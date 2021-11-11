'İranlı Squid Game muhafızları' metro çıkışında el ilanı dağıttı

“Halkın tepkisi iyiydi. Özellikle gençlerin hoşuna gitti. Bazıları korktu ve güldü. 40 yaş üzeri şaşkınlıklarını gizleyemedi, birçok kadın ise korktu. Çok eğlendik, çok güzeldi. İran’da böyle şeylerin yapılması oldukça ilgi çekici oluyor.”