İstanbul'da yol kenarına çok sayıda kedi ve kuş ölüsü atıldı

İstanbul Kemerburgaz İstanbul Caddesi'nde yoldan geçenler, etrafı saran kötü kokunun kaynağını merak ederek etrafı kontrol etti. Bir süre etrafı inceleyen vatandaşlar, yolun kenarına atılmış çok sayıda kedi ve kuş ölüsü ile karşılaştı.'Çok kötü bir koku vardı'Yoldan geçerken kedi ve kuş ölülerini fark eden Tevfik Şahin, şöyle konuştu:Gördüğü manzara karşısında şok olduğunu söyleyen Nergiz Abdurrahmanova ise, "Biz de yoldan geçerken kedileri gördük, kokusundan belliydi. Şok oldum görünce. Çok kötü kokuyor'' şeklinde konuştu.
Kemerburgaz'da yol kenarına çok sayıda kedi ve kuş ölüsü atıldı. Hayvan ölülerinin kim tarafından atıldığı henüz bilinmiyor.
İstanbul Kemerburgaz İstanbul Caddesi'nde yoldan geçenler, etrafı saran kötü kokunun kaynağını merak ederek etrafı kontrol etti. Bir süre etrafı inceleyen vatandaşlar, yolun kenarına atılmış çok sayıda kedi ve kuş ölüsü ile karşılaştı.
'Çok kötü bir koku vardı'
Yoldan geçerken kedi ve kuş ölülerini fark eden Tevfik Şahin, şöyle konuştu:
"Kuş ölüsü, kedi ölüsü insanlıktan çıkılmışçasına bir hareket. Hepsi buraya atılmış, üzerlerine bir toprak dahi atılmamış. Nasıl öldü, ne oldu, ondan da bir bilgimiz yok. Böyle insanın vicdanı sızlıyor. Yolun kenarına bırakmışlar, nereden geldiği de meçhul şu an için.''
Gördüğü manzara karşısında şok olduğunu söyleyen Nergiz Abdurrahmanova ise, "Biz de yoldan geçerken kedileri gördük, kokusundan belliydi. Şok oldum görünce. Çok kötü kokuyor'' şeklinde konuştu.