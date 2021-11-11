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'İranlı Squid Game muhafızları' metro çıkışında el ilanı dağıttı
'İranlı Squid Game muhafızları' metro çıkışında el ilanı dağıttı
Tahran’da bir metro istasyonu çıkışında Squid Game’in muhafızları kılığına giren kişiler el ilanı dağıttı. 11.11.2021, Sputnik Türkiye
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yaşam
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İranlı oyun şirketi Medrick, Tahran’da metro istasyonu çıkışında Squid Game temalı reklam kampanyası başlattı.Netflix'in şimdiye kadar en çok izlenen yapımında yer alan muhafız karakterinin kıyafetlerini giyen çalışanlar, dizideki kartlara benzeyen el ilanları dağıttı.‘İran’da böyle şeylerin yapılması oldukça ilgi çekici’Metro çıkışında bekleyen Squid Game kostümlü çalışanlardan Mohammad Ahmadi, insanların korku ve heyecanla karışık tepki verdiklerini dile getirdi:
https://tr.sputniknews.com/20211101/new-yorktaki-okullarda-squid-game-kostumu-giymek-yasaklandi-1050357630.html
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iran, squid game, ilan, cosplay

'İranlı Squid Game muhafızları' metro çıkışında el ilanı dağıttı

16:17 11.11.2021 (güncellendi: 16:44 11.11.2021)
© Ruptlyİranlı Squid Game muhafızları, Tahran
İranlı Squid Game muhafızları, Tahran - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2021
© Ruptly
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Tahran’da bir metro istasyonu çıkışında Squid Game’in muhafızları kılığına giren kişiler el ilanı dağıttı.
İranlı oyun şirketi Medrick, Tahran’da metro istasyonu çıkışında Squid Game temalı reklam kampanyası başlattı.
Netflix'in şimdiye kadar en çok izlenen yapımında yer alan muhafız karakterinin kıyafetlerini giyen çalışanlar, dizideki kartlara benzeyen el ilanları dağıttı.

‘İran’da böyle şeylerin yapılması oldukça ilgi çekici’

Metro çıkışında bekleyen Squid Game kostümlü çalışanlardan Mohammad Ahmadi, insanların korku ve heyecanla karışık tepki verdiklerini dile getirdi:
“Halkın tepkisi iyiydi. Özellikle gençlerin hoşuna gitti. Bazıları korktu ve güldü. 40 yaş üzeri şaşkınlıklarını gizleyemedi, birçok kadın ise korktu. Çok eğlendik, çok güzeldi. İran’da böyle şeylerin yapılması oldukça ilgi çekici oluyor.”
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