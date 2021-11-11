https://tr.sputniknews.com/20211111/guney-afrikada-apartheid-doneminin-son-cumhurbaskani-de-klerk-hayatini-kaybetti--1050699514.html

Güney Afrika'da apartheid döneminin son cumhurbaşkanı De Klerk hayatını kaybetti

Güney Afrika'da apartheid döneminin son cumhurbaşkanı De Klerk hayatını kaybetti

Güney Afrika Cumhuriyeti'ni 1948-1994 yıllarında yöneten apartheid rejiminin son cumhurbaşkanı Frederik Willem de Klerk 85 yaşında yaşamını yitirdi. 11.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-11T14:36+0300

2021-11-11T14:36+0300

2021-11-11T14:36+0300

güney afrika

nelson mandela

nobel barış ödülü

apartheid

frederik willem de klerk

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FW de Klerk Vakfı'ndan yapılan açıklamada, bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören eski Cumhurbaşkanı'nın bu sabah saatlerinde Cape Town'daki evinde hayatını kaybettiği açıklandı.Güney Afrika'yı 1989-1994 yıllarında yöneten Klerk, apartheid rejiminin sonlandırılmasında önemli rol oynamıştı. Klerk, 1990'dan itibaren siyasi partiler üzerindeki yasakların kaldırılmasını ve Nelson Mandela'nın serbest bırakılmasını sağlayarak, ülkede demokratik sürecin önünü açmıştı. Mandela ile 1993'te Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Klerk, ülkenin 1994'te kurulan ilk demokratik hükümetinde cumhurbaşkanı yardımcılığı görevi yürütmüştü. Klerk'in son dönemlerinde tekrar apartheid dönemini savunması ve bu rejimin insanlığa karşı bir suç olduğunu reddetmesi, eleştirilere neden olmuştu.

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güney afrika, nelson mandela, nobel barış ödülü, apartheid, frederik willem de klerk