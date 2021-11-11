https://tr.sputniknews.com/20211111/istanbulda-yarin-bazi-yollar-gecici-sureyle-trafige-kapatilacak-1050710171.html

İstanbul'da yarın bazı yollar geçici süreyle trafiğe kapatılacak

İstanbul'da yarın bazı yollar geçici süreyle trafiğe kapatılacak

Türk Konseyi Sekretaryası Merkez Binası açılışı nedeniyle yarın 10.00 ila 13.00 saatleri arasında bazı yollar trafiğe kapatılacak. 11.11.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

istanbul

karar

yol

valilik

kapatma

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İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Türk Konseyi 8. Zirvesi ve Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Türk Konseyi Sekretaryası'nın yeni resmi merkez binasının açılış programı nedeniyle yarın 10.00-13.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak yollar şöyle:"Dostluk Yurdu Sokak. Boyacı Ahmet Sokak. Sirkeci Tramvay Durağı dahil Çemberlitaş Tramvay arası tramvay seferleri olmayacak."Alternatif güzergah olarak Peykhane Caddesi belirlendi.

https://tr.sputniknews.com/20211111/uydu-verileriyle-cevre-kirliligini-tespit-eden-yazilim-gelistirildi-en-kirli-kent-istanbul-1050696001.html

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istanbul, karar, yol, valilik, kapatma