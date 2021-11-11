Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211111/istanbulda-bir-kisi-ustgecitten-yola-dustu-1050690179.html
İstanbul'da bir kişi, üstgeçitten yola düştü
İstanbul'da bir kişi, üstgeçitten yola düştü
Fatih'te bir kişi, üstgeçitten yola düştü. Yaralanan kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. 11.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-11T10:29+0300
2021-11-11T10:29+0300
2021-11-11T10:29+0300
yaşam
istanbul
türkiye
fatih
kaza
üst geçit
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0b/1050690148_0:15:640:375_1920x0_80_0_0_c66786bd98b658c7a82c216055424bbb.jpg
İstanbul Fatih'te, Haşim İşcan Geçidi üzerindeki yaya yolunda bulunan bir kişi, bilinmeyen nedenle yaklaşık 5 metre yükseklikten yola düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Düşmenin etkisiyle yaralanan kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
https://tr.sputniknews.com/20211109/motosiklete-carptiktan-sonra-yaraliyi-birakarak-kacti-1050612854.html
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0b/1050690148_62:0:579:388_1920x0_80_0_0_d99748100203d16a0d8b8bacbbf001e9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
istanbul, türkiye, fatih, kaza, üst geçit
İstanbul'da bir kişi, üstgeçitten yola düştü
Fatih'te bir kişi, üstgeçitten yola düştü. Yaralanan kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İstanbul Fatih'te, Haşim İşcan Geçidi üzerindeki yaya yolunda bulunan bir kişi, bilinmeyen nedenle yaklaşık 5 metre yükseklikten yola düştü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine
sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Düşmenin etkisiyle yaralanan kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.