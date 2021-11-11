https://tr.sputniknews.com/20211111/ito-baskani-avdagicten-asgari-ucretle-ilgili-4-oneri-1050686236.html

İTO Başkanı Avdagiç'ten asgari ücretle ilgili 4 öneri

İTO Başkanı Avdagiç'ten asgari ücretle ilgili 4 öneri

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Avdagiç, "Asgari ücrete enflasyon oranında yapılacak zammı işverenin karşılamasını, enflasyonun üzerindeki kısmın ise... 11.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-11T05:33+0300

2021-11-11T05:33+0300

2021-11-11T05:33+0300

ekonomi

istanbul ticaret odası (ito)

asgari ücret

şekib avdagiç

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İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, meseleye salt olarak asgari ücrete yapılacak bir zam oranı şeklinde bakmadıklarını, asgari ücrette kalıcı bir düzeltme için köklü düzenlemeler yapılması gerektiğini düşündüklerini söyledi.Asgari ücretin hakkaniyetli şekilde belirlenmesinin üretici, çalışan ve devlet arasındaki gelir paylaşımının ibrası niteliğinde olduğunu ve ekonomik barışı pekiştireceğini vurgulayan Avdagiç, özellikle küresel enflasyonun etkilerini ham madde, lojistik ve enerji kanalıyla belirgin şekilde hissedildiği bu süreçte yükü tek bir tarafın üzerine bırakmamanın son derece kritik olduğunu kaydetti.Avdagiç, İTO’nun bu noktada çalışan ve işveren arasında dengeyi koruyacak 4 önerisi bulunduğunu belirterek, enflasyonun üzerinde makul düzeyde bir asgari ücret zammından yana olduklarını belirtti.'Artacak istihdam maliyetlerinin enflasyonu olumsuz etkilememesi de önemli'Avdagiç, şöyle devam etti:'Gelir vergisinden muaf yemek bedeli istisnası asgari ücretin yüzde 21’ine kadar indi'Şekib Avdagiç, ikinci önerilerinin asgari ücret prim desteğinin yeniden belirlenmesi olduğunu belirterek, "2016 yılında 100 TL olarak başlayan ve bu yıl 75 TL olarak uygulanan asgari ücret prim desteği günümüz şartlarına göre yeniden belirlenmeli. Bu teşvikin sadece asgari ücretliye değil, tüm çalışanlara uygulanmasını öneriyoruz" dedi.Avdagiç, çalışanların ücret belirlenmesine yönelik üçüncü önerilerinin net ücretin belirlenmesine dönük diğer kriterlerin günün şartlarına ve enflasyon koşullarına göre yeniden ele alınması olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:"Önerimiz; ücretlilere yönelik gelir vergisi dilimlerinin, sadece asgari ücretlileri kapsayacak şekilde değil, tüm gelir gruplarını kapsayacak şekilde cari asgari ücret artışı dikkate alınarak güncellenmesi" ifadesini kullanan Avdagiç, yemek bedeli istisnasında da günlük asgari ücretin yüzde 50’sine tekabül edecek düzeyde artışa gidilmesi gerektiğini dile getirdi. Avdagiç, brüt ücretteki artışın net gelir üzerindeki yansımasının ve piyasaya gerçek katkısının ancak bu şekilde görülebileceğini söyledi.Avdagiç, son olarak sigorta primine esas aylık kazancın üst sınırı konusunda yaptığı öneriye ilişkin şunları kaydetti:

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istanbul ticaret odası (ito), asgari ücret, şekib avdagiç