https://tr.sputniknews.com/20211111/ibb-meclisi-oybirligi-ile-onayladi-zeki-murenin-adi-yasadigi-sokaga-verildi-1050707144.html

İBB Meclisi oybirliği ile onayladı: Zeki Müren’in adı yaşadığı sokağa verildi

İBB Meclisi oybirliği ile onayladı: Zeki Müren’in adı yaşadığı sokağa verildi

‘Sanat Güneşi’ olarak da anılan Zeki Müren’in adı, İBB Meclisi’nde oybirliği ile alınan kararla 24 yıl boyunca yaşadığı Akağaç Sokağı’na verildi. 11.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-11T17:09+0300

2021-11-11T17:09+0300

2021-11-11T17:09+0300

yaşam

zeki müren

ibb

beşiktaş

levent

sokak

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İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Meclisi, 1996’da kalp krizi sonucu yaşamını yitiren ünlü sanatçı Zeki Müren’in adını, Levent’te 24 yıl yaşadığı Akağaç Sokağı’na verdi. “Sanat Güneşi” olarak da anılan Zeki Müren’in adının, yaşadığı sokağa verilmesiyle ilgili karar oybirliği ile alındı. İstisnalar hariç sokak ve cadde adlarının değiştirilmesine, adres sistemini bozduğu için uzunca bir süredir izin verilmiyordu.Beşiktaş Belediye’sinin, Zeki Müren’in adının, 1962-1986 yılları arasında yaşadığı Konaklar Mahallesi’ndeki Akağaç Sokağa verilmesiyle ilgili tavsiye niteliğindeki teklifi, eylül ayında İBB Meclisi’ne gelmişti. Eylül ayında söz konusu teklif Harita, Kültür ve Sanat komisyonlarına havale edilmişti. Çalışmalarını tamamlayan komisyonlar teklifle ilgili ortak raporlarını İBB Meclisi’ne sunmuştu.Beşiktaş Belediye Meclisi’nin 21 Mayıs 2021 tarihli tavsiye niteliğindeki kararında özetle şöyle denilmişti:“Söz konusu Konaklar Mahallesi, Akağaç Sokakta 1962-1986 yılları arasında yaşayan Zeki Müren’in yaşadığı sokağa isminin verilmesi sevenleri tarafından sosyal medyada gündem olmuştur. 600’ü aşkın plak ve kaset dolduran, 1955’te ‘Manolyam’ adlı şarkısıyla Türkiye’de ilk kez verilen Altın Plak Ödülü’nü alan ve 1991 yılında Devlet Sanatçısı seçilen Zeki Müren şöhretinin doruğunda olduğu 1962-1986 yılları arasında Konaklar Mahallesi, Akağaç Sokak, 6 numaralı villada yaşaması sebebi ile isminin sokak ismine verilmesi uygun olacağı düşünülmüştür. Akağaç Sokağın isminin ‘Zeki Müren Sokak’ olarak değiştirilmesine ilişkin komisyon raporunun aynen kabulüne meclise katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.”

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zeki müren, ibb, beşiktaş, levent, sokak