Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211111/israil-askerleri-bati-seriadaki-arafati-anma-yuruyuslerine-mudahale-etti-14-yarali-1050714287.html
İsrail askerleri Batı Şeria'daki 'Arafat'ı anma' yürüyüşlerine müdahale etti: 14 yaralı
İsrail askerleri Batı Şeria'daki 'Arafat'ı anma' yürüyüşlerine müdahale etti: 14 yaralı
İsrail askerleri, Filistin'in efsanevi lideri Yasir Arafat'ın vefatının 17. yılı münasebetiyle işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen anma yürüyüşlerine... 11.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-11T21:30+0300
2021-11-11T21:30+0300
dünya
israil
filistin
yürüyüş
yaser arafat
müdahale
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0e/1044725237_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_414dd3b0e3e0de929dfb8ad517a293d6.jpg
Filistinliler, Arafat'ı anmak için Batı Şeria'nın El Halil, Beytullahim, El-Bire ve Ramallah kentlerinde anma yürüyüşleri düzenledi.El-Bire kentinin kuzey girişinde düzenlenen yürüyüşte İsrail askerleri ile Filistinliler arasında arbede yaşandı.İsrail askerleri, Filistinlilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz bombasıyla müdahale etti.Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 14 kişi plastik mermiyle, 6 kişi de düşme sonucu yaralanırken, 26 kişi göz yaşartıcı gazdan etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdi.Filistin kamuoyunda 11 Kasım 2004'te vefat eden Arafat'ın İsrail tarafından zehirlenerek öldürüldüğüne dair genel bir kanı bulunuyor. Filistin yönetimi de ölüm koşulları hakkında resmi bir soruşturma komitesinin kurulduğunu duyurmasına rağmen henüz herhangi bir sonuç açıklamış değil.
israil
filistin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0e/1044725237_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_0319259e8f1e0733cc974fda27f4393a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
israil, filistin, yürüyüş, yaser arafat, müdahale

İsrail askerleri Batı Şeria'daki 'Arafat'ı anma' yürüyüşlerine müdahale etti: 14 yaralı

21:30 11.11.2021
© AAFilistin bayrak
Filistin bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2021
© AA
Abone ol
İsrail askerleri, Filistin'in efsanevi lideri Yasir Arafat'ın vefatının 17. yılı münasebetiyle işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen anma yürüyüşlerine müdahale etti, 14 kişi plastik mermiyle yaralandı.
Filistinliler, Arafat'ı anmak için Batı Şeria'nın El Halil, Beytullahim, El-Bire ve Ramallah kentlerinde anma yürüyüşleri düzenledi.
El-Bire kentinin kuzey girişinde düzenlenen yürüyüşte İsrail askerleri ile Filistinliler arasında arbede yaşandı.
İsrail askerleri, Filistinlilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz bombasıyla müdahale etti.
Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 14 kişi plastik mermiyle, 6 kişi de düşme sonucu yaralanırken, 26 kişi göz yaşartıcı gazdan etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdi.
Filistin kamuoyunda 11 Kasım 2004'te vefat eden Arafat'ın İsrail tarafından zehirlenerek öldürüldüğüne dair genel bir kanı bulunuyor.
Filistin yönetimi de ölüm koşulları hakkında resmi bir soruşturma komitesinin kurulduğunu duyurmasına rağmen henüz herhangi bir sonuç açıklamış değil.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
22:27'Erdoğan’ın evinin fotoğrafını çeken İsrailli çift gözaltına alındı' iddiası
22:23Başak Demirtaş’a 2 yıl 6 ay hapis cezası
22:19Cem Yılmaz'dan 'Erşan Kuneri' paylaşımı
22:12İmamoğlu: Popülist siyasi liderler iklim eyleminin önünde engel
22:09Belarus Devlet Ajansı: Lukaşenko, Rusya'ya Birlik Devleti sınırlarında nöbete katılmasını rica etti
22:00FSB, Japonya’nın Sovyetler Birliği’ne saldırı hazırlıklarına ilişkin belgeleri açıkladı
21:41Avrupa İlaç Ajansı, Kovid-19'a karşı 2 ilacın kullanımını tavsiye etti
21:37Halkbank, yılın 9 ayında 215 milyon TL net kar elde etti
21:30İsrail askerleri Batı Şeria'daki 'Arafat'ı anma' yürüyüşlerine müdahale etti: 14 yaralı
21:22İspanya geçen yıl tarihindeki en yüksek intihar sayısını kaydetti
21:20PFDK'den 4 kulübe para cezası
21:10Hakkari'de 2 Afrikalı kadın futbolcu top koşturuyor
21:10Araştırma: Aşırı sıcaklar nüfus yoğunluyla da bağlantılı
21:03Suriye sınırında görev yapan asker, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
20:58Sudan'da Egemenlik Konseyi yeniden kuruldu
20:53Muş’ta 97 düzensiz göçmen yakalandı
20:37Yunanistan ana muhalefet lideri Çipras, azınlıklara yönelik reformların destekleneceğini belirtti
20:31Boşanmak isteyen eşini arabayla ezip öldürdü
20:28Rus Dışişleri: AB’nin yaptırımları genişletmesi durumunda Minsk'e ‘omuz vermeye’ hazırız
20:28Basına özel hayatın ihlali davası açan Meghan Markle, yargıyı yanlış yönlendirdiği için özür diledi