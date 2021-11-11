Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211111/ito-baskani-avdagicten-asgari-ucretle-ilgili-4-oneri-1050686236.html
İTO Başkanı Avdagiç'ten asgari ücretle ilgili 4 öneri
İTO Başkanı Avdagiç'ten asgari ücretle ilgili 4 öneri
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Avdagiç, "Asgari ücrete enflasyon oranında yapılacak zammı işverenin karşılamasını, enflasyonun üzerindeki kısmın ise... 11.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-11T05:33+0300
2021-11-11T05:33+0300
ekonomi
istanbul ticaret odası (ito)
asgari ücret
şekib avdagiç
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103976/17/1039761720_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_2818f2e770fffedc3d341cac0d0b396a.jpg
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, meseleye salt olarak asgari ücrete yapılacak bir zam oranı şeklinde bakmadıklarını, asgari ücrette kalıcı bir düzeltme için köklü düzenlemeler yapılması gerektiğini düşündüklerini söyledi.Asgari ücretin hakkaniyetli şekilde belirlenmesinin üretici, çalışan ve devlet arasındaki gelir paylaşımının ibrası niteliğinde olduğunu ve ekonomik barışı pekiştireceğini vurgulayan Avdagiç, özellikle küresel enflasyonun etkilerini ham madde, lojistik ve enerji kanalıyla belirgin şekilde hissedildiği bu süreçte yükü tek bir tarafın üzerine bırakmamanın son derece kritik olduğunu kaydetti.Avdagiç, İTO’nun bu noktada çalışan ve işveren arasında dengeyi koruyacak 4 önerisi bulunduğunu belirterek, enflasyonun üzerinde makul düzeyde bir asgari ücret zammından yana olduklarını belirtti.'Artacak istihdam maliyetlerinin enflasyonu olumsuz etkilememesi de önemli'Avdagiç, şöyle devam etti:'Gelir vergisinden muaf yemek bedeli istisnası asgari ücretin yüzde 21’ine kadar indi'Şekib Avdagiç, ikinci önerilerinin asgari ücret prim desteğinin yeniden belirlenmesi olduğunu belirterek, "2016 yılında 100 TL olarak başlayan ve bu yıl 75 TL olarak uygulanan asgari ücret prim desteği günümüz şartlarına göre yeniden belirlenmeli. Bu teşvikin sadece asgari ücretliye değil, tüm çalışanlara uygulanmasını öneriyoruz" dedi.Avdagiç, çalışanların ücret belirlenmesine yönelik üçüncü önerilerinin net ücretin belirlenmesine dönük diğer kriterlerin günün şartlarına ve enflasyon koşullarına göre yeniden ele alınması olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:"Önerimiz; ücretlilere yönelik gelir vergisi dilimlerinin, sadece asgari ücretlileri kapsayacak şekilde değil, tüm gelir gruplarını kapsayacak şekilde cari asgari ücret artışı dikkate alınarak güncellenmesi" ifadesini kullanan Avdagiç, yemek bedeli istisnasında da günlük asgari ücretin yüzde 50’sine tekabül edecek düzeyde artışa gidilmesi gerektiğini dile getirdi. Avdagiç, brüt ücretteki artışın net gelir üzerindeki yansımasının ve piyasaya gerçek katkısının ancak bu şekilde görülebileceğini söyledi.Avdagiç, son olarak sigorta primine esas aylık kazancın üst sınırı konusunda yaptığı öneriye ilişkin şunları kaydetti:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103976/17/1039761720_56:0:944:666_1920x0_80_0_0_f6f2599b2ef445f63de7674099d2c77a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul ticaret odası (ito), asgari ücret, şekib avdagiç

İTO Başkanı Avdagiç'ten asgari ücretle ilgili 4 öneri

05:33 11.11.2021
© İHAŞekib Avdagiç
Şekib Avdagiç - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2021
© İHA
Abone ol
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Avdagiç, "Asgari ücrete enflasyon oranında yapılacak zammı işverenin karşılamasını, enflasyonun üzerindeki kısmın ise asgari ücret üzerindeki vergi yükleri azaltılarak devlet tarafından karşılanmasını makul bir çözüm olarak görüyoruz" önerisinde bulundu.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, meseleye salt olarak asgari ücrete yapılacak bir zam oranı şeklinde bakmadıklarını, asgari ücrette kalıcı bir düzeltme için köklü düzenlemeler yapılması gerektiğini düşündüklerini söyledi.
Asgari ücretin hakkaniyetli şekilde belirlenmesinin üretici, çalışan ve devlet arasındaki gelir paylaşımının ibrası niteliğinde olduğunu ve ekonomik barışı pekiştireceğini vurgulayan Avdagiç, özellikle küresel enflasyonun etkilerini ham madde, lojistik ve enerji kanalıyla belirgin şekilde hissedildiği bu süreçte yükü tek bir tarafın üzerine bırakmamanın son derece kritik olduğunu kaydetti.
Avdagiç, İTO’nun bu noktada çalışan ve işveren arasında dengeyi koruyacak 4 önerisi bulunduğunu belirterek, enflasyonun üzerinde makul düzeyde bir asgari ücret zammından yana olduklarını belirtti.

'Artacak istihdam maliyetlerinin enflasyonu olumsuz etkilememesi de önemli'

Avdagiç, şöyle devam etti:
"Asgari ücrete enflasyon oranında yapılacak zammı işverenin karşılamasını, enflasyonun üzerindeki kısmın ise asgari ücret üzerindeki vergi yükleri azaltılarak devlet tarafından karşılanmasını makul bir çözüm olarak görüyoruz. İşveren olarak hem çalışanımızın refahının zedelenmemesi hem de iç piyasadaki alım gücünün korunmasını önemli görüyoruz. Tabii artacak istihdam maliyetlerinin enflasyonu olumsuz etkilememesi de önemli. Bu noktada ücretler üzerinden alınan vergilere yönelik yapılacak bu düzenlemenin sadece asgari ücretle sınırlı kalmaması daha adil olacak ve kayıt dışılığı da azaltacaktır."

