplantı basına kapalı gerçekleştirilirken, GSTV üzerinden canlı yayımlandı.'Yeni bir futbol sistemi kurma peşindeyiz'Toplantıda konuşan Kulüp Başkanı Burak Elmas, TFF 2. Lig ekiplerinden Niğde Anadolu Futbol Kulübü ile ilgili yaptıkları iş birliği anlaşmasına değinerek, şunlaro söyledi:Burak Elmas, yaptıkları işbirliğinin daha önce Beylerbeyi Spor Kulübü ile olan anlaşmadan farklı olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:'Bu dönemin çok kritik bir dönem olduğunun farkındayız'Galatasaray Kulübünü en iyi şekilde yönetmeye çalıştıklarını aktaran Elmas, sözlerini şöyle sürdürdü:Elmas, kulüp tüzüğünde bazı değişiklikler yapmak için ocak ayında kongre yapacaklarını belirterek, "Galatasaray'ın işleyişini yavaşlatan, zorlaştıran, geçmişte yaşadığımız birçok problemi yaşatan, hepimizin değişmesi yönünde ortak fikirde olduğumuz maddeler var. Tüzük değişikliğini ocak ayında yapmayı arzu ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.Tanrıverdi ve Pasinler sunum yaptıToplantıda yönetim kurulu üyesi Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, Galatasaray Mağazacılık AŞ'de yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.Geçen sezon 94 milyon lira olarak kapanan şirket cirosunu, bu sezon 175 milyon liraya çıkarmayı hedeflediklerini ve buna çok yakın olduklarını söyledi.Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, Galatasaray Futbol Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim'in hayatının anlatıldığı belgeselin ocak ayında Netflix'te yayımlanacağını, kendilerinin de tecrübeli çalıştırıcının adıyla hazırladıkları ürün koleksiyonunu bu dönemde satışa sunacağını aktardı.Galatasaray Yardımlaşma Vakfı Betül Güntürk Pasinler de toplantıda vakfın çalışmaları hakkında bir sunum yaptı.

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galatasaray, galatasay kulübü, borç, burak elmas