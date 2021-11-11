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Galatasaray Başkanı Elmas: Kulübü borç batağına bizler soktuk
Galatasaray Başkanı Elmas: Kulübü borç batağına bizler soktuk
Galatasaray Başkanı Elmas "Zararları alkışlayarak ibra ettiğimiz için. Bütçemizden, gelirimizden fazla harcadığımız için. Bugüne kadar hiç farklı davranmadık... 11.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-11T02:44+0300
2021-11-11T02:44+0300
spor
galatasaray
galatasay kulübü
borç
burak elmas
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Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, kendilerini futbolda ileriye götürecek yeni bir sistem kurmayı hedeflediklerini söyledi.Galatasaray'ın kasım ayı olağan divan kurulu toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapıldı. Katılımcıların HES kodu sorgulamasıyla alındığı toplantı basına kapalı gerçekleştirilirken, GSTV üzerinden canlı yayımlandı.'Yeni bir futbol sistemi kurma peşindeyiz'Toplantıda konuşan Kulüp Başkanı Burak Elmas, TFF 2. Lig ekiplerinden Niğde Anadolu Futbol Kulübü ile ilgili yaptıkları iş birliği anlaşmasına değinerek, şunlaro söyledi:Burak Elmas, yaptıkları işbirliğinin daha önce Beylerbeyi Spor Kulübü ile olan anlaşmadan farklı olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:'Bu dönemin çok kritik bir dönem olduğunun farkındayız'Galatasaray Kulübünü en iyi şekilde yönetmeye çalıştıklarını aktaran Elmas, sözlerini şöyle sürdürdü:Elmas, kulüp tüzüğünde bazı değişiklikler yapmak için ocak ayında kongre yapacaklarını belirterek, "Galatasaray'ın işleyişini yavaşlatan, zorlaştıran, geçmişte yaşadığımız birçok problemi yaşatan, hepimizin değişmesi yönünde ortak fikirde olduğumuz maddeler var. Tüzük değişikliğini ocak ayında yapmayı arzu ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.Tanrıverdi ve Pasinler sunum yaptıToplantıda yönetim kurulu üyesi Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, Galatasaray Mağazacılık AŞ'de yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.Geçen sezon 94 milyon lira olarak kapanan şirket cirosunu, bu sezon 175 milyon liraya çıkarmayı hedeflediklerini ve buna çok yakın olduklarını söyledi.Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, Galatasaray Futbol Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim'in hayatının anlatıldığı belgeselin ocak ayında Netflix'te yayımlanacağını, kendilerinin de tecrübeli çalıştırıcının adıyla hazırladıkları ürün koleksiyonunu bu dönemde satışa sunacağını aktardı.Galatasaray Yardımlaşma Vakfı Betül Güntürk Pasinler de toplantıda vakfın çalışmaları hakkında bir sunum yaptı.
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galatasaray, galatasay kulübü, borç, burak elmas

Galatasaray Başkanı Elmas: Kulübü borç batağına bizler soktuk

02:44 11.11.2021
© İHABurak Elmas
Burak Elmas - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2021
© İHA
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Galatasaray Başkanı Elmas "Zararları alkışlayarak ibra ettiğimiz için. Bütçemizden, gelirimizden fazla harcadığımız için. Bugüne kadar hiç farklı davranmadık. Hep daha fazla harcadık. Gelirler büyüdü, borçlanma kabiliyetimiz arttı daha fazla borçlandık. Hem kulübü hem de sahibi olduğumuz Sportif AŞ'yi aynı şekilde borç batağına bizler soktuk" dedi.
Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, kendilerini futbolda ileriye götürecek yeni bir sistem kurmayı hedeflediklerini söyledi.
Galatasaray'ın kasım ayı olağan divan kurulu toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapıldı. Katılımcıların HES kodu sorgulamasıyla alındığı toplantı basına kapalı gerçekleştirilirken, GSTV üzerinden canlı yayımlandı.