'Gelir vergisinden muaf yemek bedeli istisnası asgari ücretin yüzde 21’ine kadar indi'

Şekib Avdagiç, ikinci önerilerinin asgari ücret prim desteğinin yeniden belirlenmesi olduğunu belirterek, "2016 yılında 100 TL olarak başlayan ve bu yıl 75 TL olarak uygulanan asgari ücret prim desteği günümüz şartlarına göre yeniden belirlenmeli. Bu teşvikin sadece asgari ücretliye değil, tüm çalışanlara uygulanmasını öneriyoruz" dedi.
Avdagiç, çalışanların ücret belirlenmesine yönelik üçüncü önerilerinin net ücretin belirlenmesine dönük diğer kriterlerin günün şartlarına ve enflasyon koşullarına göre yeniden ele alınması olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:
"Net ücretin belirlenmesine dönük diğer kriterlerde ciddi bir revizyon beklentimiz var. Mesela gelir vergisi dilimlerinin belirlenmesi. Bu basamaklar belirlenirken asgari ücrete yapılan zammın altında oranlar kullanılıyor. Keza gelir vergisinden muaf yemek bedeli istisnası da başta günlük asgari ücretin yaklaşık yüzde 60’ına tekabül ederken, yıllar içinde bu oran yüzde 21’e kadar indi. Bu kalemler yıldan yıla cari şartlara uygun şekilde revize edilmeli. Çünkü revize edilmemesi çalışan adına ücretlerde ciddi bir erozyona, işveren adına da azımsanamayacak bir yüke sebebiyet veriyor."
"Önerimiz; ücretlilere yönelik gelir vergisi dilimlerinin, sadece asgari ücretlileri kapsayacak şekilde değil, tüm gelir gruplarını kapsayacak şekilde cari asgari ücret artışı dikkate alınarak güncellenmesi" ifadesini kullanan Avdagiç, yemek bedeli istisnasında da günlük asgari ücretin yüzde 50’sine tekabül edecek düzeyde artışa gidilmesi gerektiğini dile getirdi. Avdagiç, brüt ücretteki artışın net gelir üzerindeki yansımasının ve piyasaya gerçek katkısının ancak bu şekilde görülebileceğini söyledi.
Avdagiç, son olarak sigorta primine esas aylık kazancın üst sınırı konusunda yaptığı öneriye ilişkin şunları kaydetti:
"Sigorta primine esas aylık kazancın üst sınırı, halihazırda brüt asgari ücretin 7,5 katı olacak şekilde belirleniyor. Dolayısıyla asgari ücrette enflasyon üzerinde yapılan her artış, aynı zamanda işverene tavan ücrette de ilave prim maliyeti getiriyor. Bu tavan tutarının yıllık enflasyon oranı ölçüsünde artırılması işveren adına hakkaniyetli bir tutum olacaktır. Alınacak bu önlemlerle, çalışan ve işveren refahına büyük katkı sağlanabilir ve istihdamı teşvik etme noktasında da pozitif etki oluşur."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
06:59Otomobilin savurduğu taş otobüsteki yolcunun başına isabet etti
06:56Sierra Leone'deki patlamada ölenlerin sayısı 131'e çıktı
06:55Alzheimer olmaktan korktu, 5 enstrüman çalmayı öğrendi
06:52Mexico City Guinness Rekorlar Kitabı'nda: Dünyada en çok ücretsiz WiFi noktasına sahip olan kent
06:49SpaceX, 'Crew-3' uçuşuyla 4 astronotu daha Uluslararası Uzay İstasyonuna taşıdı
05:54Hollande, Paris saldırıları davasında ifade verdi: Operasyonların hazırlandığını biliyorduk
05:41Çin Devlet Başkanı Şi'den 'Soğuk savaş cepheleşmesinden kaçınma' çağrısı
05:33İTO Başkanı Avdagiç'ten asgari ücretle ilgili 4 öneri
05:16Vatandaşlar istedi, il müftülüğü sabah ezanını erken okuma kararı aldı
05:03Kuruyan gölü tarım arazisine çevirmek isteyenler hakkında tutanak tutuldu
04:44Abbas: İşgalin sona erdirilmesi için uluslararası bir konferansın vakti geldi
04:28Yunan basını: Rüşveti alan çalışanları, sahte aşı yerine gerçek aşı vurdu
04:18ABD 2022 mali yılına 165 milyar dolarlık bütçe açığıyla başladı
04:14Benin, Fransa'nın kaçırdığı 26 sanat eserine 129 yıl sonra kavuştu
04:02Borç krizindeki Çinli gayrimenkul şirketi Evergrande'de belirsizlik: Temerrüde düştü mü düşmedi mi?
03:52FSB, Kırım’da Ukrayna istihbaratı için çalışan bir Rusya vatandaşını gözaltına aldı
03:46John Wick 4'ün resmi adı belli oldu
03:30Rus uzman: Türkiye, ABD'nin Karadeniz maceralarına katılıyor, fakat onları desteklemiyor
03:19Mi-8AMTSh-VN helikopteri, çok fonksiyonlu savaş araçlarını taşıyacak
02:54ABD Adalet Bakanlığı Uber'e 'engellilerden fazla para alma' davası açtı