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https://tr.sputniknews.com/20211111/guney-afrikada-apartheid-doneminin-son-cumhurbaskani-de-klerk-hayatini-kaybetti--1050699514.html
Güney Afrika'da apartheid döneminin son cumhurbaşkanı De Klerk hayatını kaybetti
Güney Afrika'da apartheid döneminin son cumhurbaşkanı De Klerk hayatını kaybetti
Güney Afrika Cumhuriyeti'ni 1948-1994 yıllarında yöneten apartheid rejiminin son cumhurbaşkanı Frederik Willem de Klerk 85 yaşında yaşamını yitirdi. 11.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-11T14:36+0300
2021-11-11T14:36+0300
2021-11-11T14:36+0300
güney afrika
nelson mandela
nobel barış ödülü
apartheid
frederik willem de klerk
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FW de Klerk Vakfı'ndan yapılan açıklamada, bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören eski Cumhurbaşkanı'nın bu sabah saatlerinde Cape Town'daki evinde hayatını kaybettiği açıklandı.Güney Afrika'yı 1989-1994 yıllarında yöneten Klerk, apartheid rejiminin sonlandırılmasında önemli rol oynamıştı. Klerk, 1990'dan itibaren siyasi partiler üzerindeki yasakların kaldırılmasını ve Nelson Mandela'nın serbest bırakılmasını sağlayarak, ülkede demokratik sürecin önünü açmıştı. Mandela ile 1993'te Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Klerk, ülkenin 1994'te kurulan ilk demokratik hükümetinde cumhurbaşkanı yardımcılığı görevi yürütmüştü. Klerk'in son dönemlerinde tekrar apartheid dönemini savunması ve bu rejimin insanlığa karşı bir suç olduğunu reddetmesi, eleştirilere neden olmuştu.
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güney afrika, nelson mandela, nobel barış ödülü, apartheid, frederik willem de klerk
Güney Afrika'da apartheid döneminin son cumhurbaşkanı De Klerk hayatını kaybetti
Güney Afrika Cumhuriyeti'ni 1948-1994 yıllarında yöneten apartheid rejiminin son cumhurbaşkanı Frederik Willem de Klerk 85 yaşında yaşamını yitirdi.
FW de Klerk Vakfı'ndan yapılan açıklamada, bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören eski Cumhurbaşkanı'nın bu sabah saatlerinde
Cape Town'daki evinde hayatını kaybettiği açıklandı.
Güney Afrika'yı 1989-1994 yıllarında yöneten Klerk, apartheid rejiminin sonlandırılmasında önemli rol oynamıştı.
Klerk, 1990'dan itibaren siyasi partiler üzerindeki yasakların kaldırılmasını ve
Nelson Mandela'nın serbest bırakılmasını sağlayarak, ülkede demokratik sürecin önünü açmıştı.
Mandela ile
1993'te Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Klerk, ülkenin 1994'te kurulan ilk demokratik hükümetinde cumhurbaşkanı yardımcılığı görevi yürütmüştü.
Klerk'in son dönemlerinde tekrar apartheid dönemini savunması ve bu rejimin insanlığa karşı bir suç olduğunu reddetmesi, eleştirilere neden olmuştu.