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https://tr.sputniknews.com/20211111/ispanya-gecen-yil-tarihindeki-en-yuksek-intihar-sayisini-kaydetti-1050714152.html
İspanya geçen yıl tarihindeki en yüksek intihar sayısını kaydetti
İspanya geçen yıl tarihindeki en yüksek intihar sayısını kaydetti
İspanya'da 2020 yılında 3 bin 941 kişi intihar ederek hayatına son verirken, bunun ülke tarihinde bir yıldaki en yüksek intihar sayısı olduğu açıklandı... 11.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-11T21:22+0300
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yaşam
ispanya
koronavirüs
intihar
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İspanya İntiharı Önleme Vakfı'nın yayımladığı rapora göre, 2020'de, bir yıl öncesine göre yüzde 7,4'lük artışla 3 bin 941 kişi intihar etti.İspanya İstatistik Enstitüsü'nün yıllık ölüm kayıtlarına göre hazırlanan raporda, ülkede geçen yıl günde ortalama 11 kişinin intihar ettiği ve bunların yüzde 74'ünün (2930) erkek, yüzde 26'sının da (1011) kadın olduğu belirtildi.Raporda, 15-29 yaşları arasındaki gençlerde tümör vakalarından sonra en fazla ölüm nedeninin intihar olduğuna ve ilk kez intihar sonucu hayatlarını kaybeden kadınların sayısının bini geçtiğine vurgu yapıldı.İntiharlardaki artışın sebeplerinden birinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu sosyal ve ekonomik sorunların kişiler üzerinde yarattığı ruhsal bozukluklar olduğu savunuldu.İspanya'da artan intihar vakalarına karşın, ülke tarihinde ilk kez başkent Madrid'de, 11 Eylül'de yürüyüş düzenlenmişti.
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ispanya, koronavirüs, intihar

İspanya geçen yıl tarihindeki en yüksek intihar sayısını kaydetti

21:22 11.11.2021
© Sputnik / Alejandro Martinez Velez / Fotoğraf bankasına girKoronavirüs - Madrid - İspanya - maske
Koronavirüs - Madrid - İspanya - maske - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2021
© Sputnik / Alejandro Martinez Velez
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İspanya'da 2020 yılında 3 bin 941 kişi intihar ederek hayatına son verirken, bunun ülke tarihinde bir yıldaki en yüksek intihar sayısı olduğu açıklandı. İntiharlardaki artışın sebeplerinden birinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu sosyal ve ekonomik sorunların kişiler üzerinde yarattığı ruhsal bozukluklar olduğu savunuldu.
İspanya İntiharı Önleme Vakfı'nın yayımladığı rapora göre, 2020'de, bir yıl öncesine göre yüzde 7,4'lük artışla 3 bin 941 kişi intihar etti.
İspanya İstatistik Enstitüsü'nün yıllık ölüm kayıtlarına göre hazırlanan raporda, ülkede geçen yıl günde ortalama 11 kişinin intihar ettiği ve bunların yüzde 74'ünün (2930) erkek, yüzde 26'sının da (1011) kadın olduğu belirtildi.
Raporda, 15-29 yaşları arasındaki gençlerde tümör vakalarından sonra en fazla ölüm nedeninin intihar olduğuna ve ilk kez intihar sonucu hayatlarını kaybeden kadınların sayısının bini geçtiğine vurgu yapıldı.
İntiharlardaki artışın sebeplerinden birinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu sosyal ve ekonomik sorunların kişiler üzerinde yarattığı ruhsal bozukluklar olduğu savunuldu.
İspanya'da artan intihar vakalarına karşın, ülke tarihinde ilk kez başkent Madrid'de, 11 Eylül'de yürüyüş düzenlenmişti.
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