https://tr.sputniknews.com/20211111/ilicali-hull-citynin-yeni-teknik-direktoru-olarak-arveladze-ile-anlasti-iddiasi-1050692569.html

'Ilıcalı, Hull City'nin yeni teknik direktörü olarak Arveladze ile anlaştı' iddiası

'Ilıcalı, Hull City'nin yeni teknik direktörü olarak Arveladze ile anlaştı' iddiası

Acun Ilıcalı'nın satın almak için prensip anlaşmasına vardığı İngiliz takımı Hull City'nin teknik direktörünün Şota Arveladze olacağı öne sürüldü. 11.11.2021, Sputnik Türkiye

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acun ilıcalı

hull city

şota arveladze

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İngiltere Championship'te mücadele eden kulüplerden Hull City'yi satın almak için geri sayıma geçen televizyoncu Acun Ilıcalı'nın, yakın arkadaşı teknik direktör Şota Arveladze'yle anlaşmaya vardığı iddia edildi.Gazeteci Salim Manav'ın aktardığına göre Ilıcalı, son olarak Özbekistan takımı Pakhtakor Tashkent'in teknik direktörlüğünü yapan Şota Arveladze ile anlaşmaya vardı. Ilıcalı, yakın dostu Şota ile Trabzonspor-Fenerbahçe maçına özel uçakla gitmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211109/acun-ilicalidan-hull-city-paylasimi-geri-sayim-basladi-1050640074.html

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acun ilıcalı, hull city, şota arveladze