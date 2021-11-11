https://tr.sputniknews.com/20211111/imamoglu-populist-siyasi-liderler-iklim-eyleminin-onunde-engel-1050715272.html

İmamoğlu: Popülist siyasi liderler iklim eyleminin önünde engel

İmamoğlu: Popülist siyasi liderler iklim eyleminin önünde engel

İBB Başkanı İmamoğlu, “Popülist siyasi liderlerin temsil ettiği ve tüm dünyanın geleceği için en hayati sorun olan, karbon emisyonun azaltma hedefini görmezden... 11.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-11T22:12+0300

2021-11-11T22:12+0300

2021-11-11T22:14+0300

türkiye

istanbul

iskoçya

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

ekrem imamoğlu

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İskoçya’da düzenlenen, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı (COP26) kapsamında “Depreme Karşı Dayanıklılık” başlıklı panele katıldı.“Konut dayanıklılığı konusunda şehir ve bölge düzeyinde eylem seferberliği sağlamak. Küresel konut dayanıklılığı konusundaki iyi uygulamaları ve vaka çalışmalarını paylaşmak. Konut dayanıklılığını güçlendirmek için somut araçlar ve kaynaklar sağlamak” amacıyla düzenlenen panelin moderatörlüğünü Build Change CEO’su Dr. Elizabeth Hausler yaptı. Panelin diğer konuşmacıları ise, Londra Belediye Başkanı Sadık Khan, Seattle Belediye Başkanı Jenny Durkan ve Galler İklim Değişikliğinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Lee Waters oldu.'Son dönemlerde iklim değişikliğinin sarsıcı etkilerini çok ciddi biçimde yaşıyoruz'İmamoğlu, moderatör Hausler’ın, “Bir şehir lideri olarak, iklim konularında kentsel eylemin neden daha yeşil, daha eşitlikçi bir gelecek inşa etmeye katkıda bulunabileceğine ve şimdiden katkıda bulunmaya ilişkin bakış açınızı duymak isteriz” sözlerine, şu yanıtı verdi:'Müsilaj, Marmara’da hayatı bitirecek riskler barındırıyor'Akdeniz ülkelerinin çoğunda aynı zamanda benzeri yangınların görüldüğünü hatırlatan İmamoğlu, “Kuraklık ve susuzluk İstanbul ve tüm Türkiye’de, her geçen gün daha ciddi biçimde hayatı tehdit eder hale geliyor. Bu sene ilk kez, deniz suyunun ısınması ve kontrolsüz atıklar nedeniyle Marmara Denizi’nde çok yaygın bir müsilaj sorunu yaşadık. Bu sorun Marmara’da hayatı bitirecek riskler barındırıyor. İstanbul’da binlerce yıldır var olan iklim tipinden Akdeniz iklimine geçiş gözlenmeye başladı. Küresel ısınmaya bağlı olarak; buzullar eridikçe, dünyanın dengesi alt üst oluyor. Buzullar arasına sıkışmış, tanımadığımız ve alışık olmadığımız mikro organizmalar açığa çıkıyor. Bütün bu sorunlar, küresel ısınmanın kontrol altına alınması konusunda yerel yönetimlerin çok daha sorumlu çalışmasını bize gösteriyor” dedi.'2050 yılında İstanbul’un, karbon nötr ve iklim krizine dayanıklı bir kent olmasını sağlayacak tüm adımları atmak'Dünyanın bütün şehirlerinde iklim değişimi odaklı kentsel eylem planları yapılmasının hayati olduğunun altını çizen İmamoğlu, şöyle konuştu:'İklim değişikliği ve çevresel bozulma, tüm dünya için varoluşsal bir tehditti'İmamoğlu, “Önümüzdeki 10 yılı düşündüğünüzde, yerel düzeyde iklim eylemi söz konusu olduğunda, en büyük zorluğun ne olacağını söylersiniz” sorusunu ise şöyle yanıtladı:

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istanbul, iskoçya, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu