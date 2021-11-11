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https://tr.sputniknews.com/20211111/john-wick-4un-resmi-adi-belli-oldu-1050684787.html
John Wick 4'ün resmi adı belli oldu
John Wick 4'ün resmi adı belli oldu
Oyuncu Keanu Reeves başrollü popüler film serisi John Wick'in dördüncü filminin çekimleri tamamlandı ve filmin tam ismi resmi olarak açıklandı. 11.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-11T03:46+0300
2021-11-11T03:48+0300
yaşam
keanu reeves
film
john wick
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Son yılların popüler film serilerinden biri olan John Wick'in dördüncü filmi John Wick filminin çekimleri tamamlandı.T24'ün aktardığına göre yapılan bir paylaşım ile filmin çekimlerinin bittiği resmi olarak açıklandı. Ayrıca filmin tam ismi de belli oldu.Dördüncü filmin ismi John Wick: Hagakure olacak. Hagakure kelimesinin anlamına baktığımızdaysa aslında filmden bir iki ipucu elde edebiliyoruz.Hagakure ya da Türkçesi ise Saklı Yapraklar, eski bir samuray olan Yamamoto Tsunetomo'nun yazdığı ve kendisinin, samurayların yaşantısı, samuraylık felsefesi ve Samuray'ın Yolu hakkındaki düşünce ve öğretilerini içeren kitabın ismi. Burdan yola çıkarak da filmin samuraylık konusuna değineceğini hatta belki de Japonya'ya gidilebileceği konuşuluyor.John Wick 4, 27 Mayıs 2022'de sinemalarda yayınlanacak.Filmin senaristliğini Shay Hatten, yönetmenliğini ise Chad Stahelski üstleniyor. Son söylentilerle birlikte filmin oyuncu kadrosu şimdilik şöyle: Keanu Reeves, Bill Skarsgård, Hiroyuki Sanada, Donnie Yen, Laurence Fishburne, Shamier Anderson, Rina Sawayama, Ryan Castle ve Ian McShane.
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keanu reeves, film, john wick

John Wick 4'ün resmi adı belli oldu

03:46 11.11.2021 (güncellendi: 03:48 11.11.2021)
© Twitter John Wick - Keanu Reeves
John Wick - Keanu Reeves - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2021
© Twitter
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Oyuncu Keanu Reeves başrollü popüler film serisi John Wick'in dördüncü filminin çekimleri tamamlandı ve filmin tam ismi resmi olarak açıklandı.
Son yılların popüler film serilerinden biri olan John Wick'in dördüncü filmi John Wick filminin çekimleri tamamlandı.
T24'ün aktardığına göre yapılan bir paylaşım ile filmin çekimlerinin bittiği resmi olarak açıklandı. Ayrıca filmin tam ismi de belli oldu.
Dördüncü filmin ismi John Wick: Hagakure olacak. Hagakure kelimesinin anlamına baktığımızdaysa aslında filmden bir iki ipucu elde edebiliyoruz.Hagakure ya da Türkçesi ise Saklı Yapraklar, eski bir samuray olan Yamamoto Tsunetomo'nun yazdığı ve kendisinin, samurayların yaşantısı, samuraylık felsefesi ve Samuray'ın Yolu hakkındaki düşünce ve öğretilerini içeren kitabın ismi. Burdan yola çıkarak da filmin samuraylık konusuna değineceğini hatta belki de Japonya'ya gidilebileceği konuşuluyor.
John Wick 4, 27 Mayıs 2022'de sinemalarda yayınlanacak.
Filmin senaristliğini Shay Hatten, yönetmenliğini ise Chad Stahelski üstleniyor. Son söylentilerle birlikte filmin oyuncu kadrosu şimdilik şöyle: Keanu Reeves, Bill Skarsgård, Hiroyuki Sanada, Donnie Yen, Laurence Fishburne, Shamier Anderson, Rina Sawayama, Ryan Castle ve Ian McShane.
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