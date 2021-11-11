Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211111/hukumlulerin-kovid-19-izin-suresi-30-kasimda-sona-erecek-1050717510.html
Hükümlülerin Kovid-19 izin süresi 30 Kasım'da sona erecek
Hükümlülerin Kovid-19 izin süresi 30 Kasım'da sona erecek
Açık ceza infaz kurumlarındaki veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle... 11.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-11T23:41+0300
2021-11-11T23:41+0300
türkiye
cezaevi
hükümlü
kovid-19
türkiye’de kovid-19 salgını
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/05/1050517984_129:0:1373:700_1920x0_80_0_0_38aa8fac5b8be9d0b8470fd1fa3d80d1.jpg
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki Kovid-19 izin süresinin 30 Kasım'da sona ereceğini duyurdu.Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, 5275 sayılı Kanun'un geçici 9. maddesi kapsamında, 14 Nisan 2020'den itibaren, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ve denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak, cezasının infazına karar verilen yükümlülerin Kovid-19 iznine gönderildiği hatırlatıldı.Söz konusu hükümlülerin yasa gereği izin sürelerinin 30 Kasım'da sona ereceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/05/1050517984_284:0:1217:700_1920x0_80_0_0_69bb029a594df60c91bc2c61c1d40b03.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
cezaevi, hükümlü, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını

Hükümlülerin Kovid-19 izin süresi 30 Kasım'da sona erecek

23:41 11.11.2021
© İHACezaevi, hapis
Cezaevi, hapis - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2021
© İHA
Abone ol
Açık ceza infaz kurumlarındaki veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlülerin Kovid-19 izin süreleri 30 Kasım'da sona erecek.
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki Kovid-19 izin süresinin 30 Kasım'da sona ereceğini duyurdu.
Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, 5275 sayılı Kanun'un geçici 9. maddesi kapsamında, 14 Nisan 2020'den itibaren, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ve denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak, cezasının infazına karar verilen yükümlülerin Kovid-19 iznine gönderildiği hatırlatıldı.
Söz konusu hükümlülerin yasa gereği izin sürelerinin 30 Kasım'da sona ereceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu tavsiye kararları doğrultusunda ceza infaz kurumlarında alınan tedbirlerin yanı sıra Kovid-19 izninden dönecek olan hükümlülerin; aşı yaptırmayanların mümkün olan en kısa sürede aşılarını yaptırmaları, aşıları eksik olanların da Sağlık Bakanlığının aşı şemasına uygun şekilde aşılarını tamamlamaları, kuruma gelmeden önceki son 14 günü kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak geçirmeleri, kuruma girişlerinden 48 saat önce PCR testlerini yaptırmaları, kuruma girişleri esnasında maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları ve HES kodlarını yazılı olarak yanlarında bulundurmaları, gerek kendileri, gerekse ceza infaz kurumlarında barındırılan diğer hükümlülerin sağlığı açısından önem arz etmektedir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de hükümlülerin sağlığının korunması bakımından tüm tedbirler titizlikle uygulanacaktır."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
23:56Hollanda'da günlük Kovid-19 vakalarında en yüksek sayı kaydedildi
23:48Muğla'da kıyıya 3 metre mesafede köpek balıkları görüntülendi
23:41Hükümlülerin Kovid-19 izin süresi 30 Kasım'da sona erecek
23:39Roscosmos: Ay, Venüs ve Mars araştırmalarına ek fon sağlanacak
23:35Türkiye ile Katar arasındaki niyet mektubuna ilişkin kanun teklifi kabul edildi
23:282022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 9. haftası 5 maçla başladı
23:11Lavrov: Mali'de Rus özel askeri şirketlerin görev yaptığına dair iddiaların hayal ürünü
23:11Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: Türkiye dünyada süper güç olarak gösterilen bir ülke
23:10Narkotik köpeği Zela, görevini Bella'ya devretti
23:06Formula 1'de sıradaki durak Brezilya
22:41‘Rusya-Türkiye ticaret hacmi Ocak-Eylül’de yüzde 53.9 artarak 23.3 milyar dolara ulaştı’
22:41Putin, Arjantin lideri Fernandez'le koronavirüsle mücadeleyi ve ortaklığın güçlendirilmesini görüştü
22:27'Erdoğan’ın evinin fotoğrafını çeken İsrailli çift gözaltına alındı' iddiası
22:23Başak Demirtaş’a 2 yıl 6 ay hapis cezası
22:19Cem Yılmaz'dan 'Erşan Kuneri' paylaşımı
22:12İmamoğlu: Popülist siyasi liderler iklim eyleminin önünde engel
22:09Belarus Devlet Ajansı: Lukaşenko, Rusya'ya Birlik Devleti sınırlarında nöbete katılmasını rica etti
22:00FSB, Japonya’nın Sovyetler Birliği’ne saldırı hazırlıklarına ilişkin belgeleri açıkladı
21:41Avrupa İlaç Ajansı, Kovid-19'a karşı 2 ilacın kullanımını tavsiye etti
21:37Halkbank, yılın 9 ayında 215 milyon TL net kar elde etti