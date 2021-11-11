https://tr.sputniknews.com/20211111/irakta-robot-garson-kullanan-ilk-restoran-acildi-1050700811.html

Irak'ta robot garson kullanan ilk restoran açıldı

Irak'ta robot garson kullanan ilk restoran açıldı

Irak’ta robot garsonlarla hizmet veren ilk restoran çarşamba günü Musul’da açıldı. 11.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-11T15:08+0300

2021-11-11T15:08+0300

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irak

robot garson

yaşam

müşteri

hizmet

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Irak’ta White Fox isimli restoran, fular ve şapka giydirilen robot garsonlarla hizmet vermeye başladı. Müşteriler siparişlerini masalarda bulunan dokunmatik ekranları kullanarak veriyor.Irak’ta ilk olan teknolojik restoranın benzerleri halihazırda İstanbul, Japonya ve Dubai gibi dünyanın birçok yerinde robot garsonlarla hizmet veriyor.Restoran ortaklarından Mohamed Emad, “Restoranda kullandığımız elektronik ekipmanlar ithal fakat bütün yazılımlarımız, güncellemelerimiz mühendisler olarak bizler tarafından yapıldı” ifadelerini kullandı.Çocuklar için masadaki dijital ekranlarda oyunlar da yer alıyor.

https://tr.sputniknews.com/20190919/robo-restorant-yapay-zeka-siparisinizi-almaya-hazir-1040212331.html

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irak, robot garson, müşteri, hizmet