'Yeni bir futbol sistemi kurma peşindeyiz'

Toplantıda konuşan Kulüp Başkanı Burak Elmas, TFF 2. Lig ekiplerinden Niğde Anadolu Futbol Kulübü ile ilgili yaptıkları iş birliği anlaşmasına değinerek, şunlaro söyledi:
"Galatasaray'ı ileriye götürecek yeni bir futbol sistemi kurma peşindeyiz. Bu sistemin önemli parçası da Galatasaray'ın altyapısında yetişen oyuncularımızı rekabetçi liglerde oynatmak ve onlara bizim kontrolümüz altında gelişme şansı vermek. Biliyorsunuz genç oyuncularımız bilabedel başka takımlara kiralanıyor. Bazıları oynatmıyor, orada gelişemiyor. Belki Galatasaray'ın kazanacağı birçok oyuncuyu o ara yaşta kaybediyoruz. Bir de alt liglerden gelen Kerem ve Taylan gibi oyuncuların bir ön takımda, Galatasaray sistemine uyacak şekilde yetiştirilmesi ve oynayarak hazır hale gelmesi gibi bir hedefimiz var."
Burak Elmas, yaptıkları işbirliğinin daha önce Beylerbeyi Spor Kulübü ile olan anlaşmadan farklı olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:
"Galatasaray logosu ve markasını asla kullanılmayacak. Galatasaray'ın, 1481 Futbol Yatırımları AŞ ile herhangi bir hisse sahipliği ve ilişiği yoktur. Burada Galatasaraylı iş adamlarının Galatasaray'a hizmet için yaptıkları yatırım vardır. Galatasaray'ın tek bağı, kiraladığı futbolcunun ilk 11'de oynama garantisi alması ve geri transferinde de çok cüzi şartlarda dönmesi. Bunun dışında Galatasaraylıların orada yetişmekte olan gençlerimizi görebilmeleri için de o takımın maçlarının GSTV'den yayınlamayı düşünüyoruz. Yurt dışından da görüştüğümüz birkaç takım var. Bu sistemin Galatasaray açısından bir riski yok. Yatırımcı arkadaşlarımız orayı yönetiyorlar."

'Bu dönemin çok kritik bir dönem olduğunun farkındayız'

Galatasaray Kulübünü en iyi şekilde yönetmeye çalıştıklarını aktaran Elmas, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Evet çok büyük zorluklar var. 'Niye tekrar o noktaya döndük?' derseniz. Düşünce ve hareket biçimimizi değiştirmediğimiz için. Zararları alkışlayarak ibra ettiğimiz için. Bütçemizden, gelirimizden fazla harcadığımız için. Bugüne kadar hiç farklı davranmadık. Hep daha fazla harcadık. Gelirler büyüdü, borçlanma kabiliyetimiz arttı daha fazla borçlandık. Hem kulübü hem de sahibi olduğumuz Sportif AŞ'yi aynı şekilde borç batağına bizler soktuk. Burada kimseye suç bulamayız. Alkışlarla soktuk. Bu dönemin çok kritik bir dönem olduğunun farkındayız. Önlemlerimizi ona göre almaya çalışıyoruz. Gönül isterdi hemen alalım ama bizim girmiş olduğumuz bir takım kontratlar var. Bunların yenilenmesi ve iptal edilmesi hukuki olarak hemen gerçekleşmiyor. Önümüzdeki sene gelirine göre harcama yapan bir yapı oluşturacağız."
Elmas, kulüp tüzüğünde bazı değişiklikler yapmak için ocak ayında kongre yapacaklarını belirterek, "Galatasaray'ın işleyişini yavaşlatan, zorlaştıran, geçmişte yaşadığımız birçok problemi yaşatan, hepimizin değişmesi yönünde ortak fikirde olduğumuz maddeler var. Tüzük değişikliğini ocak ayında yapmayı arzu ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Tanrıverdi ve Pasinler sunum yaptı

Toplantıda yönetim kurulu üyesi Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, Galatasaray Mağazacılık AŞ'de yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Geçen sezon 94 milyon lira olarak kapanan şirket cirosunu, bu sezon 175 milyon liraya çıkarmayı hedeflediklerini ve buna çok yakın olduklarını söyledi.
Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, Galatasaray Futbol Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim'in hayatının anlatıldığı belgeselin ocak ayında Netflix'te yayımlanacağını, kendilerinin de tecrübeli çalıştırıcının adıyla hazırladıkları ürün koleksiyonunu bu dönemde satışa sunacağını aktardı.
Galatasaray Yardımlaşma Vakfı Betül Güntürk Pasinler de toplantıda vakfın çalışmaları hakkında bir sunum yaptı.
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