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İstanbul'da bir kişi, üstgeçitten yola düştü
İstanbul'da bir kişi, üstgeçitten yola düştü
Fatih'te bir kişi, üstgeçitten yola düştü. Yaralanan kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. 11.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-11T10:29+0300
2021-11-11T10:29+0300
yaşam
istanbul
türkiye
fatih
kaza
üst geçit
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İstanbul Fatih'te, Haşim İşcan Geçidi üzerindeki yaya yolunda bulunan bir kişi, bilinmeyen nedenle yaklaşık 5 metre yükseklikten yola düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Düşmenin etkisiyle yaralanan kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
https://tr.sputniknews.com/20211109/motosiklete-carptiktan-sonra-yaraliyi-birakarak-kacti-1050612854.html
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istanbul, türkiye, fatih, kaza, üst geçit

İstanbul'da bir kişi, üstgeçitten yola düştü

10:29 11.11.2021
© DHAİstanbul Fatih'te bir kişi, üstgeçitten yola düştü.
İstanbul Fatih'te bir kişi, üstgeçitten yola düştü. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2021
© DHA
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Fatih'te bir kişi, üstgeçitten yola düştü. Yaralanan kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İstanbul Fatih'te, Haşim İşcan Geçidi üzerindeki yaya yolunda bulunan bir kişi, bilinmeyen nedenle yaklaşık 5 metre yükseklikten yola düştü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Düşmenin etkisiyle yaralanan kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Motosiklete çarptıktan sonra yaralıyı bırakarak kaçtı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2021
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Motosiklete çarptıktan sonra yaralıyı bırakarak kaçtı
9 Kasım, 10:46
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