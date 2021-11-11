https://tr.sputniknews.com/20211111/hdpnin-savunmasi-yargitayda-1050690643.html

HDP'nin savunması Yargıtay'da

HDP'nin savunması Yargıtay'da

Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP'nin kapatma davasına ilişkin savunmasını Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. 11.11.2021, Sputnik Türkiye

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politika

hdp

savunma

parti kapatma

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HDP'li hukukçularca hazırlanan 173 sayfalık ön savunma, kapatma davasını açan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.Savunmayı inceleyecek olan Başsavcı Bekir Şahin davaya ilişkin son sözünü içeren esas hakkındaki görüşünü mahkemeye sunacak.HDP'nin de son savunmasının ardından AYM Başkanı Zühtü Arslan’ın belirleyeceği günde, kapatma davası esastan karara bağlanacak.Yargıtay Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede partinin temelli kapatılması, mal varlıklarına el koyulması ve aralarında mevcut milletvekillerinin de olduğu 451 partiliye siyasi yasak getirilmesi isteniyor.

https://tr.sputniknews.com/20211105/hdp-kapatilmasi-istemiyle-acilan-davada-yazili-savunmasini-aymye-sundu-1050519364.html

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hdp, savunma, parti kapatma