Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
https://tr.sputniknews.com/20211111/guney-afrikada-apartheid-doneminin-son-cumhurbaskani-de-klerk-hayatini-kaybetti--1050699514.html
Güney Afrika'da apartheid döneminin son cumhurbaşkanı De Klerk hayatını kaybetti
Güney Afrika'da apartheid döneminin son cumhurbaşkanı De Klerk hayatını kaybetti
Güney Afrika Cumhuriyeti'ni 1948-1994 yıllarında yöneten apartheid rejiminin son cumhurbaşkanı Frederik Willem de Klerk 85 yaşında yaşamını yitirdi. 11.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-11T14:36+0300
2021-11-11T14:36+0300
güney afrika
nelson mandela
nobel barış ödülü
apartheid
frederik willem de klerk
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0b/1050699485_0:223:3244:2048_1920x0_80_0_0_840a7ff996afebcade7066445dbd4ee6.jpg
FW de Klerk Vakfı'ndan yapılan açıklamada, bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören eski Cumhurbaşkanı'nın bu sabah saatlerinde Cape Town'daki evinde hayatını kaybettiği açıklandı.Güney Afrika'yı 1989-1994 yıllarında yöneten Klerk, apartheid rejiminin sonlandırılmasında önemli rol oynamıştı. Klerk, 1990'dan itibaren siyasi partiler üzerindeki yasakların kaldırılmasını ve Nelson Mandela'nın serbest bırakılmasını sağlayarak, ülkede demokratik sürecin önünü açmıştı. Mandela ile 1993'te Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Klerk, ülkenin 1994'te kurulan ilk demokratik hükümetinde cumhurbaşkanı yardımcılığı görevi yürütmüştü. Klerk'in son dönemlerinde tekrar apartheid dönemini savunması ve bu rejimin insanlığa karşı bir suç olduğunu reddetmesi, eleştirilere neden olmuştu.
güney afrika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0b/1050699485_383:0:3114:2048_1920x0_80_0_0_6f660fff3b6d0e0b65499026e39fd288.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
güney afrika, nelson mandela, nobel barış ödülü, apartheid, frederik willem de klerk

Güney Afrika'da apartheid döneminin son cumhurbaşkanı De Klerk hayatını kaybetti

14:36 11.11.2021
© AP Photo / Manu FernandezFrederik Willem de Klerk
Frederik Willem de Klerk - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2021
© AP Photo / Manu Fernandez
Abone ol
Güney Afrika Cumhuriyeti'ni 1948-1994 yıllarında yöneten apartheid rejiminin son cumhurbaşkanı Frederik Willem de Klerk 85 yaşında yaşamını yitirdi.
FW de Klerk Vakfı'ndan yapılan açıklamada, bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören eski Cumhurbaşkanı'nın bu sabah saatlerinde Cape Town'daki evinde hayatını kaybettiği açıklandı.
Güney Afrika'yı 1989-1994 yıllarında yöneten Klerk, apartheid rejiminin sonlandırılmasında önemli rol oynamıştı.
Klerk, 1990'dan itibaren siyasi partiler üzerindeki yasakların kaldırılmasını ve Nelson Mandela'nın serbest bırakılmasını sağlayarak, ülkede demokratik sürecin önünü açmıştı.
Mandela ile 1993'te Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Klerk, ülkenin 1994'te kurulan ilk demokratik hükümetinde cumhurbaşkanı yardımcılığı görevi yürütmüştü.
Klerk'in son dönemlerinde tekrar apartheid dönemini savunması ve bu rejimin insanlığa karşı bir suç olduğunu reddetmesi, eleştirilere neden olmuştu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:07AB Konseyi, Türkiye'ye yönelik Doğu Akdeniz yaptırımlarını 1 yıl daha uzattı
16:06Malatya'da çöken binada çalışan işçiler: İş yeri sahibine 'Bu bina çürük' demiştik
16:02Pakistan'da 'genişletilmiş troyka' toplantısı: 'Afganistan ekonomik çöküşün eşiğinde'
15:57Yüksek yerlerde dolaşmayı seven turistler için 7 farklı destinasyon
15:54Sezgin Baran Korkmaz, Uğur Dündar’a dava açtı
15:39Asya'nın en pahalı dairesi Hong Kong'da 82.2 milyon dolara satıldı
15:36Türkçeyi ilk konuşanlar tespit edildi: 9 bin yıl önce Çin'de
15:34Beşiktaş'ta telefona bakarken ölüme neden olan otobüs şoförüne 22.5 yıla kadar hapis istemi
15:32Belarus’a mülteci taşıma suçlaması: ‘THY’ye karşı yaptırım gücü masaya sürülebilir’
15:25Açık öğretim liseleri için 8 dönem şartı kaldırıldı
15:23Kılıçdaroğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'e nazar boncuğu taktı
15:15Peskov: Rusya'nın göçmen kriziyle bir ilgisi yok, çözüm için katkı sunmaya çalışıyor
15:10Belarus: Ya Avrupa’ya gaz akışını kesersek? AB yaptırım kararı almadan önce düşünsün
15:08Irak'ta robot garson kullanan ilk restoran açıldı
15:00Rusya, Kırım'a yaklaşan İngiliz keşif uçağını önlemek üzere Su-30 jetini havalandırdı
14:55AK Partili Külünk: Yeni bir iletişim dili ile yüzde 70 bile alabiliriz
14:53Gazeteci Taha Akyol ve oğlunu dolandıranlara hapis cezası verildi
14:48Erdoğan: Yanan ormanlar, sel baskınları gibi değişen meteorolojik değerler bize tabiatın ikazlarıdır
14:45Twitch yayıncısı Amouranth'ın NFT'si 125 bin dolara satıldı
14:45Sony, PlayStation 5 için üretim hedefini düşürdü