https://tr.sputniknews.com/20211111/john-wick-4un-resmi-adi-belli-oldu-1050684787.html

John Wick 4'ün resmi adı belli oldu

John Wick 4'ün resmi adı belli oldu

Oyuncu Keanu Reeves başrollü popüler film serisi John Wick'in dördüncü filminin çekimleri tamamlandı ve filmin tam ismi resmi olarak açıklandı. 11.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-11T03:46+0300

2021-11-11T03:46+0300

2021-11-11T03:48+0300

yaşam

keanu reeves

film

john wick

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0b/1050684762_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_3768f396680d285ff6e7bf4d2ef197df.jpg

Son yılların popüler film serilerinden biri olan John Wick'in dördüncü filmi John Wick filminin çekimleri tamamlandı.T24'ün aktardığına göre yapılan bir paylaşım ile filmin çekimlerinin bittiği resmi olarak açıklandı. Ayrıca filmin tam ismi de belli oldu.Dördüncü filmin ismi John Wick: Hagakure olacak. Hagakure kelimesinin anlamına baktığımızdaysa aslında filmden bir iki ipucu elde edebiliyoruz.Hagakure ya da Türkçesi ise Saklı Yapraklar, eski bir samuray olan Yamamoto Tsunetomo'nun yazdığı ve kendisinin, samurayların yaşantısı, samuraylık felsefesi ve Samuray'ın Yolu hakkındaki düşünce ve öğretilerini içeren kitabın ismi. Burdan yola çıkarak da filmin samuraylık konusuna değineceğini hatta belki de Japonya'ya gidilebileceği konuşuluyor.John Wick 4, 27 Mayıs 2022'de sinemalarda yayınlanacak.Filmin senaristliğini Shay Hatten, yönetmenliğini ise Chad Stahelski üstleniyor. Son söylentilerle birlikte filmin oyuncu kadrosu şimdilik şöyle: Keanu Reeves, Bill Skarsgård, Hiroyuki Sanada, Donnie Yen, Laurence Fishburne, Shamier Anderson, Rina Sawayama, Ryan Castle ve Ian McShane.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

keanu reeves, film, john wick