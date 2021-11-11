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https://tr.sputniknews.com/20211111/imamoglu-iklim-zirvesinde-kanal-istanbul-projesine-dikkat-cekti-kentin-guvenligi-icin-tehlikeli-1050710486.html
İmamoğlu İklim Zirvesi'nde 'Kanal İstanbul' projesine dikkat çekti: Kentin güvenliği için tehlikeli
İmamoğlu İklim Zirvesi'nde 'Kanal İstanbul' projesine dikkat çekti: Kentin güvenliği için tehlikeli
Glasgow’da düzenlenen 'İklim Zirvesi'nde konuşan İmamoğlu, İstanbul'daki olası deprem tehlikesine dikkat çekerek, “Avrupa’nın en büyük kenti olan İstanbul’un... 11.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-11T18:59+0300
2021-11-11T18:59+0300
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avrupa
avrupa birliği
ekrem imamoğlu
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İskoçya'da düzenlenen, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı'na (COP26) katılmak üzere Glasgow'a gitti. İmamoğlu, Glasgow'daki ilk olarak, C40 Büyük Kentler İklim Liderlik Grubu (C40 Cities) tarafından düzenlenen 'Race to Zero' (Sıfır Emisyon) başlıklı panele katıldı.Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre, moderatörlüğünü Dünya Yeşil Binalar Konseyi CEO'su Cristina Gamboa'nın yaptığı panelin katılımcıları, İmamoğlu ile birlikte Brezilya Minas Gerais Valisi Romeu Zema ve Dünya Yeşil Bina Konseyi Afrika Bölgesel Ağı Başkanı Elizabeth Chege oldu.Panelde yaptığı konuşmada, İstanbul'un Türkiye'de C40'a üye tek şehir olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Kentlerin iklim değişikliği sorununda hem fail hem mağdur olduğu bir dünya düzeninde yaşıyoruz” dedi.Dünya nüfusunun çok büyük bir oranda kentlerde yaşadığına dikkat çeken İmamoğlu, “Biz, bu süreçte, İBB olarak, kentimizi vatandaşlarımız için çok daha güvenli hale getirmeyi öncelikli görev olarak kabul ediyoruz” diye konuştu.İstanbul'un, üzerinde yaşadığımız gezegenin benzersiz şehirlerinden biri olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, “Ama İstanbul, aynı zamanda yeryüzünde en yüksek deprem riski taşıyan lokasyonlardan birinde yer alıyor. 16 milyonluk nüfusuyla, Avrupa'nın en büyük kenti olan İstanbul, jeopolitik olarak çok stratejik bir noktada bulunuyor. Her şeyden önce Türkiye'nin sanayi üretiminin yarısı, İstanbul ve civarında yer alıyor. Ayrıca başta Avrupa Birliği ve Amerika olmak üzere, pek çok ülkenin doğrudan yatırımları da İstanbul'da bulunuyor” bilgilerini paylaştı.“İstanbul'da, risk altındaki konut stokunun depreme dayanıklı ve çevreyle dost yapılara dönüştürülmesini amaçlıyoruz” diyen İmamoğlu, “Avrupa'nın en büyük kenti olan İstanbul'un depreme dayanıklı hale getirilmesi, sadece İstanbul'un ve Türkiye'nin geleceği açısından değil, tüm kıta açısından hayati kabul ediyoruz. Bu konuda global bir dayanışma gereği vardır. Yaratıcı ve girişimci kapasitesiyle İstanbul, her türlü dayanışmanın karşılığını ödeyecek güçtedir. Bu arada önemle altını çizmek isterim ki, İstanbul'a dayatılan Kanal İstanbul projesini, sadece deprem açısından değil, pek çok açıdan kentin güvenliği için en ciddi risk olarak kabul ediyoruz. Bu projenin BM'nin ‘Sürdürülebilir Kalkınma' amaçları kapsamındaki 17 prensibine birden karşı olduğunu görüyoruz. Finans kuruluşları dahil olmak üzere, dünya ölçeğinde tüm aktörlerle bu konuda dayanışma bekliyoruz” şeklinde konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211105/kilicdaroglu-kanal-istanbul-ihalesini-alan-olursa-cok-agir-bedeller-odeyecek-1050510599.html
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İmamoğlu İklim Zirvesi'nde 'Kanal İstanbul' projesine dikkat çekti: Kentin güvenliği için tehlikeli

18:59 11.11.2021
© İBBİBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2021
© İBB
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Glasgow’da düzenlenen 'İklim Zirvesi'nde konuşan İmamoğlu, İstanbul'daki olası deprem tehlikesine dikkat çekerek, “Avrupa’nın en büyük kenti olan İstanbul’un depreme dayanıklı hale getirilmesini, sadece İstanbul’un ve Türkiye’nin geleceği açısından değil, tüm kıta açısından hayati kabul ediyoruz" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İskoçya'da düzenlenen, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı'na (COP26) katılmak üzere Glasgow'a gitti. İmamoğlu, Glasgow'daki ilk olarak, C40 Büyük Kentler İklim Liderlik Grubu (C40 Cities) tarafından düzenlenen 'Race to Zero' (Sıfır Emisyon) başlıklı panele katıldı.
Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre, moderatörlüğünü Dünya Yeşil Binalar Konseyi CEO'su Cristina Gamboa'nın yaptığı panelin katılımcıları, İmamoğlu ile birlikte Brezilya Minas Gerais Valisi Romeu Zema ve Dünya Yeşil Bina Konseyi Afrika Bölgesel Ağı Başkanı Elizabeth Chege oldu.
Panelde yaptığı konuşmada, İstanbul'un Türkiye'de C40'a üye tek şehir olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Kentlerin iklim değişikliği sorununda hem fail hem mağdur olduğu bir dünya düzeninde yaşıyoruz” dedi.
Dünya nüfusunun çok büyük bir oranda kentlerde yaşadığına dikkat çeken İmamoğlu, “Biz, bu süreçte, İBB olarak, kentimizi vatandaşlarımız için çok daha güvenli hale getirmeyi öncelikli görev olarak kabul ediyoruz” diye konuştu.
İstanbul'un, üzerinde yaşadığımız gezegenin benzersiz şehirlerinden biri olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, “Ama İstanbul, aynı zamanda yeryüzünde en yüksek deprem riski taşıyan lokasyonlardan birinde yer alıyor. 16 milyonluk nüfusuyla, Avrupa'nın en büyük kenti olan İstanbul, jeopolitik olarak çok stratejik bir noktada bulunuyor. Her şeyden önce Türkiye'nin sanayi üretiminin yarısı, İstanbul ve civarında yer alıyor. Ayrıca başta Avrupa Birliği ve Amerika olmak üzere, pek çok ülkenin doğrudan yatırımları da İstanbul'da bulunuyor” bilgilerini paylaştı.

“İstanbul'da, risk altındaki konut stokunun depreme dayanıklı ve çevreyle dost yapılara dönüştürülmesini amaçlıyoruz” diyen İmamoğlu, “Avrupa'nın en büyük kenti olan İstanbul'un depreme dayanıklı hale getirilmesi, sadece İstanbul'un ve Türkiye'nin geleceği açısından değil, tüm kıta açısından hayati kabul ediyoruz. Bu konuda global bir dayanışma gereği vardır. Yaratıcı ve girişimci kapasitesiyle İstanbul, her türlü dayanışmanın karşılığını ödeyecek güçtedir. Bu arada önemle altını çizmek isterim ki, İstanbul'a dayatılan Kanal İstanbul projesini, sadece deprem açısından değil, pek çok açıdan kentin güvenliği için en ciddi risk olarak kabul ediyoruz. Bu projenin BM'nin ‘Sürdürülebilir Kalkınma' amaçları kapsamındaki 17 prensibine birden karşı olduğunu görüyoruz. Finans kuruluşları dahil olmak üzere, dünya ölçeğinde tüm aktörlerle bu konuda dayanışma bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) düzenlediği İstanbul İklim Vizyonu programına katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2021
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Kılıçdaroğlu: Kanal İstanbul ihalesini alan olursa çok ağır bedeller ödeyecek
5 Kasım, 13:18
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