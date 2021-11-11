https://tr.sputniknews.com/20211111/hava-sicakliklari-yarindan-itibaren-artacak-1050710306.html

Hava sıcaklıkları yarından itibaren artacak

Hava sıcaklıkları yarından itibaren artacak

Ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının yarından itibaren artmaya başlaması bekleniyor. 11.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-11T18:49+0300

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türkiye

meteoroloji

sıcak hava

düşüş

açıklama

artış

sıcaklık

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının yarından itibaren artmaya başlayacağı ve hafta sonu mevsim normalleri civarı ve yer yer biraz üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.Cuma, cumartesi ve pazar günleri yağış beklenmiyor. Pazartesi ve salı günü kuzey kesimlerde sağanak yağış öngörülüyor.Marmara ile kuzey, iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere, sis ve pus beklendiğinden ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

https://tr.sputniknews.com/20211108/carsambadan-itibaren-hava-sicakliklari-hissedilir-derecede-azalacak-1050595168.html

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meteoroloji, sıcak hava, düşüş, açıklama, artış, sıcaklık