Irak'ta robot garson kullanan ilk restoran açıldı

Irak’ta White Fox isimli restoran, fular ve şapka giydirilen robot garsonlarla hizmet vermeye başladı. Müşteriler siparişlerini masalarda bulunan dokunmatik ekranları kullanarak veriyor.Irak’ta ilk olan teknolojik restoranın benzerleri halihazırda İstanbul, Japonya ve Dubai gibi dünyanın birçok yerinde robot garsonlarla hizmet veriyor.Restoran ortaklarından Mohamed Emad, “Restoranda kullandığımız elektronik ekipmanlar ithal fakat bütün yazılımlarımız, güncellemelerimiz mühendisler olarak bizler tarafından yapıldı” ifadelerini kullandı.Çocuklar için masadaki dijital ekranlarda oyunlar da yer alıyor.
Irak’ta robot garsonlarla hizmet veren ilk restoran çarşamba günü Musul’da açıldı.
Irak’ta White Fox isimli restoran, fular ve şapkagiydirilen robot garsonlarla hizmet vermeye başladı. Müşteriler siparişlerini masalarda bulunan dokunmatik ekranları kullanarak veriyor.
Irak’ta ilk olan teknolojik restoranın benzerleri halihazırda İstanbul, Japonya ve Dubai gibi dünyanın birçok yerinde robot garsonlarla hizmet veriyor.
Restoran ortaklarından Mohamed Emad, “Restoranda kullandığımız elektronik ekipmanlar ithal fakat bütün yazılımlarımız, güncellemelerimiz mühendisler olarak bizler tarafından yapıldı” ifadelerini kullandı.